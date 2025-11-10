ஜேசன் சஞ்சய் இயக்கும் முதல் படத்தின் பெயர்..! என்ன தெரியுமா..?

Jason Sanjay Debut Film Title : தமிழ் திரையுலகில் புதுமுக இயக்குநராக இருப்பவர், ஜேசன் சஞ்சய். இவர் இயக்கியிருக்கும் முதல் படத்தின் அறிவிப்பு தற்போது வெளியாகியிருக்கிறது. இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு பார்ப்போம்.
ஜேசன் சஞ்சய்யின் முதல் படம்!
விஜய்யின் மகனான ஜேசன் சஞ்சய், வெளிநாட்டில் திரைப்பட பயிற்சியை முடித்த பிறகு தமிழில் ஒரு படம் எடுக்கும் முயற்சியில் இறங்கினார். அப்போது, லைகா நிறுவனம் அவருக்கு கை கொடுத்தது. இந்த படத்தின் அறிவிப்பு இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு வெளியானது. படம் ஆரம்பிக்க சிறிதளவு தாமதம் ஆனாலும், இப்போது முழு வீச்சில் இதற்கான வேலைகள் நடைப்பெற்று வருகிறது. இந்த படத்தின் டைட்டில் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு தற்போது வெளியாகி இருக்கிறது.
படத்தின் டைட்டில்:
ஜேசன் சஞ்சய் எடுக்கும் படத்தில் ஹீரோவாக சந்தீப் கிஷன் நடிக்கிறார். இந்த படத்திற்கு ‘SIGMA' என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது. இந்த அறிவிப்பை, லைகா நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ளது.
Presenting the Title of #JSJ01 - #SIGMA
The quest begins. @official_jsj @LycaProductions #Subaskaran @gkmtamilkumaran @sundeepkishan @MusicThaman @Cinemainmygenes @krishnanvasant @Dir_sanjeev #BenjaminM @hariharalorven @ananth_designer @SureshChandraa @UrsVamsiShekar… pic.twitter.com/Dggm6zx3Il
— Lyca Productions (@LycaProductions) November 10, 2025
இதில், இவருக்கு ஜோடியாக நடிப்பது யார் மற்றும் இப்படத்தில் அடுத்தடுத்து நடிப்பவர்கள் குறித்த விவரங்கள் விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
