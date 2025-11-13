English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  துல்கர் சல்மானின் காந்தா படம் எப்படி இருக்கு? திரை விமர்சனம்!

துல்கர் சல்மானின் காந்தா படம் எப்படி இருக்கு? திரை விமர்சனம்!

Kaantha Movie Review Tamil : செல்வமணி செல்வராஜ் இயக்கத்தில் துல்கர் சல்மான் மற்றும் சமுத்திரக்கனி நடித்துள்ள காந்தா படம் இந்த வாரம் திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Nov 13, 2025, 01:50 PM IST
  • துல்கர் சல்மான் நடித்துள்ள காந்தா திரைப்படம்!
  • விமர்சனம் என்ன?
  • இதோ முழு விவரம்!

துல்கர் சல்மானின் காந்தா படம் எப்படி இருக்கு? திரை விமர்சனம்!

Kaantha Movie Review Tamil : ஸ்பிரிட் மீடியா மற்றும் வேஃபேரர் பிலிம்ஸ் சார்பில் ராணா டக்குபதி, துல்கர் சல்மான், பிரசாந்த் பொட்லூரி, ஜோம் வர்கீஸ் ஆகியோர் இணைந்து தயாரித்துள்ள படம் தான் காந்தா. இந்த படத்தை செல்வமணி செல்வராஜ் இயக்க துல்கர் சல்மான், சமுத்திரக்கனி, ராணா டக்குபதி, பாக்யஸ்ரீ போர்ஸ், ரவீந்திர விஜய், ஆடுகளம் நரேன், வையாபுரி, காயத்ரி சங்கர், பிரிஜேஷ் நாகேஷ், பக்ஸ், பரதன், நிழல்கள் ரவி, ஜாவா சுந்தரேசன் மற்றும் பலர் நடித்துள்ளனர். டானி சான்செஸ் லோபஸ் ஒளிப்பதிவு செய்ய, லெவெல்லின் அந்தோனி கோன்சால்வேஸ் எடிட்டிங் பணிகளை மேற்கொண்டுள்ளார். ஜானு சாந்தர் இந்த படத்திற்கு இசையமைத்துள்ளார். மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் இந்த படம் வரும் வெள்ளிக்கிழமை திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது. படத்தின் திரைவிமர்சனத்தை பற்றி பார்ப்போம்.

படத்தின் கதை 

சினிமா பிளாக் அண்ட் ஒயிட் காலத்தில் இருக்கும்போது நடக்கும் கதைக்களமாக படம் அமைந்துள்ளது. ஹீரோ துல்கர் சல்மான் மிகப்பெரிய ஒரு நடிகராக உள்ளார். அவரை பார்த்தாலே அனைவரும் கையெடுத்து கும்பிடும் அளவிற்கு ஒரு நட்சத்திர அந்தஸ்துடன் வலம் வருகிறார். மறுபுறம் அவரை வளர்த்து விட்டவராக இயக்குனர் சமுத்திரகனி உள்ளார். இருவருக்கும் சாந்தா என்ற படப்பிடிப்பு தளத்தில் பிரச்சினை ஏற்படுகிறது. இதனால் இருவரும் பிரிந்து விடுகின்றனர். பிறகு ஒரு கட்டத்தில் இந்த படத்தை இருவரும் சேர்ந்து மீண்டும் உருவாக்குகின்றனர். அப்போது சில எதிர்பாராத சம்பவங்கள் நடக்கிறது. இறுதியில் அந்த படம் வெளியானதா? இல்லையா? என்பதே காந்தா படத்தின் கதை. 

நடிகர்கள் நடிப்பு 

காந்தா படத்தை ஒட்டுமொத்தமாக தாங்கி நிற்பவர் நடிகர் துல்கர் சல்மான் தான். ஒவ்வொரு பிரேமிலும் பழங்காலத்து நடிகர்கள் போல தத்ரூபமான நடிப்பை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். முதல் பாதி முழுக்கவே அவருடைய நடிப்பு மற்றும் ஸ்கிரீன் பிரசன்ஸ் படத்தை காப்பாற்றுகிறது. சமுத்திரக்கனி மற்றும் பாக்யஸ்ரீ போர்ஸ்க்கு இணையான கதாபாத்திரம் என்றாலும் இவர்கள் அனைவரையும் துல்கர் சல்மான் தூக்கி சாப்பிட்டு விடுகிறார். இயக்குனர் கதாபாத்திரத்தில் சமுத்திரக்கனி தான் ஒரு எப்பேர்பட்ட நடிகன் என்பதை இந்த படத்தின் மூலம் நிரூபித்துள்ளார். 

கதாநாயகி பாக்யஸ்ரீ போர்ஸ்க்கு இந்த படம் நிச்சயம் பல்வேறு விருதுகளை பெற்று தரும். அந்த அளவிற்கு ஒரு சிறப்பான நடிப்பை கொடுத்துள்ளார். இரண்டாம் பாதியில் வரும் ராணா டக்குபதி ஒரு போலீஸ் அதிகாரியாக மிரட்டி உள்ளார். ஒவ்வொருவராக இன்வேஸ்டிகேஷன் செய்யும் காட்சிகள் படம் பார்க்கும் நமக்கு ஒருவித பதற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறது. இவர்களை தாண்டி ரவீந்திர விஜய், ஆடுகளம் நரேன், துல்கர் சல்மானின் மனைவியாக வரும் காயத்ரி சங்கர், பக்ஸ், நிழல்கள் ரவி ஆகியோரும் நல்ல ஒரு நடிப்பை கொடுத்துள்ளனர். 

தொழில்நுட்பம் 

ஒரு பீரியட் படத்திற்கு தேவையான அனைத்து அம்சங்களும் காந்தா படத்தில் இடம்பெற்றுள்ளது. ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்டும் தங்களது முழு உழைப்பை இந்த படத்திற்கு கொடுத்துள்ளனர், அது ஒவ்வொரு பிரேமிலும் நமக்கு தெரிகிறது. பிளாக் அண்ட் ஒயிட் டூ கலர் பிரேம்க்கு வரும் காட்சிகள் ஒவ்வொன்றும் சிறப்பாக எடுக்கப்பட்டிருந்தது. நிச்சயம் ஒளிப்பதிவாளர் டானி சான்செஸ் லோபஸ்க்கு அதிக பாராட்டுக்கள் கிடைக்க வேண்டும். அந்த காலத்தில் இருந்த செட் ஒர்க், கேமரா என ஒவ்வொன்றும் எப்படி இருக்கும் என்பதை தத்ரூபமாக இந்த படத்தில் காட்டியுள்ளனர். 

ஒரு ஹீரோ மற்றும் இயக்குனர் இடையே எப்படி எல்லாம் பிரச்சினைகள் வரலாம் என்பதை செல்வமணி செல்வராஜ் சிறப்பான திரைக்கதையின் மூலம் கையாண்டு உள்ளார். முதல் பாதி முழுக்கவே ஜெட் வேகத்தில் செல்கிறது. இரண்டாம் பாதி ஒட்டுமொத்தமாக வேறொரு படம் பார்க்கும் ஃபீல் நமக்கு கிடைக்கிறது, அது ஒரு சிலருக்கு செட்டாகாமல் போகவும் வாய்ப்புள்ளது. இரண்டாம் பாதியில் ஒரு சில இடங்களில் இன்வெஸ்டிகேஷன் காட்சிகள் சற்று நீளமாக இருந்தது போல் ஒரு உணர்வு ஏற்படுகிறது. ஒரு சில இடங்களில் சில காட்சிகளை கட் செய்து இருக்கலாம். 

ஜானு சாந்தர் இசையில் பாடல்கள் மற்றும் பின்னணி இசை படத்திற்கு கூடுதல் பலமாக அமைந்துள்ளது. மிகப்பெரிய பொருள் செலவல் இந்த படம் உருவாகியிருந்தாலும் VFX காட்சிகளில் கூடுதல் கவனங்கள் செய்திருக்கலாம். படம் முழுக்க ஒரு செட்டிற்குள் நடக்கிறது. இருப்பினும் அதனை முடிந்தவரை போரடிக்க விடாமல் திரைக்கதையின் மூலம் கட்டிப்போட்டு உள்ளார் இயக்குனர் செல்வமணி செல்வராஜ். துல்கர் சல்மான் ரசிகர்களை தாண்டி இந்த படம் நிச்சயம் அனைத்து சினிமா ரசிகர்களுக்கும் பிடிக்கும்.

