“ரொம்ப நன்றி” ஜாய் கிரிஸில்டாவின் எமோஷனல் பதிவு! என்ன கூறியிருக்கிறார்?

Joy Crizildaa Recent Instagram Story : சமீப காலமாக, மக்கள் மத்தியில் மிகவும் பிரபலமானவராக இருப்பவர், ஜாய் கிரிஸில்டா. காரணம், மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் மீது இவர் வைத்த அடுக்கடுக்கான குற்றச்சாட்டுகள். இது குறித்தும், அவரது சமீபத்திய பதிவு குறித்தும் இங்கு பார்ப்போம்.
மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் மீது திருமண மோசடி புகார்!
மெகந்தி சர்கஸ் படத்தில் ஹீரோவாக அறிமுகமானவர், மாதம்பட்டி ரங்கராஜ். இவர், தமிழ்நாட்டின் புகழ் பெற்ற சமையல் கலைஞராகவும் இருக்கிறார். இவர், தன்னை ஏமாற்றி திருமணம் செய்து விட்டதாக பிரபல செலிப்ரிட்டி ஆடை வடிவமைப்பாளர் ஜாய் கிரிஸில்டா, சமீபத்தில் சென்னை கமிஷனர் அலுவலகத்தில் புகாரளித்தார்.
மாதம்பட்டி ரங்கராஜும், ஜாய் கிரிஸில்டாவும் உறவில் இருப்பதாக கடந்த ஜனவரி மாதமே சர்ச்சை எழுந்தது. இதில் பிரச்சனை என்னவென்றால், மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் ஏற்கனவே ஸ்ருதி என்பவருடன் திருமண உறவில் இருக்கிறார். இவர்களுக்கு இரண்டு பிள்ளைகளும் உள்ளனர். இந்த நிலையில்தான், அவர் ஜாய் கிரிஸில்டாவுன் உறவில் இருப்பது குறித்து கிசுகிசு எழுந்தது. இது குறித்து அந்த சமயத்தில் அவர் எதுவுமே பேசவில்லை. கடந்த ஜூலை மாதம், தங்கள் இருவருக்கும் நடந்த திருமணத்தின் புகைப்படங்களை ஜாய் கிரிஸில்டா இணையத்தில் பதிவிட்டார். கூடவே, தாங்கள் இருவரும் ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக ஒரே வீட்டில் தங்கியிருப்பதாகவும் கூறினார். தான் கரப்பமாக இருக்கும் விவரத்தையும் இணையத்தில் வெளியிட்டிருந்தார்.
தொடர்ந்து ஒவ்வொரு போட்டோவாக ரிலீஸ் செய்த ஜாய் கிரிஸில்டா, ஒரு கட்டத்தில் காவல் நிலையத்தின் படிகளை ஏறினார். அதன் பின்னர், மகளிர் ஆணையத்திலும் புகார் கொடுத்தார். இதற்கான வழக்கு விசாரணைக்கு மாதம்பட்டி ரங்கராஜ்-ஜாய் கிரிஸில்டா இருவருமே நேரில் ஆஜராகினர்.
மனைவியுடன் ரங்கராஜ்..சிங்கிளாக ஜாய்!
மகளிர் ஆணையத்திற்கு விசாரணைக்காக மாதம்பட்டி ரங்கராஜ், தனது முதல் மனைவி ஸ்ருதியுடன் கைக்கோர்த்தவாறு வந்திருந்தார். மறுபக்கம் ஜாய் கிரிஸில்டாவோ, நிறை மாத கர்ப்பிணியாக நடக்க முடியாமல் சிங்கிளாக நடந்து வந்தார். தனது சட்ட போராட்டங்கள் குறித்து பேட்டிகளில் பேசிய போதும், அவர் கூறிய ஒரே விஷயம், “நான் பிறக்காத என் குழந்தைக்காக போராடுகிறேன். மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் இந்த குழந்தைக்கு பொறுப்பு ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்” என்றுதான். விசாரணைக்கு அவர் எந்த துணையும் இல்லாமல் தனியாக வந்திருந்தது, பலரையும் சோகத்திற்குள்ளாக்கியது.
எமோஷனல் பதிவு!
ஜாய் கிரிஸில்டா, சமீபத்தில் ஒரு பதிவை வெளியிட்டிருக்கிறார். அதில், தனது உடல் நலன் குறித்து விசாரித்த அனைவருக்கும் நன்றி என்று தெரிவித்திருக்கிறார்.
முழுதாக தெரிவித்திருப்பது:
“என் இன்ஸ்டாகிராம் டிஎம்கள் எண்ணற்ற மெசேஜ்களால் நிரம்பியிருக்கின்றன… உண்மையிலேயே எனக்கு சொல்வதற்கு வார்த்தைகள் இல்லை. நீங்கள் எனக்குக் காட்டிய அன்பும் ஆதரவும் எனக்கு மிகுந்த உணர்ச்சியை அளித்துள்ளது.
என்னைப் பார்த்து அழுதீர்கள், மனம் உடைந்தீர்கள் என்று பலர் எழுதியிருந்தீர்கள். உங்கள் மெசேஜ்கள் என் மனதை உண்மையாகவே தொட்ந்துவிட்டன. ஒவ்வொருவருக்கும் இதயபூர்வமான நன்றி. உங்கள் ஆதரவு எனக்கு உலகத்தையே பொருள் படுத்துகிறது.
என் உடல்நிலையைப் பற்றி கவலைப்பட்டு விசாரித்த அனைவருக்கும் நன்றி — எனக்கு கடுமையான சர்விக்ஸ் வலி இருந்தது, சில நாட்கள் நடக்க டியவில்லை. இப்போது நலம் பெறுகிறேன். உங்கள் அன்புக்கும் கவலைக்கும் நன்றி” என்று கூறியிருக்கிறார். இந்த வழக்கில் அடுத்தடுத்து என்ன நடக்கும் என்று தெரிந்து கொள்ள மக்கள் காத்துக்கொண்டுள்ளனர்.
