English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • ஒருவழியாக விஜய் படம் பொங்கலுக்கு ரிலீஸ்.. எந்தெந்த தியேட்டரில் ரிலீஸ் தெரியுமா?

ஒருவழியாக விஜய் படம் பொங்கலுக்கு ரிலீஸ்.. எந்தெந்த தியேட்டரில் ரிலீஸ் தெரியுமா?

விஜய்யின் நடிப்பில் வெளியாகவிருந்த 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம் கடந்த ஜனவரி 9ம் தேதி சில காரணங்களால் ரிலீஸ் ஆகவில்லை. இதனால் ஏமாற்றமடைந்த ரசிகர்களை உற்சாகப்படுத்தும் வகையில், இந்த பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு விஜய்யின் சூப்பர் ஹிட் படம் ஒன்று திரையரங்குகளில் மீண்டும் வெளியாக உள்ளது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Jan 11, 2026, 09:28 AM IST
  • விஜய் ரசிகர்கள் மகிழ்ச்சி
  • இது தளபதி பொங்கல்

Trending Photos

தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும் வாரம்! இந்த 5 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் கதவை தட்டும்
camera icon13
Weekly Horoscope
தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும் வாரம்! இந்த 5 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் கதவை தட்டும்
15 நாளில் 10 கிலோ குறைக்க டாப் 4 ஈஸியான உடற்பயிற்சிகள்.. ட்ரை பண்ணுங்க
camera icon7
weight loss
15 நாளில் 10 கிலோ குறைக்க டாப் 4 ஈஸியான உடற்பயிற்சிகள்.. ட்ரை பண்ணுங்க
பத்ரி முதல் ஜனநாயகன் வரை.. தெலுங்கில் இருந்து ரீமேக் செய்யப்பட்ட விஜய் படங்கள்!
camera icon7
Vijay Remake Movies
பத்ரி முதல் ஜனநாயகன் வரை.. தெலுங்கில் இருந்து ரீமேக் செய்யப்பட்ட விஜய் படங்கள்!
6 நிமிடம் நடனமாட..ரூ.6 கோடி கேட்ட பிரபல நடிகை! யார் தெரியுமா? முழு விவரம்..
camera icon7
famous actress
6 நிமிடம் நடனமாட..ரூ.6 கோடி கேட்ட பிரபல நடிகை! யார் தெரியுமா? முழு விவரம்..
ஒருவழியாக விஜய் படம் பொங்கலுக்கு ரிலீஸ்.. எந்தெந்த தியேட்டரில் ரிலீஸ் தெரியுமா?

விஜய்யின் நடிப்பில் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம் கடந்த ஜனவரி 9-ம் தேதி வெளியாகவிருந்தது. சில தவிர்க்க முடியாத காரணங்களால் இப்படத்தின் ரிலீஸ் தள்ளிப்போனது ரசிகர்களிடையே சிறு ஏமாற்றத்தை ஏற்படுத்தியது. இருப்பினும், இந்த பொங்கல் பண்டிகையை ரசிகர்களுக்கு உற்சாகமானதாக மாற்றும் வகையில், விஜய்யின் பிளாக்பஸ்டர் ஹிட் திரைப்படம் ஒன்று திரையரங்குகளில் மீண்டும் வெளியாக உள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

எச் வினோத் ஜனநாயகன் படத்துடன் தளபதி விஜய் சினிமாவில் இருந்து முற்றிலுமாக விலகுவதாக அறிவித்தார். ஜன நாயகன் படம் கடந்த ஆண்டே வெளியாக திட்டமிடப்பட்ட நிலையில் இந்த ஆண்டு பொங்கல் ரிலீஸ்க்கு தள்ளிவைக்கப்பட்டது. இந்த படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா மிகவும் பிரமாண்டமான மலேசியாவில் நடத்தப்பட்டது. இப்படி இருக்கையில் 9ஆம் தேதி படம் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்த்த நிலையில் சென்சார் கிடைக்காததால் படம் வெளியாகமல் போனது. இதனால் விஜய் ரசிகர்கள் ஏமாற்றத்தின் உச்சத்தில் உள்ளார்கள். மேலும் படத்தின் மீது வழங்கு பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் இந்த நேரத்தில் இந்த மாதம் 21ஆம் தேதி வரை ரிலீஸ் ஆக வாய்ப்புகளே இல்லை என்பது உறுதியாகத் தெரிந்துவிட்டது. 21ஆம் தேதி மேல்முறையீட்டு மனு விசாரிக்கப்பட்டு, அதன் தீர்ப்பு வந்த பின்னர்தான் படத்தின் ரிலீஸ் தேதி முடிவு செய்யப்படும்.

இந்நிலையில் தற்போது விஜய் ரசிகர்கள் மகிழ்ச்சி அடையும் விதமாக மற்றொரு செய்தி ஒன்று வெளியாகியுள்ளது. அதன்படி இந்த பொங்கல் பண்டிகையை தளபதி படம் பார்த்து கொண்டாடலாம் என்று ஆசையாக இருந்த ரசிகர்களுக்கு ட்ரீட் தரும் வகையில் தற்போது கடந்த 2016 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 14ஆம் தேதி வெளியான விஜயின் தெறி படத்தை வருகிற 15ஆம் தேதியில் ரீ ரிலீஸ் செய்யப்போவதாக படத்தின் தயாரிப்பாளர் கலைப்புலி எஸ். தாணு தனது X தளத்தில் பதிவிட்டு தகவலை வழங்கியுள்ளார். இந்த செய்தி வெளியானதால் விஜய் ரசிகர்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சியில் உள்ளனர்.

இயக்குநர் அட்லீ இயக்கத்தில் வெளியான சூப்பர் ஹிட் திரைப்படம் தெறி. இந்த படத்தில் சமந்தா, இயக்குநர் மகேந்திரன், எமி ஜாக்சன், ராதிகா, பிரபு, மொட்டை ராஜேந்திரன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருந்தனர். படத்திற்கு ஜி.வி. பிரகாஷ் குமார் இசையமைத்திருந்தார். விஜயின் பிரமாண்டமான வெற்றிப் படங்களில் இந்த படமும் ஒன்று என்பதால் பொங்கல் ரீ ரிலீஸ் ஆக தெறி படத்தை பார்க்க ரசிகர்கள் ஆர்வமாக இருக்கிறனர்.

மேலும் படிக்க | ஜனநாயகன் பிரச்னை: திமுகவுக்கு சம்பந்தம் இல்லை - அமைச்சர் அடுத்து சொன்ன முக்கிய விஷயம்!

மேலும் படிக்க | ஜனநாயகன் ரிலீஸுக்கு கிரீன் சிக்னல்! பட தயாரிப்பு நிறுவனம் எடுத்த முக்கிய முடிவு..என்ன தெரியுமா?

மேலும் படிக்க | ஜனநாயகன் சென்சார் பிரச்சனை: நடந்தது என்ன? உண்மையை புட்டு புட்டு வைக்கும் தயாரிப்பாளர்..

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
TheriJanayagamvijayRe ReleasePongal

Trending News