/திட்டிக்கொண்டே எழுதிய பாடல்..கடைசியில் அதுதான் ஹிட்! ‘காதல் பிசாசே’ உருவான விதம்..

2002ஆம் ஆண்டில் வெளியாகி ஹிட் ஆன திரைப்படம் ‘ரன்’. இந்த படத்தை லிங்குசாமி இயக்கியிருந்தார். மாதவன் ஹீரோவாக நடிக்க, மீரா ஜாஸ்மின் ஹீரோயினாக நடித்திருந்தார். இப்படம் வெளியான சமயத்தில் அந்த வருடத்தின் அதிக வசூல் பெற்ற படமாக அந்த படம்தான் இருந்தது. இந்த படம் குறித்த சுவாரஸ்ய தகவல் ஒன்று தற்போது வெளியாகி இருக்கிறது.
ரன் திரைப்படம், ஜூலை 10ஆம் தேதியான இன்று 150க்கும் மேற்பட்ட திரையரங்குகளில் ரீ-ரிலீஸ் ஆகியிருக்கிறது. இது குறித்து சமீபத்தில் பேசியிருந்த லிங்குசாமி, “இன்றைய காலகட்டத்தில் மறு வெளியீட்டில் ரன் மாதிரி ஒரு திரைப்படம் ஓடும் என்று நம்பிக்கையுடன் மறுபடியும் செய்கிறோம். யூகிக்க முடியாத ஒரு நிலை தற்பொழுது தமிழ் திரையுடயங்கள் இருக்கிறது கில்லி படையப்பா போன்ற திரைப்படங்கள் மறுபடியும் நல்ல வசூலை பெற்றது இருப்பினும் குஷி படம் பெரிதாக ஓடவில்லை. அதேபோல சச்சின் திரைப்படம் வெளிவந்த போது சரியாக போகவில்லை இருப்பினும் மறுபடி வீட்டில் சிறப்பாக ஓடியது.
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இந்தப் படத்தை எடுக்கும் பொழுது எனக்கு தோன்றியது ஒன்று தான், அதாவது அன்றைய காலகட்டத்தில் பெரிய இயக்குனர்களுக்கு இரண்டாவது திரைப்படம் வெற்றியை கொடுக்கவில்லை இந்த நிலைமை மாற்ற வேண்டும் என்கிற முனைப்போடு படத்தை எடுத்தேன்” என்று குறிப்பிட்டிருந்தார்.
‘ரன்’ திரைப்படத்தில், ‘காதல் பிசாசே’ என்கிற பாடல் பெரிய ஹிட் அடித்ததாக இருந்தது. இந்த பாடலுக்கு வித்யாசாகர் இசையமைத்திருந்தார். இதனை, யுகபாரதி எழுதியிருந்தார். இப்பாடலை எழுதியது குறித்து, யுகபாரதி ஒருமுறை நேர்காணலில் பேசியிருந்தார். அப்போது, தன்னை ஒருமுறை லிங்குசாமி அழைத்து புதிய படம் எடுப்பதாக கூறி, இசையமைப்பாளர் வித்யாசாகரிடம் அழைத்து சென்றதாகவும், அவர் தன்னை பார்த்ததும் தான் ஒரு கவிதை தொகுப்பை கொடுத்ததாகவும் கூறினார்.
“பல்லாங்குழியில் வட்டம் பார்த்தேன்” பாடலை இவர்தான் எழுதினார் என லிங்குசாமி கூறி தன்னை அறிமுகப்படுத்தியதாகவும், அப்போது வித்யாசாகர் தன்னை ஏளனமாக பார்த்ததாகவும் குறிப்பிட்டிருந்தார். மேலும், பாடல் எழுதுவது குறித்து யுகபாரதியிடம் பேசிய வித்யாசாகர், கடிதம் எழுதுவடு போன்ற காட்சி இருக்கும், ஆனால் அன்புள்ள என தொடங்க கூடாது என கண்டீஷன் போட்டாராம். மேலும், “தென்றல், பூ, நிலா, கண்மணி” உள்ளிட்ட எதுவும் இருக்க கூடாது என வித்யாசாகர் கூறியதால், யுகபாரதி அங்கிருந்து கோபமாக வெளியேறி விட்டாராம்.
லிங்குசாமி, யுகபாரதியை அழைத்து சமாதானப்படுத்தியதோடு, பாடல் எழுதாமல் போய் விடக்கூடாது என்று கூறியதாகவும், யுகபாரதி தெரிவித்திருந்தார். ஒருமுறை சித்தர் பாடலை படித்துக்கொண்டிருந்த போது அதில் ‘பெண்ணென்னும் மாய பிசாசு’ என்று எழுதப்பட்டிருந்ததாகவும், அதை அப்படியே மாற்றி, ‘காதல் பிசாசே, காதல் பிசாசே’ என எழுதியதாகவும் கூறியிருந்தார்.
இதை பார்த்த மறுநாள், தன்னை ஒரு நண்பர் தொடர்பு கொண்டு “எப்படியிருக்கிறாய்?” என கேட்டிருக்கிறர். அதற்கு யுகபாரதி, “ஏதோ இருக்கேன்” என கூறியிருக்கிறார். அப்போது, “ஏதோ சௌக்கியம் பரவாயில்லை” என்கிற வரி தோன்றியதாகவும் கூறியிருக்கிறார். அதன் பிறகு வித்யாசாகரை திட்டிய வரிகள்தான், காதல் பிசாசே பாடலாக உருவாகியிருப்பதாக கூறியிருந்தார்.