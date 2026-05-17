/ஓடிடியில் கொலை சேவல் திரைப்படம்! எந்த தளத்தில் பார்க்கலாம்?

இணையதள ஓடிடி தளங்களில் தொடர்ந்து பல்வேறு சுவாரஸ்யமான படைப்புகளை வழங்கி வரும் ZEE5 தளம், தற்போது தமிழ் ரசிகர்களுக்காக ஒரு புதிய கிராமத்து த்ரில்லர் திரைப்படத்தை களமிறக்கியுள்ளது. ‘கொலை சேவல்’ என பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்த திரைப்படம், தற்போது ZEE5 தளத்தில் அதிகாரப்பூர்வமாக ஸ்ட்ரீமிங் ஆகத் தொடங்கியுள்ளது. கிராமப்புற பின்னணியில், மனித உணர்வுகளின் இருண்ட பக்கங்களை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டும் இந்த விறுவிறுப்பான படம், வெளியான குறுகிய காலத்திலேயே பார்வையாளர்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பை பெற்று வருகிறது.
பொதுவாகவே தமிழ் சினிமாவில் கிராமத்து பின்னணியில் உருவாகும் திரைப்படங்களுக்கு என்றுமே தனி ரசிகர் பட்டாளம் உண்டு. அதிலும், ஒரு கிராமத்தின் அமைதியை குலைக்கும் வகையிலான மர்மங்கள், கொலைகள் மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள விசாரணைகள் என திரில்லர் பாணியில் கதை அமைக்கப்பட்டால், பார்வையாளர்களின் எதிர்பார்ப்பு பல மடங்கு அதிகரித்துவிடும். அந்த எதிர்பார்ப்பை முழுமையாக பூர்த்தி செய்யும் வகையில், அசல் மண்வாசனையோடு, சஸ்பென்ஸ் மற்றும் எமோஷன் கலந்து உருவாகியிருக்கும் படம்தான் இந்த 'கொலை சேவல்'. தனித்துவமான தலைப்பைக் கொண்டுள்ள இப்படம், தொடக்கம் முதல் இறுதி வரை பார்வையாளர்களை இருக்கையின் நுனியில் கட்டிப்போடும் திரைக்கதையை கொண்டுள்ளது.
அமைதியாகச் சென்று கொண்டிருக்கும் ஒரு கிராமத்தில் திடீரென நடக்கும் ஒரு மர்ம கொலை, அந்த ஒட்டுமொத்த ஊரையும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்குகிறது. இந்தக் கொலையைச் செய்தது யார்? அதற்கான காரணம் என்ன? என்ற கோணத்தில் விசாரணை தொடங்குகிறது. ஆனால், விசாரணை நகர நகர, பல எதிர்பாராத அதிர்ச்சிகரமான உண்மைகள் வெளிவரத் தொடங்குகின்றன.
கிராமத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு மனிதருக்குள்ளும் இருக்கும் பேராசை, ஒருவருக்கொருவர் செய்யும் துரோகம், பல ஆண்டுகளாக தங்களுக்குள் புதைத்து வைத்திருந்த தனிப்பட்ட பகைகள் என மனித உறவுகளின் மறுபக்கம் தோலுரித்துக் காட்டப்படுகிறது. ஒரு கட்டத்தில் கிராமத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு கதாபாத்திரமுமே குற்றவாளியாக இருக்கலாமோ என்ற சந்தேகம் பார்வையாளர்களுக்கு எழுகிறது. இந்தச் சந்தேகமும், அடுத்தது என்ன நடக்கும் என்ற பதற்றமும்தான் 'கொலை சேவல்' படத்தின் மிகப்பெரிய பலமாக அமைந்துள்ளது. பல ஆண்டுகளாக மறைக்கப்பட்டிருந்த ரகசியங்கள் ஒவ்வொன்றாக வெளிவரும் காட்சிகள் பார்வையாளர்களுக்கு சீட்-எட்ஜ் அனுபவத்தை கொடுக்கின்றன.
ஒரு கிராமத்து கதை வெற்றி பெற வேண்டுமென்றால், அதில் நடிக்கும் நடிகர்கள் அந்த மண்ணின் மைந்தர்களாகவே மாற வேண்டும். அந்த வகையில், 'கொலை சேவல்' படத்தில் நடித்துள்ள திறமையான நட்சத்திரப் பட்டாளம், தங்களது இயல்பான மற்றும் யதார்த்தமான நடிப்பின் மூலம் கதைக்கு பெரும் உயிரோட்டத்தை கொடுத்துள்ளனர். அவர்களின் உடல்மொழி, வசன உச்சரிப்பு மற்றும் உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்தும் விதம் ஆகியவை படத்திற்கு கூடுதல் பலம் சேர்த்துள்ளன.
இதற்கு இணையாக, படத்தின் ஒளிப்பதிவு மற்றும் பின்னணி இசை இரண்டும் கிராமத்தின் சூழலையும், அங்கு நடக்கும் மர்மமான சம்பவங்களின் பதற்றத்தையும் திரையில் கச்சிதமாகக் கடத்துகின்றன. எந்தவொரு இடத்திலும் செயற்கைத்தனம் இல்லாமல், ஒரு உண்மைச் சம்பவத்தை நேரில் பார்ப்பது போன்ற உணர்வை படத்தின் உருவாக்கம் வழங்குகிறது.
இந்த படத்தின் ZEE5 ஓடிடி வெளியீடு குறித்து பேசிய படக்குழுவினர் தங்களது மிகுந்த மகிழ்ச்சியைப் பகிர்ந்து கொண்டுள்ளனர். “திரையரங்குகளைத் தாண்டி, ஓடிடி தளங்கள் இன்று உலகளாவிய பார்வையாளர்களைச் சென்றடையும் மிகப்பெரிய பாலமாக உள்ளன. அந்த வகையில், எங்களின் 'கொலை சேவல்' திரைப்படம் ZEE5 தளத்தின் மூலம் பல லட்சம் வீடுகளைச் சென்றடைவது எங்களுக்குப் பெருமையாக உள்ளது. பல உணர்ச்சி அடுக்குகளைக் கொண்ட இந்த யதார்த்தமான கதையையும், விறுவிறுப்பான சஸ்பென்ஸையும் ரசிகர்கள் தங்கள் வீட்டின் வரவேற்பறையிலேயே அமர்ந்து ரசிப்பார்கள் என்று நாங்கள் முழுமையாக நம்புகிறோம்” என்று தெரிவித்துள்ளனர்.
