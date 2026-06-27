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திரைக்கதை மன்னன் பாக்கியராஜ்.. அவர் இயக்கிய கடைசி படம் எது தெரியுமா?

K.Bhagyaraj Last Directed Movie: இயக்குநர் பாக்கியராஜ் மாரடைப்பால் காலமான நிலையில், அவர் கடைசியாக இயக்கிய படம் என்ன என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.  

Written ByR Balaji
Published: Jun 27, 2026, 01:25 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 01:25 PM IST
திரைக்கதை மன்னன் பாக்கியராஜ்.. அவர் இயக்கிய கடைசி படம் எது தெரியுமா?
Image Credit: Image Source: XSource: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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