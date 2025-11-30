மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் தலைமறைவு? DNA Test-க்கு வராமல் டிமிக்கி..ஜாய் கிரிஸில்டா பதிவு..

Madhampatty Rangaraj Abscond DNA Test : மாதம்பட்டி ரங்கராஜ், குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சி மூலம் பிரபலமானாரோ இல்லையாே, ஜாய் கிரிஸில்டா விவகாரத்தால் தென்னிந்திய அளவில் பிரபலமாகி விட்டார். இவர்களுக்கு இடையேயான பிரச்சனை, தற்போது நீதிமன்றம் வரை சென்றிருக்கும் நிலையில், மாதம்பட்டி ரங்கராஜை காணவில்லை என்று ஜாய் கிரிஸில்டா சமீபத்தில் பதிவிட்டிருக்கிறார்.
மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் - ஜாய் கிரிஸில்டா விவகாரம்:
தானும் மாதம்பட்டி ரங்கராஜும் திருமணம் செய்து கொண்டதாக, ஜாய் கிரிஸில்டா சில மாதங்களுக்கு முன்பு சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டார். அப்போதிலிருந்து ஆரம்பித்தது, இவர்களின் உறவு தொடர்பான சர்ச்சைகள். ஏற்கனவே ஸ்ருதி என்பவரை திருமணம் செய்து, இரண்டு குழந்தைகளுக்கு தந்தையான மாதம்பட்டி ரங்கராஜ், விவாகரத்து பெறாமல், ஜாய் கிரிஸில்டாவை திருமணம் செய்தது பெரும் சர்ச்சையாக வெடித்தது. அதன் பிறகு வந்த பெரிய ட்விஸ்ட், தன்னை ஏமாற்றி திருமணம் செய்ததாக ஜாய் கிரிஸில்டா கொடுத்த புகார். இது குறித்த வழக்கு விசாரணை, மாநில மகளிர் ஆணையத்தில் நடந்தது. அப்போது நிறைமாத கர்ப்பிணியாக இருந்த ஜாய் கிரிஸில்டாவிற்கு இப்போது ஆண் குழந்தையே பிறந்து விட்டது.
விசாரணையின் போது, ‘அந்த குழந்தையின் தகப்பன் நான்தான். ஜாய் கிரிஸில்டாவுடன் திருமணம் ஆனது உண்மைதான்’ என்று மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் ஒப்புக்கொண்டதாக மகளிர் ஆணையம் தெரிவித்தது. ஆனால் ரங்கராஜ், அந்த திருமணம் மிரட்டலின் பேரில் நடந்ததாகவும், அக்குழந்தை தன்னுடையதுதான் என்று டிஎன்ஏ டெஸ்ட் மூலமாக நிரூபிக்கப்பட்டால், அதற்கான வாழ்நாள் முழுவதுமான செலவை தான் பார்த்துக்கொள்வதாக கூறி ஒரு பெரிய பதிவை வெளியிட்டார். இது, அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது.
டிஎன்ஏ டெஸ்ட்:
மாதம்பட்டி ரங்கராஜின் பதிவை ஒட்டி, தான் டிஎன்ஏ டெஸ்ட் எடுக்க தயாராக இருப்பதாகவும், தைரியல் இருந்தால் நீங்கள் டெஸ்டிற்கு வாருங்கள் என்றும் ஜாய் கிரிஸில்டா சவால் விட்டார். இந்த சம்பவத்திற்கு பிறகு, மாதம்பட்டி ரங்கராஜிடம் இருந்து எந்த பதிவும் வரவில்லை. அவ்வப்போது ஜாய் கிரிஸில்டா மட்டும் ‘எங்கே போனீங்க ஹஸ்பண்ட்?’ என்று பதிவுகளை வெளியிட்டு வந்தார்.
காணவில்லை:
தற்போது மீண்டும் ஜாய் கிரிஸில்டா ஒரு பதிவை வெளியிட்டிருப்பது, மக்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. ரஹா ரங்கராஜின் தந்தை, மாதம்பட்டி ரங்கராஜை கடந்த ஒரு மாதமாக காணவில்லை என்று பதிவிட்டிருக்கும் அவர், டிஎன்ஏ டெஸ்டிற்கு பயந்து அவர் தலைமறைவாக இருப்பதாக கூறியுள்ளார். மேலும், அவரை வேறு ஏதேனும் நிகழ்ச்சியில் பார்த்தால் தனக்கு மெசேஜ் போடுமாறும், டிஎன்ஏ டெஸ்ட் மூலமாக நிரூபித்து விட்டால் மாட்டிப்பார் என்று பயந்து ஒளிந்து ஓடுகிறார் என்றும் கூறியிருக்கிறார். கூடவே, “நீங்கள் ஏமாற்றலாம், ஊரை நீங்கள் ஏமாற்றலாம், சுற்றி இருக்கிறவர்கல ஏமாற்றலாம் ஆனால் உங்கள் மனசாட்சியையும் கடவுளையும் நீங்கள் ஏமாற்ற முடியாது ’அரசன் அன்று கொல்வான்; தெய்வம் நின்று கொல்லும்’ செய்த செயல்களுக்கான பலனை நிச்சயம் நீங்கள் அனுபவித்தே ஆக வேண்டும்” என்று குறிப்பிட்டு இருக்கிறார். இது, தற்போது நெட்டிசன்களிடையே வைரலாகி வருகிறது.
