மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் இவ்வளவு மோசமானவரா? ஜாய் கிரிஸில்டா விவரித்த கொடுமைகள்!

Joy Crizildaa Compliant Against Madhampatty Rangaraj : சமீப காலங்களாக ட்ரெண்டிங்கில் இருக்கும் திரை பிரபலங்களுள் முக்கியமானவராக இருக்கிறார், மாதம்பட்டி ரங்கராஜ். காரணம், அவர் சிக்கிய சமீபத்திய சர்ச்சை. ஒருவருடன் திருமண உறவில் இருக்கும் போதே, ஜாய் கிரிஸில்டா என்கிற ஆடை வடிவமைப்பாளரை இவர் திருமணம் செய்திருந்தது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. இதையடுத்து, ஜாய் கிரிஸில்டாவே முன்னாள் வந்து தனக்கும் மாதம்பட்டி ரங்கராஜுக்குமான உறவு குறித்து பேசியிருக்கிறார். இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.
மாதம்பட்டி ரங்கராஜ்-ஜாய் கிரிஸில்டா உறவு:
சமீபத்தில், பெரிய சர்ச்சையில் சிக்கியவர் மாதம்பட்டி ரங்கராஜ். தமிழ்நாட்டின் பிரபலமான சமையல் கலை நிபுணரான இவர், மெகந்தி சர்கஸ் மற்றும் பென்குயின் உள்ளிட்ட படங்களில் ஹீரோவாக நடித்திருக்கிறார். இவர், குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சியின் 5வது சீசனில் புது நடுவராக பங்கேற்றார். இந்த சீசனிலும் மூன்று நடுவர்களுள் ஒருவராக இருக்கிறார்.
ஜாய் கிரிஸில்டா என்கிற பிரபல செலிப்ரிட்டி ஆடை வடிவமைப்பாளரும், மாதம்பட்டி ரங்கராஜும் காதலித்து வருவதாக கூறப்பட்டது. இதை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் ஜாய் கிரிஸில்டா, கடந்த ஜூலை மாதம் ஜாய் கிரிஸில்டா மாதம்பட்டி ரங்கராஜுடன் நெருக்கமாக இருக்கும் புகைப்படங்களை வெளியிட்டார். கூடவே, தாங்கள் 7 மாதம் கர்ப்பமாக இருப்பதாகவும் தெரிவித்தார். இது, திரையுலகில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
பரபரப்பு புகார்:
மாதம்பட்டி ரங்கராஜ், ஏற்கனவே ஸ்ருதி என்வருடன் திருமணம் ஆனவர். இவர்களுக்கு 2 மகன்களும் இருக்கின்றனர். ஜாய் கிரிஸில்டாவுடனான உறவு குறித்த செய்தி வெளிவந்த நிலையில், தனது முதல் மனைவி ஸ்ருதியுடன் மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் ஒரு நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டார். இதைப்பார்த்த மக்கள், “இவர் இப்போது முதல் மனைவியுடன் இருக்கிறாரா..அல்லது இரண்டாவது மனைவியுடன் இருக்கிறாரா?” என்று கேட்டு வந்தனர். இந்த நிலையில், ஜாய் கிரிஸில்டா சமீபத்தில் கமிஷனர் அலுவலகத்தில் புகார் மனு ஒன்றை அளித்தார். அதில், மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் தனது கணவர் என்றும், தன் வயிற்றில் வளரும் குழந்தைக்கு அவர்தான் தந்தை என்றும் தெரிவித்திருந்தார். மேலும், தனக்கும் தன் குழந்தைக்கும் அவர் உரிமை கொடுக்க வேண்டும் என்றும் தெரிவித்தார்.
இவ்வளவு கொடுமையானவரா?
ஜாய் கிரிஸில்டா, புகார் கொடுத்து விட்டு வந்த பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் தன்னை அடித்து துன்புறுத்தியதாக கூறினார். தான் அவரை சேர்ந்து வாழ வருமாறு அழைத்த போது, தன்னை குக் வித் கோமாளி செட்டில் வைத்து அடித்ததாக கூறியிருக்கிறார். இது அனைவர் முன்னிலையிலும் நடந்ததாக தெரிவித்திருக்கிறார். மேலும், தான் இவரால் இதற்கு முன் 2 முறை கருக்கலைப்பு செய்ததாக தெரிவித்து இருக்கிறார்.
தன் புகார் மூலம் ஜாய் கிரிஸில்டா தனக்கும் ரங்கராஜுக்குமான உறவு குறித்து முழுவதுமாக தெரிவித்தார். தன்னுடன் உறவை ஆரம்பித்த போது, தனது முதல் மனைவியை சட்டப்பூர்வமாக பிரிந்து வாழ்ந்ததாக தெரிவித்ததாக அவர் கூறியிருக்கிறார். மேலும், தனக்கு பிரச்சனை வந்த போது, தனக்கு அவர் ஆறுதலாக இருந்ததால் காதல் மலர்ந்ததாகவும் தெரிவித்து இருக்கிறார்.
இவ்வளவு மோசமானவரா?
மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் குறித்து ஜாய் கிரிஸில்டா புகார் கொடுத்துள்ளதை அடுத்து, அவர் இவ்வளவு பெரிய கொடுமைக்காரரா என்கிற கேள்வி பலருக்குள் எழுந்துள்ளது. இதற்கு இன்னும் மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் தரப்பில் இருந்து விளக்கம் தெரிவிக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
