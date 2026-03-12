“மாதம்பட்டி ரங்கராஜின் ஜெராக்ஸ் காப்பி..” குழந்தையின் முதல் போட்டோவை வெளியிட்ட ஜாய் கிரிஸில்டா!

Joy Crizildaa Shares First Photo Of Raha : கடந்த சில மாதங்களாகவே, பிரபல சமையல் கலை நிபுணரும் நடிகருமான மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் குறித்த சர்ச்சையான விஷயங்கள், இணையத்தில் கடந்த சில மாதங்களாக பரவி வருகிறது. இதையடுத்து, ஜாய் கிரிஸில்டா முதல்முறையாக தனது குழந்தை ரஹா ரங்கராஜின் புகைப்படங்களை வெளியிட்டிருக்கிறார்.
குழந்தையின் புகைப்படங்கள்:
ரஹா ரங்கராஜின் புகைப்படங்களை, ஆடை வடிவமைப்பாளர் ஜாய் கிரிஸில்டா முதன்முறையாக சமூக வலைதளங்களில் வெளியிட்டிருக்கிறார். கூடவே கேப்ஷனில், அப்படியே தந்தையின் ஜெராக்ஸ் காப்பியாக ரஹா ரங்கராஜ் இருப்பதாகவும், அவர்கள் குடும்பத்தின் மரபணு அப்படியெ இருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்திருக்கிறார். இந்த புகைப்படங்கள் தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
மரபணு சோதனை:
பிரபல சமையல் கலைஞர் மாதம்பட்டி ரங்கராஜுக்கு மரபணு பரிசோதனை நடத்த அனுமதியளித்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது. திருமணம் செய்து ஏமாற்றி விட்டதாக சமையல் கலைஞர் மாதம்பட்டி ரங்கராஜுக்கு எதிராக, ஆடை வடிவமைப்பாளர் ஜாய் கிரிசில்டா, சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்ட பதிவுகளில், மாதம்பட்டி பாகசாலா நிறுவனத்தையும் இணைத்திருந்தார்.
இதை எதிர்த்து மாதம்பட்டி பாகசாலா நிறுவனம் தாக்கல் செய்த வழக்கை விசாரித்த சென்னை உயர்நீதிமன்றம், இந்த விவகாரம் தொடர்பாக, மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் - ஜாய் கிரிசில்டா இடையில் மத்தியஸ்தம் செய்ய உயர்நீதிமன்ற ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி பி.என்.பிரகாஷ் நியமித்துள்ளது.
இந்த வழக்கு விசாரணையின் போது, தனது குழந்தையின் தந்தை மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் என நிரூபிக்க, அவருக்கு மரபணு சோதனை நடத்தப்பட வேண்டும் என ஜாய் கிரிசில்டா தரப்பிலும், மரபணு சோதனைக்கு தயார் என மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் தரப்பிலும் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதுசம்பந்தமாக மனுவாக தாக்கல் செய்யும்படி நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியிருந்தது.
இந்நிலையில், இந்த வழக்கு, நீதிபதி செந்தில்குமார் ராமமூர்த்தி முன் விசாரணைக்கு வந்த போது, ஜாய் கிரிசில்டா மற்றும் மாதம்பட்டி தரப்பில் மரபணு பரிசோதனை நடத்த அனுமதி கோரி மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இந்த மனுவை ஏற்றுக் கொண்ட நீதிபதி, மாதம்பட்டி ரங்கராஜுக்கு மரபணு பரிசோதனை நடத்த அனுமதியளித்து உத்தரவிட்டுள்ளார்.
சென்னை ராஜிவ்காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனையில் உள்ள தடயவியல் துறையையும், ஆய்வகத்தையும் தொடர்பு கொண்டு, மாதம்பட்டி ரங்கராஜுக்கு மரபணு பரிசோதனை நடத்துவதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுப்பதற்காக, வழக்கறிஞர் ஆணையரை நியமித்து நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.
மரபணு பரிசோதனைக்கு பின், அறிக்கையைப் பெற்று, அதனை மத்தியஸ்தரிடம் சமர்ப்பிக்கும்படி வழக்கறிஞர் ஆணையருக்கு உத்தரவிட்ட நீதிபதி, வழக்கு விசாரணையை மார்ச் 30 ம் தேதிக்கு தள்ளிவைத்தார்.
ரங்கராஜ் தரப்பில் சொல்வது என்ன?
ஆடை வடிவமைப்பாளர் ஜாய் கிரிசில்டா, மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் தன்னை திருமணம் செய்து கொண்டு கர்ப்பமாக்கி பின்னர் துரோகம் செய்ததாக குற்றஞ்சாட்டி, சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகார் அளித்திருந்தார்.
அந்த புகாரில் எந்தவிதமான நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை என அவர் குற்றம்சாட்டிய நிலையில், மாநில மகளிர் ஆணையத்திலும் புகார் அளித்தார்.
இதனைத் தொடர்ந்து, இருவருக்கும் சம்மன் அனுப்பப்பட்டு, ஜாய் கிரிசில்டா மற்றும் மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் ஆகியோரிடம் மாநில மகளிர் ஆணையம் விசாரணை நடத்தியது.
குறிப்பாக ஜாய் கிரிஸில்டா தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் ஒரு பதிவை வெளியிட்டிருந்தார். மகளிர் ஆணையம் நடத்திய சமீபத்திய விசாரணையில், மாதம்பட்டி ரங்கராஜ், என்னைக் காதலித்து திருமணம் செய்ததையும், இந்தக் குழந்தை தனக்குத்தான் சொந்தம் என்பதையும் ஒப்புக்கொண்டார் என்றுத் தெளிவாகக் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
இந்த நிலையில் இதற்கு மறுப்புத் தெரிவித்து ரங்கராஜ் ஒரு விரிவான அறிக்கையை சமூக வலைதளங்களில் வெளியிட்டுள்ளார்.
அவர் அறிக்கையின் தொடக்கத்திலேயே, மகளிர் ஆணையத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி நான் எந்த ஒப்புதலையும் கொடுக்கவில்லை என்று திட்டவட்டமாக மறுப்புத் தெரிவித்துள்ளார்.
அந்த பதிவில் நான் தன்னிச்சையாக திருமணம் செய்து கொண்டதாக ஒருபோதும் ஒப்புக்கொள்ளவில்லை என்பதை நான் திட்டவட்டமாக கூறுகிறேன்.
ஜாய் என்னை அவதூறு செய்வதற்காக தனிப்பட்ட புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோக்களை வெளியிடுவதாக பலமுறை மிரட்டியதால் இந்த திருமணம் மிரட்டலின் பேரில் நடந்தது.
செப்டம்பர் 2025-ல் ஆயிரம் விளக்குகள் மகளிர் காவல் நிலையத்தில் புலனாய்வு அதிகாரி முன்பும் மாண்புமிகு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்திலும் விரிவான வாக்குமூலத்தை நான் ஏற்கனவே அளித்துள்ளேன்.
இந்த திருமணம் மிரட்டலில் பேரில் கட்டாயப்படுத்தப்பட்டு என்னிடமிருந்து பணம் பறிக்கும் ஒரே நோக்கத்துடன் செய்யப்பட்டது என்பதை தெளிவாக குறிப்பிட்டுள்ளேன் என்று மாதம்பட்டி ரங்கராஜன் கூறியிருக்கிறார்.
கமிஷனின் முன் நடந்த அடுத்தடுத்த நடவடிக்கைகளின் போது, ஜாய் எனக்கு மாதத்திற்கு ரூ. 1,50,000/- பராமரிப்புத் தொகையாகவும், தனது BMW காருக்கு ரூ.1.25 லட்சம் மாதாந்திர EMI-யையும் செலுத்த வேண்டும் என்றும்J கோரினார், நான் அந்த கோரிக்கையை மறுத்துவிட்டேன்.
நான் ஒருபோதும் டிஎன்ஏ பரிசோதனையை மறுத்ததில்லை, மேலும் அந்தக் குழந்தை என்னுடையது என்று அறிவியல் பூர்வமாக நிரூபிக்கப்பட்டால்(DNA Test), அந்தக் குழந்தையை வாழ்நாள் முழுவதும் கவனித்துக்கொள்வேன் என்றும் கூறியுள்ளேன்.
இந்த வாக்குமூலம் ஏற்கனவே ஆயிரம் விளக்கு மகளிர் காவல் நிலைய விசாரணை அதிகாரி முன் செப்டம்பர் 2025 அன்றே பதிவுசெய்யப்பட்டுள்ளது. மகளிர் ஆணையத்தின் பரிந்துரை உத்தரவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி நான் எந்த வாக்குமூலத்தையும் அளிக்கவில்லை. அந்த பரிந்துரை உத்தரவை எதிர்த்து நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்வேன்.
மேலும் உண்மையை நிரூபிக்க அனைத்து ஆதாரங்களையும் சமர்ப்பிப்பேன். ஆணையத்தின் முன் நடந்த அனைத்தும் சட்டத்தின்படி நீதிமன்றத்தில் முறையாக சமர்ப்பிக்கப்படும் என அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளார். தனது குழந்தை தான் அது என மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் ஒப்புக்கொண்டதாக ஜாய் கிரிசில்டா தெரிவித்திருந்த நிலையில் மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் அதனை மறுத்து அறிக்கை வெளியிட்டிருந்தார். இது, பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது இந்த விவகாரத்தில் அடுத்து என்ன நடக்கப்போகிறது என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
மேலும் படிக்க | விஜய்-த்ரிஷா விவகாரம்..நடிகை குஷ்பு ஓப்பனாக சொன்ன விஷயம்! என்னன்னு தெரிஞ்சிக்கோங்க..
மேலும் படிக்க | தனது இனிஷியலை மாற்றிய விஜய் மகன்? வைரலாகும் தகவல்..எது உண்மை?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ