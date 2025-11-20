English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • “மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் தலைமறைவு?” ஜாய் கிரிஸில்டா வெளியிட்ட புது போஸ்ட்! என்ன கூறியிருக்கிறார்?

“மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் தலைமறைவு?” ஜாய் கிரிஸில்டா வெளியிட்ட புது போஸ்ட்! என்ன கூறியிருக்கிறார்?

Joy Madhampatty Rangaraj DNA Test : பிரபல சினிமா பிரபலமும், சமையல் கலைஞருமான மாதம்பட்டி ரங்கராஜுக்கு, ஜாய் கிரிஸில்டா இன்ஸ்டா பக்கம் மூலமாக சில மெசஜ்களை தெரிவித்து வருகிறார். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Nov 20, 2025, 01:31 PM IST
  • ஜாய் கிரிஸில்டா - மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் விவகாரம்!
  • ஜாய் வெளியிட்ட புது போட்டோ..
  • என்ன விவரம்?

Trending Photos

அதிக வயது வித்தியாசத்தில் திருமணம் செய்துக்கொண்ட நடிகைகள்.. லிஸ்ட் ரொம்ப பெருசு!
camera icon6
Actresses marriage
அதிக வயது வித்தியாசத்தில் திருமணம் செய்துக்கொண்ட நடிகைகள்.. லிஸ்ட் ரொம்ப பெருசு!
சஸ்பென்ஸ் ஆக்‌ஷன் டிராமா... வேற லெவல் டாப் 12 திரைப்படங்கள் Netflix JioHotstar Prime Video
camera icon13
சஸ்பென்ஸ் ஆக்‌ஷன் டிராமா... வேற லெவல் டாப் 12 திரைப்படங்கள் Netflix JioHotstar Prime Video
அமாவாசை! இந்த 5 ராசிக்காரர்களுக்கு ஆபத்து இருக்கு.. கவனமாக இருக்கனும்!
camera icon7
Margashirsha Amavasya
அமாவாசை! இந்த 5 ராசிக்காரர்களுக்கு ஆபத்து இருக்கு.. கவனமாக இருக்கனும்!
தியேட்டரில் &#039;டல்&#039; அடித்த Diesel: ஓடிடியில் கலர் ஆகுமா? ரிலீஸ் தேதி வெளியீடு
camera icon6
Harish Kalyan
தியேட்டரில் 'டல்' அடித்த Diesel: ஓடிடியில் கலர் ஆகுமா? ரிலீஸ் தேதி வெளியீடு
“மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் தலைமறைவு?” ஜாய் கிரிஸில்டா வெளியிட்ட புது போஸ்ட்! என்ன கூறியிருக்கிறார்?

Joy Madhampatty Rangaraj DNA Test : தமிழ் சினிமா பிரபலங்கள் உள்ளிட்ட பல முக்கிய பிரமுகர்களின் இல்லங்களுக்கு கேட்டரிங் செய்பவராக இருக்கிறார், மாதம்பட்டி ரங்கராஜ். இவரது பெயரை பெரிதாக தூக்கி விட்டது, ‘குக் வித் கோமாளி’ நிகழ்ச்சிதான். இவர், சமீபத்தில் ஜாய் கிரிஸில்டா என்கிற பெண்ணை இரண்டாவதாக திருமணம் செய்ததாக பெரும் சர்ச்சையில் சிக்கி இருக்கிறார். இந்த நிலையில், ஜாய் கிரிஸில்டா அவர் குறித்து புதிதாக பதிவிட்டிருக்கிறார்.

Add Zee News as a Preferred Source

ஜாய் கிரிஸில்டா-மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் சர்ச்சை:

திரை பிரபலங்களுக்கு ஆடை வடிவமைப்பாளராக இருக்கும் ஜாய் கிரிஸில்டா, தன்னை மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் ஏமாற்றி திருமணம் செய்து விட்டதாக சில மாதங்களுக்கு முன்பு மகளிர் ஆணையத்தில் புகாரளித்தார். இந்த புகாரின் பெயரில், இருவரையும் அழைத்து அதிகாரிகள் விசாரணை செய்தனர். இதில், மாதம்பட்டி ரங்கராஜ், தான் ஜாய் கிரிஸில்டாவை திருமணம் செய்ததாக ஒப்புக்கொண்டதாக கூறப்பட்டது. இதற்கு சில மணி நேரங்களுக்கு பிறகு அறிக்கை வெளியிட்ட மாதம்பட்டி ரங்கராஜ், தனக்கும் ஜாய் கிரிஸில்டாவிற்குமான திருமணம் தன்னிச்சையாக நடக்கவில்லை என்றும் அது வற்புறுத்தலின் பெயரில் நடந்ததாகவும் தெரிவித்தார்.

இதற்கிடையில், ஜாய் கிரிஸில்டாவிற்கு சமீபத்தில் ஆண் குழந்தை பிறந்தது. இந்த குழந்தை குறித்து அறிக்கையில் குறிப்பிட்டிருந்த அவர், அது தன்னுடைய குழந்தைதான் என்று டிஎன்ஏ-வில் நிரூபிக்கப்பட்டால் கண்டிப்பாக அந்த குழந்தையின் வாழ்நாள் முழுவதுமான செலவை ஏற்றுக்கொள்வேன் என்று கூறியிருக்கிறார்.

டிஎன்ஏ டெஸ்ட்:

மாதம்பட்டி ரங்கராஜின் அறிக்கை குறித்து வீடியோக்கள் வெளியிட்டிருந்த ஜாய் கிரிஸில்டா, விசாரணையில் தான்தான் குழந்தைக்கு தந்தை என்று ஒப்புக்கொண்ட நபர், இப்போது ஏன் இப்படி மாற்றி பேசுகிறார் என்பது தெரியவில்லை என கூறியிருந்தார். கூடவே, விசாணையின் போது, தான் டிஎன்ஏ டெஸ்ட் எடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டதாகவும், அவர்தான் அதெல்லாம் வேண்டாமென சொன்னதாகவும், இப்போது அப்படியே மாற்றி பேசுவதாகவும் தெரிவித்தார். தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், “நான் டிஎன்ஏ டெஸ்டிற்கு தயாராக இருக்கிறேன். தைரியம் இருந்தா நீங்க டெஸ்டுக்கு வாங்க” என்று மாதம்பட்டி ரங்கராஜிற்கு சவால் விடுத்தார்.

Madhampatty Rangaraj

குழந்தை மூலம் மெசெஜ்:

ஜாய் கிரிஸில்டா, தற்போது புதிதாக தனது ஸ்டோரியில் ஒரு போட்டோவை பகிர்ந்துள்ளார். அதில், தனது குழந்தையுடன் இருக்கும் இவர், கூடவே “மாதமப்ட்டி ரங்கராஜை யாராவது பார்த்தால், இதை கண்டிப்பா அவரிடம் சொல்லுங்க..” என ஒரு மெசேஜையும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.

“யாராவது என் கணவர் மாதம்பட்டி ரங்கராஜை பார்த்தால், டிஎன்ஏ டெஸ்டுக்கு வர சொல்லுங்க. டிஎன்ஏ ஸ்டேட்மெண்ட் விட்டாரு, இப்போ 15 நாட்களுக்கு மேல் ஆகிவிட்டது. இப்போ எங்கே தலைமறைவா இருக்காரு? தைரியம் மற்றும் நேர்மை இருந்தால் டிஎன்ஏ டெஸ்டுக்கு வாங்க மாதம்பட்டி ரங்கராஜ். பெண்களை இலக்காரமாக நினைக்க வேண்டாம்” என்று கூறியிருக்கிறார். பல மாதங்களாக தொடர்ந்து வரும் இவர்களின் பிரச்சனை, எப்பாேது முடியும் என்ற கேள்வி,மக்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது. இதற்கிடையில், மாதம்பட்டி ரங்கராஜும் இது குறித்து மெளனம் காத்து வருகிறார்.

மேலும் படிக்க | மாதம்பட்டி ரங்கராஜிற்கு ஜாய் கிரிஸில்டா கொடுத்த பரிசு! துன்பத்திலும் இப்படியொரு முடிவா..

மேலும் படிக்க | மாதம்பட்டி ரங்கராஜிடம் ரூ.10 லட்சம் கேட்டேனா? ஜாய் கிரிஸில்டா விளக்கம்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Joy CrizildaaMadhampatty RangarajDNA testCelebrity Controversy

Trending News