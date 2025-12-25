English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • விஜய் இதெல்லாம் பேசவே கூடாது! காவல்துறை அதிரடி உத்தரவு!

விஜய் இதெல்லாம் பேசவே கூடாது! காவல்துறை அதிரடி உத்தரவு!

விஜய் நடித்துள்ள 'ஜனநாயகன்' படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா மலேசியாவில் நடைபெற உள்ளது. இந்நிலையில் அங்கு விஜய்க்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள கட்டுப்பாடுகள் குறித்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Dec 25, 2025, 03:12 PM IST
  • ஜனநாயகன் இசை வெளியீட்டு விழா.
  • விஜய்க்கு பறந்த அதிரடி உத்தரவு!
  • அரசியல் பேசத் தடையா?

விஜய் இதெல்லாம் பேசவே கூடாது! காவல்துறை அதிரடி உத்தரவு!

தளபதி விஜய் நடிப்பில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள ஜனநாயகன் திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா மலேசியாவில் நடைபெறவுள்ள நிலையில், அங்கு விஜய்க்கு பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இது விஜய் ரசிகர்கள் மத்தியில் கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்ற கட்சியை தொடங்கி தீவிர அரசியலில் இறங்கியுள்ள விஜய், இனி சினிமாவில் நடிக்கப்போவதில்லை என்று ஏற்கனவே அறிவித்துவிட்டார். இதனால், அவரது கடைசி படமான ஜனநாயகன் மீது உலகம் முழுவதும் உள்ள ரசிகர்களுக்கு மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது. இப்படம் வரும் ஜனவரி 9-ம் தேதி உலகம் முழுவதும் திரைக்கு வரவுள்ளது. வெளிநாடுகளில் இப்படம் வெளியாவதற்கு முன்பே சாதனை படைக்க தொடங்கியுள்ளது. குறிப்பாக, முன்பதிவு தொடங்கிய சில மணி நேரங்களிலேயே டிக்கெட் விற்பனை மூலம் ரூ. 5 கோடி வரை வசூல் செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க | ரஜினி–நடிகை லதா காதல் கிசுகிசு! உண்மையா? அவரே சொன்ன பதில்

மலேசியாவில் பிரம்மாண்ட விழா

விஜய் படங்களுக்கு எப்போதுமே மலேசியாவில் தனி மவுசு உண்டு. அதிலும் இது அவரது கடைசி படம் என்பதால், இசை வெளியீட்டு விழாவை மலேசியாவில் மிக பிரம்மாண்டமாக நடத்த படக்குழு திட்டமிட்டுள்ளது. இதற்கான ஏற்பாடுகள் அங்கு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன. இந்நிலையில், மலேசிய காவல் துறை இந்த விழாவிற்கு கடுமையான கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது.

விஜய் கட்டுப்பாடுகள்

விழாவில் கலந்துகொள்ளும் விஜய், மேடையில் அரசியல் சார்ந்து எந்தவொரு கருத்தையும் பேசக்கூடாது என்று திட்டவட்டமாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

விழ நடைபெறும் இடத்திற்கு விஜய்யின் கட்சி கொடியையோ அல்லது அரசியல் சார்ந்த பதாகைகளையோ கொண்டு வர கூடாது என்றும் நிபந்தனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

காரணம் என்ன?

மலேசியா ஒரு வெளிநாடு என்பதால், அங்கு அரசியல் ரீதியான கூட்டங்களை நடத்துவதற்கோ அல்லது பிற நாட்டு அரசியல் விவகாரங்களை பேசுவதற்கோ கடுமையான விதிமுறைகள் உள்ளன. இது ஒரு சினிமா விழா என்பதால், அதை அரசியல் மேடையாக மாற்ற கூடாது என்பதில் மலேசிய காவல் துறை உறுதியாக இருப்பதாக தெரிகிறது. வழக்கமாக தனது படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழாக்களில் குட்டி கதை சொல்லி அரசியல் உஷ்ணத்தை கூட்டும் விஜய், இம்முறை மலேசியாவில் என்ன பேசப்போகிறார்? கட்டுப்பாடுகளை மீறி அரசியல் பேசுவாரா? அல்லது சினிமா பற்றி மட்டும் பேசிவிட்டு வருவாரா? என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும். இந்த கட்டுப்பாடுகள் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு படக்குழு தரப்பிலிருந்து இன்னும் வெளியாகவில்லை என்றாலும், இந்த தகவல் சமூக வலைதளங்களில் காட்டுத்தீ போல பரவி வருகிறது.

மேலும் படிக்க | ஜெயிலர் 2 படத்தில் உலகப்புகழ் பெற்ற நடிகர்! இவரும் பெரிய ரஜினி ரசிகர்தான்..யார் தெரியுமா?

JananayaganMalaysiaPolicevijayVijay speech

