ஒருவழியாக விஜய் படம் பொங்கலுக்கு ரிலீஸ்.. எந்தெந்த தியேட்டரில் ரிலீஸ் தெரியுமா?

விஜய்யின் நடிப்பில் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம் கடந்த ஜனவரி 9-ம் தேதி வெளியாகவிருந்தது. சில தவிர்க்க முடியாத காரணங்களால் இப்படத்தின் ரிலீஸ் தள்ளிப்போனது ரசிகர்களிடையே சிறு ஏமாற்றத்தை ஏற்படுத்தியது. இருப்பினும், இந்த பொங்கல் பண்டிகையை ரசிகர்களுக்கு உற்சாகமானதாக மாற்றும் வகையில், விஜய்யின் பிளாக்பஸ்டர் ஹிட் திரைப்படம் ஒன்று திரையரங்குகளில் மீண்டும் வெளியாக உள்ளது.
எச் வினோத் ஜனநாயகன் படத்துடன் தளபதி விஜய் சினிமாவில் இருந்து முற்றிலுமாக விலகுவதாக அறிவித்தார். ஜன நாயகன் படம் கடந்த ஆண்டே வெளியாக திட்டமிடப்பட்ட நிலையில் இந்த ஆண்டு பொங்கல் ரிலீஸ்க்கு தள்ளிவைக்கப்பட்டது. இந்த படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா மிகவும் பிரமாண்டமான மலேசியாவில் நடத்தப்பட்டது. இப்படி இருக்கையில் 9ஆம் தேதி படம் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்த்த நிலையில் சென்சார் கிடைக்காததால் படம் வெளியாகமல் போனது. இதனால் விஜய் ரசிகர்கள் ஏமாற்றத்தின் உச்சத்தில் உள்ளார்கள். மேலும் படத்தின் மீது வழங்கு பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் இந்த நேரத்தில் இந்த மாதம் 21ஆம் தேதி வரை ரிலீஸ் ஆக வாய்ப்புகளே இல்லை என்பது உறுதியாகத் தெரிந்துவிட்டது. 21ஆம் தேதி மேல்முறையீட்டு மனு விசாரிக்கப்பட்டு, அதன் தீர்ப்பு வந்த பின்னர்தான் படத்தின் ரிலீஸ் தேதி முடிவு செய்யப்படும்.
இந்நிலையில் தற்போது விஜய் ரசிகர்கள் மகிழ்ச்சி அடையும் விதமாக மற்றொரு செய்தி ஒன்று வெளியாகியுள்ளது. அதன்படி இந்த பொங்கல் பண்டிகையை தளபதி படம் பார்த்து கொண்டாடலாம் என்று ஆசையாக இருந்த ரசிகர்களுக்கு ட்ரீட் தரும் வகையில் தற்போது கடந்த 2016 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 14ஆம் தேதி வெளியான விஜயின் தெறி படத்தை வருகிற 15ஆம் தேதியில் ரீ ரிலீஸ் செய்யப்போவதாக படத்தின் தயாரிப்பாளர் கலைப்புலி எஸ். தாணு தனது X தளத்தில் பதிவிட்டு தகவலை வழங்கியுள்ளார். இந்த செய்தி வெளியானதால் விஜய் ரசிகர்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சியில் உள்ளனர்.
ஜனவரி 15 முதல் அகிலமெங்கும்
Thalapathy @actorvijay @Atlee_dir @gvprakash @Samanthaprabhu2 @iamAmyJackson #ThalapathyVijay #Theri #10YearsOfTheri pic.twitter.com/on3Pr30enp
— Kalaippuli S Thanu (@theVcreations) January 10, 2026
இயக்குநர் அட்லீ இயக்கத்தில் வெளியான சூப்பர் ஹிட் திரைப்படம் தெறி. இந்த படத்தில் சமந்தா, இயக்குநர் மகேந்திரன், எமி ஜாக்சன், ராதிகா, பிரபு, மொட்டை ராஜேந்திரன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருந்தனர். படத்திற்கு ஜி.வி. பிரகாஷ் குமார் இசையமைத்திருந்தார். விஜயின் பிரமாண்டமான வெற்றிப் படங்களில் இந்த படமும் ஒன்று என்பதால் பொங்கல் ரீ ரிலீஸ் ஆக தெறி படத்தை பார்க்க ரசிகர்கள் ஆர்வமாக இருக்கிறனர்.
