கல்யாணி பிரியதர்ஷனின் லோகா.. 100 கோடி வசூல், OTT ரிலீஸ் எப்போது

Kalyani Priyadarshan Lokah Chapter 1: Chandra : துல்கர் சல்மான் தயாரிப்பில் மலையாளத்தில் வெளியாகியுள்ள படம் ‘லோகா சாப்டர் 1: சந்திரா’. இந்த படத்தை டோமினிக் அருண் இயக்கியுள்ளார். இந்த திரைப்படத்தில் கல்யாணி பிரியதர்ஷன், நஸ்லென் சந்து சலீம் குமார், அருண் குரியன், சாந்தி பாலச்சந்திரன் மற்றும் சாண்டி உள்ளிட்ட பலர் நடிததுள்ளனர். கடந்த ஆகஸ்ட் 28 ஆம் தேதி வெளியான இந்த படம் தற்போது வழங்கம் போல மலையாளத் திரையுலகை தாண்டி உலகளவில் ஏகப்பட்ட ரசிகர்களை கவர்ந்துள்ளது.
தொடர்ந்து பல நல்ல படங்களில் நடித்து வெற்றிப் பெற்று வரும் துல்கர் சல்மான் தற்போது தயாரிப்பு நிறுவனம் தொடங்கி அதிலும் வெற்றிக் கண்டுள்ளார் என்று தான் கூற வேண்டும். 30 கோடி செலவில் எடுக்கப்பட்ட இந்த படம் வசூல் மழையை அள்ளி வீசி வருகிறது.
அந்த வகையில் படம் வெளியாகி தற்போது வரை ரூ.100 கோடி வசூல் செய்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது. இனி வரும் காலங்களில் ரூ.100 கோடி வசூலைக் கடக்கும் என எதிர்பார்க்கப் படுகிறது.
அதுமட்டுமின்றி மலையாள ஹீரோ மோகன்லாலின் 'ஹிருதயபூர்வம்' மற்றும் ஃபகத் பாசில் நடித்த ‘ஓடும் குதிர சாடும் குதிர’ ஆகிய படங்களுடன் வெளியான 'லோகா சாப்டர் 1: சந்திரா' தற்போது இந்த படங்களைத் தாண்டி வசூலில் சாதனை படைத்து வருகிறது. தொடர்ந்து இந்த படம் நல்ல வரவேற்பை பெற்று வரும் நிலையில், தற்போது இந்த படத்திற்கான ஷோக்களை அதிகரித்து வருகிறது.
இந்த படம் முதல் நாளில் வெறும் 2.7 கோடி ரூபாய் வசூலில் தொடங்கிய நிலையில் நான்கு நாட்களில் உலகளவில் ரூ. 62 கோடி வசூல் செய்து இருந்தது. தற்போது இன்றுடன் 'லோகா' ரூ.100 கோடி வசூலை நிறைவு செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இதன் மூலம் இது இந்த படத்திற்கு கிடைத்துள்ள சென்சேஷனல் வசூலாக பார்க்கப்படுகிறது.
#Lokah grossed 100Crs in the WW Box office
A Female centric Superhero film from Mollywood blasting the Pan Indian Box officepic.twitter.com/3iFddmooNx
— AmuthaBharathi (@CinemaWithAB) September 3, 2025
இதற்கிடையேதான் தற்போது படத்திற்கு மிகப்பெரிய சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது. அதன்படி இப்படத்தில் கன்னடர்களைக் குறித்து இடம்பெற்றுள்ள வசனம் கர்நாடக மக்களிடம் கோவத்தை உருவாக்கியுள்ளது. இதனைத் தொடர்ந்து தயாரிப்பு நிறுவனம் சார்பில், கர்நாடக வசன விவகாரம் தொடர்பாக மன்னிப்பு கேட்கப்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக தயாரிப்பு நிறுவனம் அறிக்கையில் ஒன்றை வெளியிடடுள்ளது அதில்,
#Lokah pic.twitter.com/q18SX8dh7G
— Wayfarer Films (@DQsWayfarerFilm) September 2, 2025
இந்நிலையில் இது போன்ற எதிர்ப்புகளுக்கு இடையில் 'லோகா அத்தியாயம் 1: சந்திரா' படத்தின் டிஜிட்டல் ஒளிபரப்பு எந்த தளத்தில் இருக்கும் என்பதை அறிய ரசிகர்கள் ஆவலாக உள்ளனர். அதன்படி இந்த படத்தை நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஸ்ட்ரீமிங் உரிமையைப் பெற்றுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. மேலும் படம் செப்டம்பர் மாத இறுதியில் நெட்ஃபிளிக்ஸ் தளத்தில் வெளியிடப்படலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது.
மேலும் படிக்க | கூலி படத்தை வைத்து செய்யும் நெட்டிசன்கள்! குபீர் சிரிப்பு மீம்ஸ்..மிஸ் பண்ணிடாதீங்க
மேலும் படிக்க | கூலி படத்திற்கு குவியும் நெகடிவ் விமர்சனங்கள்! 20 கோடி கொடுத்து ஸ்கெட்ச் போட்ட பிரபல நடிகர்?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ