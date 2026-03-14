English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • கொலைச்சேவல் படம் எப்படி உள்ளது! திரை விமர்சனம் இதோ!

கொலைச்சேவல் படம் எப்படி உள்ளது! திரை விமர்சனம் இதோ!

துதிவாணன் இயக்கத்தில் கலையரசன், தீபா பாலு, பாலசரவணன் ஆகியோர் நடிப்பில் உருவாகி உள்ள படம் கொலைச்சேவல். இந்த வாரம் படம் வெளியாகி உள்ள நிலையில், படத்தின் விமர்சனத்தை பற்றி பார்ப்போம்.   

Written by - RK Spark | Last Updated : Mar 14, 2026, 08:02 AM IST
  • கலையரசன், தீபா பாலு நடிக்கும்...
  • கொலைச்சேவல் படம் எப்படி உள்ளது!
  • திரை விமர்சனம் இதோ!

ஆர்பி பிலிம்ஸ் சார்பில் ஆர்.பி.பாலா - கவுசல்யா பாலா தயாரிக்க வி.ஆர். துதிவாணன் இயக்கி உள்ள படம் கொலைச் சேவல். இந்த படத்தில் கலையரசன், தீபா பாலு, பாலசரவணன், கஜராஜ், விஜய் சத்யா, ஆதவ் சந்திரா, அகரன் வெங்கட், விஜயலக்ஷ்மி, ஜெயலட்சுமி, ராஜாமணி ஆகியோர் நடித்துள்ளனர். பி.ஜி.முத்தையா ஒளிப்பதிவு செய்ய, சாந்தன் இசையும், அஜய் மனோஜ் எடிட்டிங் பணிகளையும் மேற்கொண்டுள்ளனர். ஆணவ கொலையை மையமாக வைத்து உருவாகி உள்ள இந்த படம் இந்த வாரம் திரையரங்குகளில் வெளியாகி உள்ளது. படத்தின் விமர்சனத்தை பற்றி பார்ப்போம்.

Add Zee News as a Preferred Source

படத்தின் கதை

தமிழ் சினிமாவில் பல்வேறு கிராமப் பின்னணிகளை கொண்ட படங்கள் வெளியாகியிருந்தாலும் கொலைச் சேவல் அதிலிருந்து தனித்து நிற்கிறது. தமிழகத்தில் நடக்கும், நடந்த சில உண்மை சம்பவங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு இந்த படம் உருவாகியுள்ளது. துதிவாணன் இயக்கத்தில் வெளியாகியுள்ள கொலைச் சேவல் ஒரு அழுத்தமான கருத்தை முன் வைத்துள்ளது. திருவண்ணாமலையில் ஒரு கிராமத்தில் கதை நடக்கிறது. கலையரசன் மற்றும் தீபா பாலு கணவன் மனைவியாக உள்ளனர். தீபா பாலு ஒன்பது மாத கர்ப்பிணியாக உள்ளார். காதல் திருமணம் செய்துள்ள இவர்கள், குடும்ப வழக்கப்படி ஊருக்கு வெளியே உள்ள மலைப்பகுதியில் உள்ள குலதெய்வ கோயிலுக்கு சாமி கும்பிட செல்கின்றனர். போகும் வழியிலேயே நாயகி தீபா பாலுவிற்கு ஏதோ அசம்பாவிதம் ஏற்படப்போகிறது என்ற உள்ளுணர்வு ஏற்படுகிறது. இருப்பினும் குலதெய்வ வழிபாட்டை நிறுத்த கூடாது என்பதற்காக செல்கின்றனர். அங்கு பொங்கல் வைத்து சாமி கும்பிட்டு திரும்பும் வழியில் ஒரு அசம்பாவித சம்பவம் ஏற்படுகிறது. அதன் பின்பு என்ன ஆனது என்பதே இந்த கொலைச் சேவல் படத்தின் கதை. 

நடிகர்கள் நடிப்பு 

கதாநாயகனாக வரும் கலையரசன் மற்றும் நாயகி தீபா பாலு இருவரும் சிறப்பான நடிப்பை வெளிப்படுத்தியுள்ளனர். குறிப்பாக நாயகி தீபா பாலு ஒரு கர்ப்பிணி பெண்ணாக சிறந்த நடிப்பை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். மறுபுறம் கலையரசன் தனது அனுபவத்தின் மூலம் எதார்த்தமான நடிப்பை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். இவர்கள் இருவரின் பெர்பாமன்ஸ் படத்தை தாங்கி பிடிக்கிறது. கலையரசனின் நண்பனாக வரும் பால சரவணன் பல இடங்களில் சிரிக்க வைக்கிறார். முதல் பாதையில் அவருடைய பிரசன்ஸ் தான் படத்தை ஓரளவு காப்பாற்றுகிறது. குறிப்பாக கிளைமாக்ஸ்-ல் இதுவரை இல்லாத அளவில் நல்ல ஒரு நடிப்பை கொடுத்துள்ளார் பால சரவணன். இவர்களை தாண்டி கலையரசனின் குடும்பத்தில் உள்ள அனைவருமே நல்ல ஒரு நடிப்பை வெளிப்படுத்தியுள்ளனர். 

தொழில்நுட்பம் 

பிஜி முத்தையாவின் ஒளிப்பதிவு இந்த படத்திற்கு மிகப்பெரிய பலமாக அமைந்துள்ளது. கிராமத்தின் அழகை முடிந்தவரை தத்ரூபமாக காட்ட முயற்சித்துள்ளார். இருப்பினும் அதிகப்படியான ட்ரோன் காட்சிகள் உள்ளது, அவற்றை மட்டும் சற்று குறைத்திருக்கலாம். சாந்தனின் பின்னனி இசை படம் முழுக்கவே ஒரு பதட்டமான சூழலை உருவாக்குகிறது. அது இது படத்திற்கு கூடுதல் பலமாகவும் அமைந்துள்ளது. அஜய் மனோஜின் படத்தொகுப்பும் இந்த படத்திற்கு கைகொடுத்துள்ளது. தேவையில்லாத காட்சிகள் அனைத்தையும் எடிட்டிங் டேபிளிலேயே வெட்டி தூக்கி உள்ளார். 

இயக்குனரின் பார்வை 

இயக்குனர் துதிவாணன் சமூகத்தில் நடக்கும் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை பற்றி இந்த படத்தில் பேசி உள்ளார். காலம் காலமாக நடந்து வரும் ஆணவக் கொலை என்ற கொடூர சம்பவத்தை வைத்து கொலைச் சேவல் படத்தை எடுத்து காட்டியுள்ளார். இப்படி ஒரு ஆழமான கதையை எடுத்து பேசியுள்ள இயக்குனருக்கு தனி பாராட்டுக்கள். ஆணவக் கொலை ஏன் நடக்கிறது? அதன் பின்னால் இருக்கும் மனநிலை என்ன? என்பதை முடிந்தவரை எதார்த்தமாக காட்ட முயற்சித்துள்ளார். படத்தில் வரும் பல காட்சிகள் வலியையும் வேதனையும் கடத்துகின்றன. ஒரு அழகான காதல் கதையை பார்த்த ரசிகர்களுக்கு அதன் கிளைமாக்ஸ் காட்சிகள் எதிர்பாராத ஒன்றாக இருக்கும். ஆணவக் கொள்கையை ஆழமாக காட்டுவதற்காக கிளைமாக்ஸ் காட்சிகளில் வன்முறைகள் சற்று அதிகமாக உள்ளன. அது சிலருக்கு முகம் சுழிப்பை ஏற்படுத்தலாம். இருப்பினும் இந்த பிரச்சனைகளுக்கு ஒரு தீர்வை சொல்லாமல் வெறும் வலியை மட்டுமே மக்களுக்கு கடத்தியுள்ளார் இயக்குனர். மொத்தத்தில் இந்த கொலைச் சேவல் இந்த சமூகத்தின் கொடூர முகத்தை எடுத்து காட்டுகிறது.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Kolai SevalKolai Seval ReviewKalaiyarasanDeepa BaluKollywood

Trending News