  • ஜூனியர் NTR - பிரசாந்த் நீல் படத்தின் ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு! புது போஸ்டர் வெளியீடு..

ஜூனியர் NTR - பிரசாந்த் நீல் படத்தின் ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு! புது போஸ்டர் வெளியீடு..

என்டிஆர் நடிப்பில், ஜூன் 11, 2027 அன்று வெளியாகவுள்ள 'NTRNeel' திரைப்படத்தின் முதல் கிளிம்ப்ஸ் என்டிஆர் பிறந்த தினமான மே 20 அன்று வெளியாகிறது!  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Apr 21, 2026, 06:21 PM IST

ஜூனியர் NTR - பிரசாந்த் நீல் படத்தின் ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு! புது போஸ்டர் வெளியீடு..

'NTRNeel' திரைப்படம் 2027ஆம் ஆண்டின் மிகப்பெரிய படங்களில் ஒன்றாக உருவாகி வருகிறது. மேன் ஆஃப் மாஸஸ் நடிகர் என்டிஆர் மற்றும் 'கேஜிஎஃப்', 'சலார்' படங்களின் இயக்குநர் பிரஷாந்த் நீல் ஆகியோர் இணையும் இந்த படம் ரசிகர்களுக்கு தனித்துவமான திரையுலக அனுபவமாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

'NTRNeel' திரைப்படம் அறிவிக்கப்பட்ட நாளிலிருந்தே ரசிகர்கள் மத்தியில் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்படும் படங்களில் ஒன்றாக உள்ளது. இந்திய சினிமாவின் தவிர்க்க முடியாத ஆளுமைகளான என்டிஆர் மற்றும் பிரஷாந்த் நீல் ஆகிய இருவரும் இணைவது, இந்தப் படத்தை 2027ஆம் ஆண்டின் மிகப்பெரிய படங்களில் ஒன்றாக மாற்றியுள்ளது. அதிகரித்து வரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு நடுவில், படக்குழு அதிரடியான ஒரு போஸ்டரை வெளியிட்டுள்ளது. அதில், என்டிஆர் பிறந்தநாளான மே 20 ஆம் தேதி படத்தின் முதல் கிளிம்ப்ஸ் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

அந்த போஸ்டரில் என்டிஆரின் ஸ்டைலான தோற்றம் 'NTRNeel' திரைப்படம் குறித்த எதிர்பார்ப்பை மேலும் உயர்த்தியுள்ளது. மே 20ஆம் தேதி வெளியாகும் முதல் கிளிம்ப்ஸ், ரசிகர்களின் உற்சாகத்தை அதிகரித்துள்ளது. NTR பிறந்தநாளில் வெளியாகும் இந்த கிளிம்ப்ஸ், அவரை திரையில் காண ஆவலாக காத்திருக்கும் கோடிக்கணக்கான ரசிகர்களுக்கு சிறப்பு விருந்தாக அமையும்.

மேலும், இந்த படத்திற்காக என்.டி.ஆர்ரின் அதிரடியான உடல் மாற்றம் அனைவரையும் ஆச்சரியப்படுத்தியுள்ளது. இதுவரை பார்க்காத புதிய தோற்றத்தில் அவரை காண ரசிகர்கள் மிகுந்த ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.

இயக்குநர் பிரஷாந்த் நீலின் மிகப்பெரிய படமாக 'NTRNeel' உருவாகி வருகிறது. 'கேஜிஎஃப்' மற்றும் 'சலார்' படங்களின் வெற்றிகளுக்குப் பிறகு இந்தப் படத்தில் அவரின் மேஜிக்கை காண ரசிகர்கள் ஆர்வமாக உள்ளனர். மேலும், இவருடன் மாஸ் நடிகர் என்டிஆர் இணைந்திருப்பது, இந்திய சினிமாவில் மிக வலுவான இணைப்புகளில் ஒன்றாக அமைந்துள்ளது.

படம் அறிவிக்கப்பட்ட நாளில் இருந்தே அதன் ஒவ்வொரு அப்டேட்டுக்கும் ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர். பிரஷாந்த் நீல் இயக்கியுள்ள இந்தப் படத்தில் என்டிஆர் கதாநாயகனாக நடித்துள்ளார். மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் மற்றும் என்டிஆர் ஆர்ட்ஸ் பேனரின் கீழ் இந்தப் படம் தயாரிக்கப்படுகிறது.

