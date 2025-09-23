மாதம்பட்டி ரங்கராஜுடன் ஜாய் கிரிஸில்டா..புது புகைப்படம்! கேப்ஷனில் அவ்ளோ துயரம்

Joy Crizildaa Madhampatty Rangaraj New Photo : நடிகரும் சமையல் கலை நிபுணருமான மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் மீது, தன்னை ஏமாற்றி விட்டதாக ஜாய் கிரிஸில்டா அவர் மீது கமிஷனர் அலுவலகத்தில் புகார் கெடுத்துள்ளார். இதையடுத்து, அவரிடம் சமீபத்தில் 6 மணி நேரத்திற்கும் மேல் விசாரணை நடத்தப்பட்டது.
மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் சர்ச்சை!
நடிகரும், சமையல் கலைஞருமான மாதம்பட்டி ரங்கராஜுக்கு ஏற்கனவே திருமணமாகி இரண்டு குழந்தைகள் உள்ளனர். அவரது மனைவி ஸ்ருதி, கடந்த சில காலமாகவே மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் தனது மனைவியிடம் இருந்து பிரிய போவதாகவும், ஆடை வடிவமைப்பாளர் ஜாய் கிரிஸில்டா என்பவரை காதலித்து வருவதாகவும் கூறப்பட்டது. இந்த சூழலில் மாதம்பட்டி ரங்கராஜுக்கும் தனக்கும் திருமணம் ஆன புகைப்படத்தை சில வாரங்களுக்கு முன்பு ஜாய் கிரிஸில்டா வெளியிட்டார்.
அதோடு அவர் 6 மாதம் கர்ப்பமாக இருப்பதாகவும் பதிவிட்டிருந்தார். ஆரம்பத்தில் இருவரும் சேர்ந்து வாழ்வதாக பேசப்பட்ட நிலையில், திடீரென தன் மனைவி ஸ்ருதியுடன் வெளியே நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றார் மாதம்பட்டி ரங்கராஜ். இதனைத் தொடர்ந்து, மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் தன்னை ஏமாற்றி விட்டதாக ஜாய் கிரிஸில்டா சென்னை காவல் ஆணையரகத்தில் புகார் அளித்தார்.
புதிய போட்டோ!
ஜாய் கிரிஸில்டா, தான் மாதம்பட்டி ரங்கராஜை திருமணம் செய்ததாக கூறியதை அடுத்து ஒரு நேர்காணலில் கலந்து கொண்டார். அதில், தன்னை மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் அடித்ததாகவும், அவரால் இரண்டு முறை கருக்கலைப்பு செய்ததாகவும் கூறியிருந்தார். அது மட்டுமன்றி, அவருடன் காதல் மற்றும் திருமண உறவில் இருந்த போது எடுத்த புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோக்களையும் அவர் பதிவிட்டு வந்தார்.
Married me for the title, ghosted me and the baby in the womb for the thrill. Flirting with others like vows were optional…
“You didn’t just ghost me — you disappeared from your own child’s story.”
“No guilt, no shame just silence where a father should’ve been.”
Pic courtersy… pic.twitter.com/dCHh55dcvj
— Joy Crizildaa (@joy_stylist) September 23, 2025
தற்போது ஜாய், புதிதாக சில புகைப்படங்களை வெளியிட்டிருக்கிறார். அதில், மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் இவருக்கு முத்தம் கொடுப்பது போன்ற காட்சிகள் இடம் பெற்றுள்ளது.
கேப்ஷனில் இருக்கும் விஷயம்..
மாதம்பட்டி ரங்கராஜுடன் எடுத்த போட்டோக்களை பதிவிட்டுள்ள ஜாய், அதில் “பெயருக்காக என்னை திருமணம் செய்து கொண்டாய், சாகசத்திற்காக என்னையும் குழந்தையையும் கோஸ்ட் செய்து விட்டாய். நீ என்னை மட்டும் விட்டுவிட்டு போகவில்லை, உன் குழந்தையின் வாழ்க்கையில் இருந்து காணாமல் போய் விட்டாய்” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மேலும், “கணவர் என்று ஒருவர் இருக்க வேண்டிய இடத்தில், வெறும் அமைதி மட்டும்தான் இருக்கிறது. உனக்கு குற்ற உணர்ச்சியோ, அசிங்கமாகவோ இல்லை” என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.
ஜாய் கிரிஸில்டா மீது வழக்கு!
தன்னை பற்றி அவதூறு கருத்துகள் தெரிவிக்க ஜாய் கிரிஸில்டாவுக்கு தடை விதிக்கக் கோரியும், அவதூறாக பேசி வெளியிட்ட விடியோக்களை நீக்க உத்தரவிடக் கோரியும் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் மனு அளித்திருந்தார். இதேபோல், மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் பங்குதாரராக இருக்கும் மாதம்பட்டி பாகசாலா நிறுவனத்தை தொடர்பு படுத்தி பேச ஜாய் கிரிசில்டாவுக்கு தடை விதிக்கக் கோரி, மாதம்பட்டி தங்கவேலு ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனமும் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தது.
இதற்கிடையே, நடிகர் மாதம்பட்டி ரங்கராஜின் இரண்டாவது மனைவி எனக் கூறும் ஜாய் கிரிசில்டா சென்னை ஆயிரம் விளக்கில் உள்ள பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்களை தடுக்கும் பிரிவில் விசாரணைக்காக ஆஜரானார். திருமணம் செய்து கொள்வதாக ஏமாற்றியதாகவும் தாக்கியதாகவும் கூறி சென்னை காவல்துறை ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகார் அளித்திருந்த நிலையில் அவரிடம் விசாரணை நடைபெற்றது. இந்த விசாரணைக்குப் பின்னர் மாதம்பட்டி ரங்கராஜிடமும் விசாரணை நடைபெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
