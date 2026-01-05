English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • வெளியானது 'ஜாக்கி' திரைப்படத்தின் டீசர்.. ரிலீஸ் எப்போது?

வெளியானது 'ஜாக்கி' திரைப்படத்தின் டீசர்.. ரிலீஸ் எப்போது?

யுவான் கிருஷ்ணா, ரிதான் கிருஷ்ணாஸ், அம்மு அபிராமி முதன்மை வேடங்களில் நடித்துள்ள 'ஜாக்கி', மதுரையில் நடக்கும் பாரம்பரிய கலாச்சார விளையாட்டான கெடா சண்டையை மையமாக கொண்டுள்ளது.  

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Jan 5, 2026, 03:13 PM IST
  • பிகே7 ஸ்டுடியோஸ் தயாரிப்பில் ஜாக்கி
  • கெடா சண்டையை மையமாக கொண்டுள்ளது

Trending Photos

இந்தியாவின் டாப் 7 மகிழ்ச்சியான மாநிலங்கள்! லிஸ்டில் தமிழ்நாடு இருக்கா? தெரிஞ்சா ஷாக் ஆயிருவீங்க
camera icon7
happiness
இந்தியாவின் டாப் 7 மகிழ்ச்சியான மாநிலங்கள்! லிஸ்டில் தமிழ்நாடு இருக்கா? தெரிஞ்சா ஷாக் ஆயிருவீங்க
10 நாட்களில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை, பண மழை கொட்டும்
camera icon7
Venus Transit
10 நாட்களில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை, பண மழை கொட்டும்
பிக்பாஸில் இதுவரை ரெட் கார்ட் வாங்கிய பிரபலங்கள்! லிஸ்டில் ஒரே ஒரு பெண் போட்டியாளர்..
camera icon7
Bigg Boss 9 Tamil
பிக்பாஸில் இதுவரை ரெட் கார்ட் வாங்கிய பிரபலங்கள்! லிஸ்டில் ஒரே ஒரு பெண் போட்டியாளர்..
ATM Card இல்லாமல் ATM-ல் இருந்து பணம் எடுப்பது எப்படி? ரொம்ப சிம்பிள் டிப்ஸ்..
camera icon7
ATM card
ATM Card இல்லாமல் ATM-ல் இருந்து பணம் எடுப்பது எப்படி? ரொம்ப சிம்பிள் டிப்ஸ்..
வெளியானது 'ஜாக்கி' திரைப்படத்தின் டீசர்.. ரிலீஸ் எப்போது?

மழைக்காடுகளில் நடத்தப்படும் சவாலான மட் (Mud) ரேஸ் பந்தயத்தை மையமாக வைத்து இந்தியாவில் முதல் முறையாக உருவான 'மட்டி' திரைப்படத்தை வெற்றிகரமாக இயக்கி பாராட்டுகளைப் பெற்ற டாக்டர் பிரகபல் இயக்கத்தில் அடுத்து உருவாகியுள்ள திரைப்படம் 'ஜாக்கி'. 

Add Zee News as a Preferred Source

பிகே7 ஸ்டுடியோஸ் தயாரித்து வழங்கும் 'ஜாக்கி', மதுரையை களமாகக் கொண்டு நடக்கும் பாரம்பரிய கலாச்சார விளையாட்டான கெடா சண்டையை மையமாக கொண்டு மண் மணத்துடனும் மண்ணின் மைந்தர்களின் குணத்துடனும் உருவாகியுள்ளது. 

'ஜாக்கி' திரைப்படத்தில் இயக்குநர் டாக்டர் பிரகபல்லின் முதல் படமான 'மட்டி' திரைப்படத்தில் நடித்த யுவான் கிருஷ்ணா மற்றும் ரிதான் கிருஷ்ணாஸ் கதை நாயகர்களாக நடிக்க, அம்மு அபிராமி கதை நாயகியாக நடித்துள்ளார். திரைப் பிரபலங்கள் முக்கிய வேடங்களை ஏற்றுள்ளனர். 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by PK7 STUDIOS (@pk7studios)

'ஜாக்கி' திரைப்படத்தின் விறுவிறுப்பான டீசர் சென்னை முகப்பேர் கிழக்கு வேலம்மாள் மேல்நிலைப்பள்ளியில் சனிக்கிழமை (ஜனவரி 3) மாலை நடைபெற்ற 13ம் ஆண்டு வீதி விருது விழாவில் வெளியிடப்பட்டது. டீசரை கண்ட பார்வையாளர்கள் படக்குழுவினருக்கு வாழ்த்துகளை தெரிவித்தனர். 

இத்திரைப்படத்திற்கு சக்தி பாலாஜி இசையமைக்க, உதயகுமார் ஒளிப்பதிவு செய்ய, படத்தொகுப்பை ஸ்ரீகாந்த் மேற்கொண்டுள்ளார். கிரியேட்டிவ் ப்ரொடியூசராக ஆர்.பி. பாலா பணிபுரிந்துள்ளார். புரொடக்ஷன் கன்ட்ரோலர்: எஸ். சிவகுமார், கலை இயக்குநர்: சி. உதயக்குமார், ஆடியோகிராபி: எம்.ஆர். ராஜாகிருஷ்ணன், சண்டை பயிற்சி: ஜாக்கி பிரபு, உடைகள்: ஜோசுவா மேக்ஸ்வெல் ஜே, ஒப்பனை: பாண்டியராஜன், கலரிஸ்ட்: ரங்கா. 

பிகே7 ஸ்டுடியோஸ் தயாரிப்பில் டாக்டர் பிரகபல் இயக்கத்தில் யுவான் கிருஷ்ணா, ரிதான் கிருஷ்ணாஸ், அம்மு அபிராமி முதன்மை வேடங்களில் நடித்துள்ள 'ஜாக்கி' விரைவில் திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது. 

மேலும் படிக்க | பிக்பாஸ் 9 : பார்வதி கம்ருதினை தொடர்ந்து..3வதாக வெளியேறிய முக்கிய போட்டியாளர்!

மேலும் படிக்க | பிக்பாஸ் 'ரெட் கார்டு': பாரு, கமருதீனின் தற்போதைய நிலை மற்றும் சம்பள விவரம் இதோ!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
JockeyJockey TrailerYuan KrishnaRithan KrishnasAmmu Abirami

Trending News