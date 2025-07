கலையரசன் நடித்துள்ள டிரெண்டிங் படம் எப்படி இருக்கு? திரைவிமர்சனம்!

இந்த ஆண்டு தமிழ் சினிமாவில் வெளியாகி உள்ள வித்தியாசமான திரைப்படம் "டிரெண்டிங்". சிவராஜ் இயக்கத்தில், கலையரசன் மற்றும் பிரியாலயா முன்னணி கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ள இந்தப் படம், இன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகி உள்ளது. மேலும் இந்த படத்தில் பிரேம் குமார், பெசன்ட் ரவி, வித்யா போர்கியா, ஷிவன்யா பிரியங்கா, கௌரி, பாலாஜி தியாகராஜன், தயாளன் ஆகியோர் நடித்துள்ளனர். சமூக ஊடகங்களின் தாக்கத்தை பற்றி இந்த படம் பேசுகிறது. சாம் சி.எஸ். இசையமைப்பில், ராம் ஃபிலிம் ஃபேக்டரி என்ற பெயரில் மீனாட்சி ஆனந்த் இந்த படத்தை தயாரித்துள்ளார்.

மேலும் படிக்க | அரவிந்த் சாமியிடம் இருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய 7 வாழ்க்கை பாடங்கள்!

Sneak Peek is OUT NOW!

Step into the world of #Trending #TrendingMovie – where digital meets danger

https://t.co/LOrf7L8TzD

All set for July 18th release in theatres

@Priyalaya_ubd @RAMFILMFACTORY #BarefootProduction @5starsenthilk @SamCSmusic @ShivarajNagaraj…

— Kalaiyarasan (@KalaiActor) July 14, 2025