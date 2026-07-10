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திட்டிக்கொண்டே எழுதிய பாடல்..கடைசியில் அதுதான் ஹிட்! ‘காதல் பிசாசே’ உருவான விதம்..

‘ரன்’ திரைப்படம் விரைவில் ரீ-ரிலீஸ் ஆக இருக்கும் சமயத்தில், அப்படத்தில் இடம் பெற்றிருந்த ஹிட் ஆன பாடல் குறித்த ஒரு தகவல் தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

Written ByYuvashree
Published: Jul 10, 2026, 04:59 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 04:59 PM IST
திட்டிக்கொண்டே எழுதிய பாடல்..கடைசியில் அதுதான் ஹிட்! ‘காதல் பிசாசே’ உருவான விதம்..
Image Credit: Kadhal Pisase | XSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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