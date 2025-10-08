மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் மீது புது புகார்..ஜாய் கிரிஸில்டா எடுத்த அதிரடி முடிவு!

Joy Crizildaa Compliant : மாதம்பட்டி ரங்கராஜின் சர்ச்சைகள், ஓரிரு நாளில் அடங்கும் விஷயமாக தெரியவில்லை. கடந்த ஜூலை மாதம், ஜாய் கிரிஸில்டா தனக்கும் அவருக்கும் நடந்த திருமண புகைப்படங்களை வெளியிட்டதில் இருந்து பல்வேறு அதிர வைக்கும் தகவல்கள் வெளியாகி, அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த நிலையில் ஜாய் கிரிஸில்டா தற்போது மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் மீது மகளிர் ஆணையத்தில் புகார் கொடுத்துள்ளார்.
மகளிர் ஆணையத்தில் புகார்:
ஜாய் கிரிஸில்டா, மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் தன்னை திருமணம் செய்து ஏமாற்றி விட்டு, இப்பாேது பிரிந்து இருப்பதாக சென்னை டிஜிபி அலுவலகத்தில் சில வாரங்களுக்கு முன்பு புகாரளித்தார். அந்த புகார் கொடுத்து 10 நாட்கள் மேல் ஆகியும் எந்த நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்படவில்லை என்றும் கூறியிருந்தார். பின்னர், இது குறித்த வழக்கு விசாரணை நடந்து வரும் நிலையில், சென்னை சேப்பாக்கத்தில் உள்ள மாநில மகளிர் ஆணையம் அலுவலகத்தில் புகார் கொடுத்திருக்கிறார்.
அந்த புகாரில் ஜாய் கிரிஸில்டா, தன்னை திருமணம் செய்து மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் ஏமாற்றிய விவரத்தை சேர்த்திருக்கிறார். வழக்கறிஞரும் மக்களவை உறுப்பினருமான சுதாவுடன் மகளிர் ஆணைய தலைவி குமாரியிடம் புகார் கொடுத்துள்ளார். இதனை, மாநில மகளிர் ஆணைய தலைவரும் வாங்கிக்கொண்டார்.
தொடரும் சர்ச்சை!
மாதம்பட்டி ரங்கராஜை அனைவரும் முதலில் பார்த்தது, ‘மெகந்தி சர்கஸ்’ படம் மூலமாகத்தான். இந்த படத்தையடுத்து, பென்குயின் படத்திலும் நடித்திருந்தார். சமையல் கலைஞரான இவர், பல செலிப்ரிட்டி வீட்டு விசேஷங்களுக்கு கேட்டரிங் செய்து கொடுக்கிறார். மாதம்பட்டி பாகசாலா நிறுவனத்தின் தலைவர்களுள் ஒருவராக இருக்கும் ரங்கராஜ் குறித்து ஜாய் கிரிஸில்டா பதிவிட்டதால், அந்த நிறுவனத்திற்கு பல கோடி நஷ்டம் ஏற்பட்டதாக கூறி வழக்கு தொடரப்பட்டது. அதற்கு தான் பொறுப்பேற்க முடியாது என்று ஜாய் கிரிஸில்டா கூறியதை அடுத்து, உரிய ஆவணங்களை காட்டினால் தொடர்ந்து வழக்கு விசாரணை நடைபெறும் என்று உத்தரவிடப்பட்டது.
தன்னை பற்றி பேசுவதற்கும் பதிவிடுவதற்கும் ஜாய் கிரிஸில்டாவிற்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என்று மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் வழக்கு தொடர்ந்தார். இதற்கு, நீதிமன்றம் ஒப்புகொள்ளவில்லை, அவருக்கு பதிவிட தடையில்லை என்று சமீபத்தில் தீர்ப்பளித்தது.
ஜாய் கிரிஸில்டா பகிர்ந்த விஷயங்கள்!
ஜாய் கிரிஸில்டா, சமீபத்தில் ஒரு நேர்காணலில் கலந்து கொண்டார். அப்போது, தனக்கு மாதம்பட்டி ரங்கராஜால் இரு முறை கருக்கலைப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாகவும், அவர் தன்னை அடித்து துன்புருத்தியிருப்பதாகவும் கூறியிருந்தார். அதனால், தனக்கு செவித்திறன் பிரச்சனை ஏற்பட்டதாகவும் கூறினார். இது கடும் அதிர்ச்சியை கிளப்பியது. அது மட்டுமன்றி, தான் இவ்வளவு தூரம் போராடுவதே, இன்னும் பிறக்காத தன் வயிற்றில் இருக்கும் குழந்தையின் உரிமைக்காகத்தான் என்றார்.
