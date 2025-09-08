English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

கடனில் சிக்கியிருக்கும் மாதம்பட்டி ரங்கராஜ்? ஜாய் கிரிஸில்டா சொன்ன விஷயங்கள்!

Joy Crizildaa Revelations Madhampatty Rangaraj : ஜாய் கிரிஸில்டா சமீபத்தில் தனியார் ஊடகம் ஒன்றிற்கு பேட்டியளித்துள்ளார். இதில் அவர் மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் உடனான உறவு குறித்து பேசியிருப்பது வைரலாகி வருகிறது.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Sep 8, 2025, 01:36 PM IST
  • ஜாய் கிரிஸில்டா நேர்காணல்
  • மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் சொன்ன விஷயங்கள்
  • அவருக்கு அதிக கடன் இருக்கிறதாம்!

கடனில் சிக்கியிருக்கும் மாதம்பட்டி ரங்கராஜ்? ஜாய் கிரிஸில்டா சொன்ன விஷயங்கள்!

Joy Crizildaa Revelations Madhampatty Rangaraj : சின்னத்திரை உலகில் பிரபலமான ஒருவராக விளங்கி வருகிறார், மாதம்பட்டி ரங்கராஜ். இவர், கடந்த சில நாட்களாக 2வது திருமண சர்ச்சையில் சிக்கியிருக்கிறார். இதையடுத்து, ஜாய் கிரிஸில்டா அவர் குறித்து கொடுத்துள்ள நேர்காணல் தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் 2வது திருமணம்:

சின்னத்திரையுலகில் மிகவும் பிரபலமான ஒருவராக இருப்பவர், மாதம்பட்டி ரங்கராஜ். மெகந்தி சர்கஸ் படத்தில் ஹீரோவாக நடித்திருந்த இவர், அதன் பிறகு பென்குயின் படத்தில் முக்கிய கதாப்பாத்திரமாக வந்தார். இவருக்கு ஏற்கனவே ஸ்ருதி என்கிற பெண்ணுடன் திருமணமாகி இரண்டு பிள்ளைகள் இருக்கின்றனர். இந்த நிலையில்தான், கடந்த ஜூலை மாதம் செலிப்ரிட்டி ஆடை வடிவமைப்பாளர் ஜாய் கிரிஸில்டா தனக்கும் ரங்கராஜுக்கும் திருமணம் ஆகிவிட்டது என்றும், தான் கர்ப்பமாக இருப்பதாகவும் கூறினார்.

இன்னும் விவாகரத்து வாங்காத சமயத்தில், மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் இப்படி இன்னொரு பெண்ணை திருமணம் செய்து கொண்டது குறித்து அனைவரும் பேசி வந்தனர். இதையடத்து, ஜாய் கிரிஸில்டா சமீபத்தில் ஒரு நேர்காணலில் பேசியிருக்கிறார். அதில் மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் குறித்த பல தகவல்களை கூறியிருக்கிறார்.

“கடன்தான் அதிகம்..”

தனியார் ஊடகம் ஒன்றிற்கு பேட்டியளித்துள்ள ஜாய் கிரிஸில்டா, தன் தரப்பில் இருக்கும் சில விஷயங்களை பேசியிருக்கிறார். தான் பணத்திற்காக அவரை இப்படி குழந்தை விஷயத்தில் ரங்கராஜை சிக்க வைத்ததாக பலர் எழுதுவதாகவும், அது உண்மை இல்லை என்றும் கூறியிருக்கிறார். மாதம்பட்டி ரங்கராஜுக்கு நீங்கள் நினைக்கும் அளவிற்கு அத்தனை கோடி சொத்து ஒன்றும் இல்லை என்றும், அவர தலைக்கு மேல் நிறைய கடன் இருப்பதாகவும் ஜாய் கிரிஸில்டா பேசியிருக்கிறார்.

தனக்கு ஒரு நாள் மாதம்பட்டி ரங்கராஜின் source மூலமாக ஒரு போன் வந்ததாகவும், “உங்களுக்கு லைஃப் டைம் செட்டில்மெண்ட் கொடுக்கிறோம், இந்த பிரச்சனை எப்படியாவது தீர்க்க வேண்டும்” என்று சொன்னதாகவும் ஜாய் பேசியிருக்கிறார். “அப்படி யாராவது வந்தால், அவர்களை செருப்பால் அடிப்பேன்” என்று ரிப்ளை கொடுத்ததாகவும் அவர் பேசியிருக்கிறார்.

கோஸ்ட் செய்த மாதம்பட்டி ரங்கராஜ்!

தான், கமிஷனர் அலுவலகத்தில் ரங்கராஜ் மீது புகார் கொடுப்பதற்கு ஒரு வாரம் முன்பு கூட அவரிடமிருந்து ஏதேனும் பதில் வரும் என்று எதிர்பார்த்ததாகவும், ஆனால் எதுவும் வராததால் அந்த முடிவை எடுத்ததாகவும் பேசியிருக்கிறார். தன்னிடம் பேசக்கூடாது என்று மாதம்பட்டி ரங்கராஜின் தம்பி மற்றும் மேனேஜர் அவர் கன்ட்ரோல் செய்வதாக ஜாய் பேசியிருக்கிறார்.

“ஸ்ருதி பதில் கூறுவாரா?”

கடந்த 6 வருடங்களாக ஸ்ருதி, ரங்கராஜை பிரிந்துதான் வாழ்வதாகவும், தனக்கும் அவருக்கும் திருமணம் ஆனது ஸ்ருதிக்கு தெரியும் என்றும் தெரிவித்திருக்கிறார். இப்போது தான் கர்ப்பமாக இருக்கும் சமயத்தில் இப்படி ரங்கராஜ் தன்னை விட்டுவிட்டு போய்விட்டாரே, இந்த குழந்தைக்கு ஸ்ருதி வந்து பதில் சொல்வாரா? என்றும் ஜாய் கேட்டிருக்கிறார். ஜாய் பேசிய சில விஷயங்கள், பிரச்சனைக்குரியதாக இருந்தாலும், இங்கு உண்மையிலேயே விசாரிக்க வேண்டியது மாதம்பட்டி ரங்கராஜைத்தான் எனவும், அவர் வாய் திறக்காதது ஏன் என்பது குறித்தும் சிலர் கேட்டு வருகின்றனர்.

மேலும் படிக்க | மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் போட்ட புது போஸ்ட்..கேப்ஷன்ல ‘இதை’ நோட் பண்ணீங்களா?

மேலும் படிக்க | வலுக்கும் மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் பிரச்சனை! ஜாய் கிரிஸில்டா கொடுத்த முதல் நேர்காணல்..

