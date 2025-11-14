English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் பிரச்சனை..அமைச்சர் மனோ தங்கராஜுடன் ஜாய் கிரிஸில்டா! வைரல் போட்டோ

மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் பிரச்சனை..அமைச்சர் மனோ தங்கராஜுடன் ஜாய் கிரிஸில்டா! வைரல் போட்டோ

Joy Crizildaa Minister Mano Thangaraj : பிரபல ஆடை வடிவமைப்பாளர் ஜாய் கிரிஸில்டா, தற்போது தமிழக அமைச்சர் மனோ தங்கராஜை சந்தித்துள்ள விஷயம், தற்போது பரபரப்பாக பேசப்பட்டு வருகிறது.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Nov 14, 2025, 12:11 PM IST
  • மாதம்பட்டி ரங்கராஜுடன் பிரச்சனை
  • மனோ தங்கராஜை சந்தித்த ஜாய் கிரிஸில்டா
  • என்ன காரணம்?

மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் பிரச்சனை..அமைச்சர் மனோ தங்கராஜுடன் ஜாய் கிரிஸில்டா! வைரல் போட்டோ

Joy Crizildaa Minister Mano Thangaraj : கடந்த சில வாரங்களாக, இணையத்தில் ட்ரெண்டாக இருக்கும் பிரபலங்களுள் ஒருவராக இருக்கிறார் ஜாய் கிரிஸில்டா. இவர், சமீபத்தில் அமைச்சர் மனோ தங்கராஜை சந்தித்துள்ளது குறித்து பலரும் பரபரப்பாக பேசி வருகின்றனர்.

Add Zee News as a Preferred Source

ஜாய் கிரிஸில்டா-மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் பிரச்சனை:

ஆடை வடிவமைப்பாளர் ஜாய் கிரிஸில்டா, மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் தன்னை திருமணம் செய்து ஏமாற்றி விட்டதாக சில மாதங்களுக்கு முன்பு சென்னை கமிஷனர் அலுவலகத்திலும், மகளிர் ஆணையத்திலும் புகாரளித்தார். பின்பு, இருவரும் இப்போது விசாரணையும் கையுமாக அலைந்து வருகின்றனர்.

ஜாய் கிரிஸில்டாவிற்கு சமீபத்தில் ஆண் குழந்தை பிறந்தது. இந்த குழந்தைக்கு ரங்கராஜ் பொறுப்பேற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பது ஜாய்யின் கோரிக்கையாக இருக்கிறது. இதையடுத்து தனக்கு ஜாயுடன் நடந்தது தன்னிச்சையான திருமணம் இல்லை என்று கூறும் ரங்கராஜ், அந்த குழந்தை தன்னுடையதுதான் என்று நிரூபிக்கப்பட்டால் அதற்கு தான் பொறுப்பேற்று கொள்வதாக கூறியிருக்கிறார்.

“DNA Test எடுக்க வாங்க Husband”

ஜாய் தன் குழந்தையின் பிறப்பு சான்றிதழிலும் ரங்கராஜின் பெயரைத்தான் தந்தை பெயராக குறிப்பிட்டுள்ளார். இதனையடுத்து இன்று இன்ஸ்டாவில் போஸ்ட் செய்துள்ள ஜாய் கிரிஸில்டா, ”Hello Husband  DNA பரிசோதனைக்கு நீங்கள் statement கொடுத்துள்ளீர்கள், ஆனால் அவர் எங்கு ஒளிந்து கொண்டிருக்கிறார்? என்ன பயம்? அடிக்கடி பணம் கொடுத்து ஊடகங்களில் எனக்கெதிராக  செய்திகளை வெளியிடச் செய்கிறீர்கள். நான் அமைதியாக இருந்தாலும், உங்க உள்குத்து என்னவென்று எனக்கு தெரியாமல் போய்டுமா என்ன ? தைரியம் இருந்தால் DNA testக்கு வாங்க Husband சும்மா statement குடுத்தா மட்டும் போதாது” எனவும் எழுதியுள்ளார். அதோடு இருவரும் கடற்கரையில் இருக்கும் பழைய புகைப்படம் ஒன்றையும் அவர் வெளியிட்டிருந்தார். இவர்கள் இருவருக்கும் இடையேயான பிரச்சனை குறித்து இப்போது ஊரே பேசி வருகிறது.

மனோ தங்கராஜுடன் சந்திப்பு!

ஜாய் கிரிஸில்டா, தற்பாேது தமிழ்நாடு பால்வளத்துறை மற்றும் பண்ணை வளர்ச்சித்துறையின் அமைச்சர் மனோ தங்கராஜை நேரில் சந்தித்திருக்கிறார். ரங்கராஜுக்கு காவல் துறையில் மத்தியில் பலத்த செல்வாக்கு இருப்பதாக கூறிய ஜாய் கிரிஸில்டா, அதை வைத்து அவர்கள் எப்படி வேண்டுமானாலும் தான் கொடுக்கும் புகாரை ஒன்றுமில்லாமல் செய்வதாக குற்றம் சாட்டியிருந்தார். இதையடுத்து, தன் தரப்பில் இருந்து பெரிய காண்டேக்ட் எதையாவது பிடிக்க வேண்டும் என்பதற்காக அவர் இவ்வாறு அமைச்சரை சந்தித்திருக்கலாம் என்று சிலர் கூறி வருகின்றனர்.

ஸ்ருதி சொல்வது என்ன?

மாதம்பட்டி ரங்கராஜின் மனைவி ஸ்ருதி ரங்கராஜ் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கைகளும் இதில் முக்கியமானவையாக பார்க்கப்படுகின்றன. சமீபத்தில் அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்ட அவர், ஜாய் கிரிஸில்டாவிற்கு பணம்தான் முழு நோக்கம் என்று கூறினார். அதைத்தாண்டி, அவர் எழுதியிருந்த affirmation-களின் புகைப்படங்களையும் வெளியிட்டிருந்தார். சட்டப்படியாக மாதம்பட்டி ரங்கராஜின் மனைவியாக இருக்கும் தன்னை, அவரிடம் இருந்து ஜாய் பிரிக்க நினைப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார். இப்போது இவர்கள் இந்த பிரச்சனையை சுமந்து கொண்டு நீதிமன்றத்திற்கும் வீட்டிற்குமாக அலைந்து கொண்டுள்ளனர்.

Joy CrizildaaMano ThangarajMadhampatty RangarajDNA testCelebrity Controversy

