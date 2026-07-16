/ஹீரோவாக நடிக்க வரும் ஜேசன் சஞ்சய்? ‘சிக்மா’ படத்துக்கு பின் பிளான் என்ன?

Jason Sanjay : ‘சிக்மா’ திரைப்படம் மூலம் விரைவில் இயக்குநராக அறிமுகமாக இருக்கிறார் ஜேசன் சஞ்சய். இதுவரை பெரிதாக கேமராக்களின் கண்களில் இருந்து தள்ளியே இருந்த இவர், தற்போது ஒரு தனியார் ஊடகத்திற்கு நேர்காணல் அளித்திருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு தெரிந்து.
ஜேசன் சஞ்சய்க்கு, தற்போது 25 வயது ஆகிறது. முதல்வர் விஜய்யின் மகனான இவரை, அவருடைய தந்தை நடித்த சில படங்களிலேயே நடனமாடி பார்த்திருப்போம். ஜேசன் சஞ்சய் வளர்ந்து ஹீரோவாக நடிக்க வருவார் என்று அனைவரும் எதிர்பார்த்த நிலையில், அவர் திடுதிடுப்பென தான் இயக்க வருவதாக அறிவித்தார். தற்போது அவர் இயக்கியிருக்கும் முதல் படமான ‘சிக்மா’தான் வெளியாக இருக்கிறது.
சிக்மா திரைப்படத்தில் கேத்ரின் தெரசா, சந்தீப் கிஷன், ஃப்ரியா அப்துல்லா உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருக்கின்றனர். இப்படம், இம்மாதத்தின் 31ஆம் தேதி வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் அது தள்ளிப்போகும் நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது.
ஜேசன் சஞ்சய், சிக்மா திரைப்படத்தில் வந்த ஒரு பாடலில் நடித்திருந்தார். இதனால், சிக்மா திரைப்படத்தை இயக்கிவிட்டு அவர் நடிக்க வருவாரோ என்ற கேள்வி ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுந்தது. இது குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், அந்த பாடலில் சும்மா ஜாலிக்காக ஆடியதாகவும், தான் ஹீரோவாக நடிக்க ஆசைப்படவில்லை என்றும் கூறியிருந்தார். படம் வந்த பிறகு பார்ப்போம் என்றும் ஜேசன் சஞ்சய் பேசியிருந்தார்.
ஜேசன் சஞ்சய், தான் சினிமாவில் நுழைவது குறித்து குடும்பத்தினரிடம் தெரிவித்த போது அவர்கள் என்ன தெரிவித்தார்கள் என்பதையும் கூறியிருந்தார். “நான் சினிமாவில் நுழைவது குறித்து என்னுடைய பெற்றோர் (விஜய்-சங்கீதா), தங்கை திவ்யா மற்றும் என்னுடைய நண்பர்களிடம் பேசினேன். அவர்கள் அனைவருமே மிகவும் பாசிடிவாக பதிலளித்து எனக்கு பெரிய எனர்ஜியை உருவாக்கினார்கள். அப்போதுதான், அவர்கள் என் மீது வைத்திருக்கும் நம்பிக்கையின் அளவு குறித்து என்னால் முழுமையாக உணர முடிந்தது. சிக்மா படத்தின் படப்பிடிப்பு தளத்தை பார்த்த போது முக்கிய நடிகர்களான விஜய் சேதுபதி, சூரி உள்ளிட்ட நடிகர்கள் தனக்கு நேரில் வாழ்த்துகள் தெரிவித்ததாக கூறினார்.
ஜேசன் சஞ்சய், தன் குடும்பத்தினர் பற்றியும் அந்த நேர்காணலில் பேசியிருந்தார். அதில், தான் சிறு வயது முதலே படப்பிடிப்பு தளங்களுக்கு செல்லும் வாய்ப்பு கிடைத்ததாகவும், பல ப்ரீமியர் ஷோக்களை தான் பார்ப்பதுதான் பொழுதுபோக்காக இருந்ததாகவும் தெரிவித்தார். இப்போது நம் அனைவருக்கும் அனைத்து வகையான உலக திரைப்படங்களையும் பார்க்கும் சூழல் இருப்பதாகவும் தெரிவித்திருக்கிறார்.
ஜேசன் சஞ்சய், தான் அல்போன்ஸ் புத்திரனிடம் கதை கேட்டது குறித்தும் பேசியிருந்தார். அப்போது தனக்கு 20 வயது என்றும், படித்து கொண்டிருப்பதாகவும் அவர் அடலசன்ஸ் ஏஜ் பற்றி ஒரு கதையை தயாரித்திருந்ததாகவும் கூறியிருந்தார். ஜேசன் சஞ்சய், தன்னுடைய அடுத்த திரைப்படம் குறித்தும் பேசியிருந்தார். அப்போது, தன் மனதுக்குள் இரண்டு கதைக்கான ஐடியாக்கள் இருப்பதாகவும், அதை படத்தின் ரிலீஸிற்கு பிறகுதான் செயல்படுத்த வேண்டும் என்றும் தெரிவித்திருக்கிறார்.