/திரைக்கதை மன்னன் பாக்கியராஜ்.. அவர் இயக்கிய கடைசி படம் எது தெரியுமா?

இயக்குநர் பாக்கியராஜ் இன்று (ஜூன் 27) திடீர் மாரடைப்பால் உயிரிழந்தார். திரைக்கதையின் என்சைக்ளோபீடியா என போற்றப்படும் பாக்கியராஜின் உயிரிழப்பு தமிழ் திரையுலகையே சோகத்தில் ஆழ்த்தி உள்ளது. இந்த நிலையில், அவர் கடைசியாக இயக்கிய படம் எது என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம்.
கடந்த ஜூன் 10 ஆம் தேதி தான் இயக்குநர் இமயம் பாரதிராஜா உடல்நல குறைவால் காலமானார். அந்த சோகமே இன்னும் மறையாத நிலையில், மற்றொரு அதிர்ச்சி திரையுலக பிரபலங்கள் முதல் பொதுமக்கள் வரை பாதித்துள்ளது. திரைக்கதையின் என்சைக்ளோபீடியா என போற்றப்படும் இயக்குநர் பாக்கியராஜ் இன்று (ஜூன் 27) திடீரென ஏற்பட்ட மாரடைப்பால் உயிரிழந்துள்ளனர். அவரது உடலுக்கு திரைப் பிரபலங்கள் நேரில் சென்று அஞ்சலி செலுத்தி வருகின்றனர்.
பாக்கியராஜ் கடந்த 1979 ஆம் ஆண்டு திரையுலகில் இயக்குநராக கால் பதித்தார். சுவரில்லாத சித்திரங்கள் என்ற படத்தை அவரே இயக்கி அப்படத்தில் நடித்தும் இருந்தார். இப்படம் ஓரளவான வரவேற்பை கொடுத்தாலும் அடுத்தடுத்த படங்களில் மக்களின் மனத்திற்குள் நுழைந்தார் பாக்கியராஜ். ஒரு கை ஓசை, அந்த 7 நாட்கள், முந்தானை முடிச்சு, சின்ன வீடு என தொடர்ந்து ஹிட் படங்களை கொடுத்து தமிழ் திரையுலகில் சாதித்தார்.
பாக்கியராஜ் தனது மகன் சாந்தனுவை குழந்தையாக இருக்கும்போதே திரைக்கு அறிமுகப்படுத்தியவர். 1998 ஆம் ஆண்டில் பாக்கியராஜ் இயக்கிய வெட்டிய மடிச்சு கட்டு என்ற படத்தில் குழந்தை நட்சத்திரமாக சாந்தனு அறிமுகமானார். அப்படத்தில் பாக்கியராஜ் ஹீரோவாகவும் அவருக்கு ஜோடியாக நக்மாவும் நடித்திருப்பார். நகைச்சுவை படமான இப்படம் அப்போது சுமாரான வரவேற்பை மக்கள் மத்தியில் பெற்றது.
பாக்கியராஜ் கடையாக 2010 ஆம் ஆண்டில் சித்து +2 என்ற படத்தை இயக்கி இருந்தார். இப்படத்தில் அவரது மகன் சாந்தனு சாந்தினி தமிழரசன், கௌஷா ராச் உள்ளிட்டோர் நடித்திருந்தனர். காதல் கதையாக எடுக்கப்பட்ட இப்படம் தோல்வியையே சந்தித்தது. இதன் பிறகு பாக்கியராஜ் படம் இயக்குவதில் இருந்து வெளியேறி சில படங்களில் நடித்து மட்டுமே வந்தார். அவர் கடைசியாக குபேரா என்ற படத்தில் நடித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
இயக்குநர் பாக்கியராஜ் உடலுக்கு அரசு மரியாதை செய்யப்படும் என தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. முதலமைச்சர் விஜய் நேரில் சென்று மாலை அணிவித்து அவரது உடலுக்கு மரியாதை செலுத்தினார். மேலும், திரைப்பிரபலங்கள் பலரும் நேரில் சென்று அஞ்சலி செலுத்தி வருகின்றனர்.