/பாக்யராஜின் கடைசி 3 ஆசைகள்! நிறைவேறாமலேயே போன சோகம்

K. Bhagyaraj : தமிழ் சினிமா வரலாற்றில் 'திரைக்கதை மன்னன்' என்று ஒற்றைச் சொல்லால் போற்றப்படும் மாபெரும் இயக்குனரும், நடிகருமான கே. பாக்யராஜ் அவர்கள் இன்று காலமானார். அவரது மறைவு திரையுலகிற்கு ஈடு செய்ய முடியாத பேரிழப்பாகும். 50 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகத் தமிழ் நெஞ்சங்களை உணர்ச்சிகரமான கதைகளாலும், நகைச்சுவையாலும் தன்பக்கம் ஈர்த்து வைத்திருந்த இந்த சாதனைத் தமிழனின் மறைவு, அவர் கடைசியாகப் பகிர்ந்துகொண்ட சில நெகிழ்ச்சியான ஆசைகளையும், நினைவுகளையும் நமக்கு மீண்டும் நினைவூட்டுகிறது.
சினிமாவில் தனது 50 ஆண்டு காலப் பயணத்தை நிறைவு செய்ததையொட்டி, அவர் கலந்து கொண்ட சில நிகழ்ச்சிகளில் தன்னுடைய ஆசைகள் குறித்து பத்திரிக்கையாளர்களிடம் அவ்வப்போது தெரிவித்து வந்தார். அந்தவகையில், அவருக்கு இருந்த கடைசி மூன்று ஆசைகள் என்ன? என்பது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
ஒருமுறை செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் பேசிய பாக்யராஜ், சினிமாவில் தான் 50 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்ததை ஒருபோதும் நினைத்துக்கூட பார்க்கவில்லை என்று ஆச்சரியத்துடன் குறிப்பிட்டிருந்தார். "ஆரம்ப காலத்தில் எனது நண்பர்களும், எனது தாயாரும் என் மீது வைத்த நம்பிக்கைதான் என்னை இந்த இடத்திற்குக் கொண்டு வந்தது. நான் சினிமாவில் நிச்சயம் ஒரு நாள் மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெறுவேன் என்று அவர்கள் தொடர்ந்து கூறி எனக்குள் நம்பிக்கையை விதைத்தார்கள்," என்று தனது தொடக்க காலத்தை நன்றியோடு நினைவு கூர்ந்தார்.
'16 வயதினிலே' திரைப்படத்தில் தனக்குக் கிடைத்த முதல் வேலை வாய்ப்பை அவர் தன் வாழ்வின் முக்கிய மைல்கல்லாகக் கருதினார். உலகநாயகன் கமல்ஹாசன் ஒருமுறை, "16 வயதினிலே படத்தில் பணியாற்றிய அனைவருக்கும் அடுத்த சில ஆண்டுகளிலேயே மிகப்பெரிய சினிமா வாய்ப்புகள் கிடைத்து சாதனை படைத்தார்கள். இப்படி ஒரு வரலாற்றுச் சிறப்பு வேறு எந்தப் படத்திற்கும் அமைந்ததில்லை" என்று பாராட்டியதை பாக்யராஜ் பெருமையோடு குறிப்பிட்டிருந்தார்.
வாய்ப்பு தேடிக் கொண்டிருந்த காலத்தில், தன் பெயரைச் சொல்லத் தயங்கி 'கோவை ராஜா' என்று கெத்தாகச் சொல்லிக்கொண்டவர், '16 வயதினிலே' படத்தின் டைட்டில் கார்டில்தான் தன் தாயார் ஆசையாக வைத்த 'பாக்கியராஜ்' என்ற பெயரை முதன்முதலில் பயன்படுத்தியுள்ளார்.
பாக்யராஜ் அவர்களின் கதைகளில் எப்பொழுதும் ஒரு மனிதநேயமும் நேர்மையும் கலந்திருக்கும். அதற்கு அவரது சிறுவயதில் நடந்த ஒரு சம்பவமே அடித்தளமாக அமைந்தது என்பதை அவரே பகிர்ந்துள்ளார்:
"சிறுவயதில் பள்ளி முடிந்து வந்ததும் என் தாயார் எனக்கு தேன் மிட்டாய் சாப்பிட காசு கொடுப்பார். ஒருநாள் அம்மா வீட்டில் இல்லாததால், நானே பெட்டியைத் திறந்து அங்கிருந்த ஒரு காசை எடுத்துக்கொண்டு கடைக்கு ஓடி தேன் மிட்டாய் வாங்கிச் சாப்பிட்டேன். ஆனால், அன்று மாலை அம்மா வந்த பிறகுதான் தெரிந்தது, நான் காசு என்று நினைத்துக் கடைக்காரரிடம் கொடுத்தது ஒரு தங்க மோதிரம். அந்த கடைக்காரர் நினைத்திருந்தால் அதை ஏமாற்றி இருக்கலாம். ஆனால், அவர் அதை அப்படியே என் தாயாரிடம் திருப்பி ஒப்படைத்தார். அந்த கடைக்காரரின் நேர்மைதான், நாமும் வாழ்வில் எப்போதும் நேர்மையாக இருக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை என் மனதில் ஆழமாக விதைத்தது."
எம்.ஜி.ஆர்: மக்கள் மீது அவர் காட்டிய அன்பும், நல்ல குணாதிசயங்களும் பாக்யராஜின் மனதில் ஆழமாகப் பதிந்திருந்தன.
சிவாஜி கணேசன்: புதிய இயக்குனர்களுக்கும் அவர் கொடுக்கும் மரியாதை பாக்யராஜை வியக்க வைத்தது.
கமல், ரஜினி: இளம் வயதிலேயே கமலின் அசாத்திய நடிப்பைக் கண்டு வியந்ததாகவும், '16 வயதினிலே' படத்தில் பார்த்த ரஜினி இன்றும் அதே எனர்ஜியோடு இருப்பதாகப் பாராட்டியிருந்தார்.
சினிமாவில் உச்சங்களைத் தொட்ட போதிலும், மரணத்தைத் தழுவுவதற்கு முன்னால் எப்படியாவது செய்து முடிக்க வேண்டும் என்று பாக்யராஜ் மனதில் அரிய மூன்று ஆசைகள் இருந்தன. அந்த ஆசைகளை நிறைவேற்ற அவர் பேச்சுவார்த்தைகளையும், புதிய முயற்சிகளையும் தொடங்கி இருந்த வேளையில்தான் காலம் அவரை நம்மிடமிருந்து பறித்துக் கொண்டது.
காலத்தின் மாற்றத்திற்கு ஏற்ப டிஜிட்டல் தளத்திலும் தடம் பதிக்க பாக்யராஜ் விரும்பினார். தற்போதைய ட்ரெண்டிற்கு ஏற்ப, தனது பாணியில் ஒரு தரமான கிரைம் சீரிஸ் வெப் தொடரை இயக்க வேண்டும் என்பது அவரது முதல் ஆசையாக இருந்தது. அதற்கான பேச்சுவார்த்தைகளும் இறுதிக்கட்டத்தில் இருந்தன.
ஒரு கலைஞனாக மட்டுமல்லாமல், ஒரு பாசமுள்ள தந்தையாகத் தனது மகன் சாந்தனுவை தமிழ் திரையுலகில் மிகப்பெரிய ஒரு உயரத்திற்கு, வெற்றிகரமான இடத்திற்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்பது அவரது இரண்டாவது ஆசையாகும். மகனின் திரைப்பயணத்திற்காக அவர் எப்போதும் பின்னணியில் இருந்து சிந்தித்துக் கொண்டே இருந்தார்.
வெள்ளித்திரையில் மீண்டும் ஒருமுறை தனது அசாத்திய திரைக்கதை முத்திரையைப் பதிக்கும் வகையில், பிரம்மாண்டமாக ஒரு முழுநீளத் திரைப்படத்தை இயக்கி விட்டுத்தான் ஓய்வெடுக்க வேண்டும் என்பது அவரது இறுதி ஆசையாக இருந்தது. "அடுத்ததாக ஒரு வெப் தொடர் மற்றும் ஒரு புதிய படத்தை இயக்குவதற்கான பேச்சுவார்த்தைகள் சுமுகமாகப் போய்க்கொண்டிருக்கின்றன" என்று அவரே கூறியிருந்தார்.
"இந்த வருடம் பல புதிய முயற்சிகளை மேற்கொள்ளத் தயாராக உள்ளேன்" என்று கூறி, புதிய நம்பிக்கையோடு விடைபெற்ற திரைக்கதை மன்னன், தன் ஆசைகள் முழுமையாக நிறைவேறுவதற்குள் திரையுலகை விட்டு பிரிந்தது ரசிகர்களின் நெஞ்சில் ஆறாத் துயரத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
அவரது உடல்தான் மறைந்ததே தவிர, அவர் இயக்கிய 'முந்தானை முடிச்சு', 'தூறல் நின்னு போச்சு' போன்ற காவியங்களும், அவர் தமிழ் சினிமாவிற்குச் சொல்லிக் கொடுத்த திரைக்கதை சூத்திரங்களும், அவரது அந்த 'கடைசி மூன்று ஆசைகளும்' தமிழ் சினிமா வரலாற்றில் என்றும் அழியாமல் நிலைத்திருக்கும்!