ரஜினியுடன் நடிக்கும் படம் என்ன ஆச்சு? கமல்ஹாசன் கொடுத்த அப்டேட்..

கமல்ஹாசன் அவர்களுக்கு தெலுங்கானா அரசின் உயரிய விருதான ‘பைடி ஜெய்ராஜ்’ விருது வழங்கி கெளரவம். இதையடுத்து தான் ரஜினியுடன் சேர்ந்து நடிக்கும் படம் குறித்த அப்டேட்டையும் அவர் கூறியிருக்கிறார்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Mar 20, 2026, 07:23 PM IST

‘தெலுங்கான கட்டர் திரைப்பட விருதுகள் 2025’ விழா ஹைதராபாத்தில் 19-03-2026 அன்று நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்வில் தெலுங்கானா அரசின் உயரிய விருதான ‘பைடி ஜெய்ராஜ்’ விருது கமல்ஹாசன் அவர்களுக்கு வழங்கி கெளரவிக்கப்பட்டது. 

கமல்ஹாசனுக்கு விருது வழங்கி கௌரவிப்பு:

இந்தியத் திரையுலகில் அறுபது ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகப் பங்காற்றி வரும் கமல்ஹாசன் அவர்களின் பங்களிப்பைப் பாராட்டி இந்த விருது வழங்கப்பட்டது. சினிமா முன்னோடி பைடி ஜெய்ராஜ் பெயரில் அமைந்த இந்த விருது, 'சாகர சங்கமம்' மற்றும் 'சுவாதி முத்யம்' போன்ற காலத்தால் அழியாத திரைக்காவியங்கள் மூலம் தெலுங்கு சினிமாவிற்கு கமல் ஹாசன் ஆற்றிய பங்களிப்பை அங்கீகரிக்கும் விதமாக அமைந்தது.

தெலுங்கானா முதலமைச்சர் மாண்புமிகு அனுமுலா ரேவந்த் ரெட்டி அவர்கள், இந்த விருதை திரு. கமல் ஹாசன் அவர்களுக்கு வழங்கினார். இன்று 'பான்-இந்தியா சினிமா' (Pan-India Cinema) கொண்டாடப்படும் வேளையில், பல மொழிகளில் கமல் ஹாசன் அவர்கள் ஆரம்ப காலத்தில் செய்த சாதனைகளே அதற்கு உண்மையான அடித்தளமாக உள்ளது. அவரது புதுமையான கதைக்களன்கள், மாறுபட்ட கதாபாத்திரங்கள் மற்றும் புதிய புதிய தொழில்நுட்பங்கள் என கமல்ஹாசன் இந்திய சினிமாவைத் தொடர்ந்து செதுக்கி வருவதையும் இந்த விருது கௌரவித்தது.

ரஜினி படம் என்னாச்சு?

சென்னை விமான நிலையத்தில் கமல்ஹாசன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவரிடம் தேர்தல் குறித்தும் தொகுதி பங்கீடுகள் குறித்தும் கூட்டணி குறித்தும் பல கேள்விகள் கேட்கப்பட்டது. அதற்கு பதிலளித்த அவர், இந்த கூட்டணி இப்போது நாட்டிற்கு அவசியமானது என்று கூறினார். தொடர்ந்து ரஜினி படம் என்ன ஆனது என்று கேள்வி எழுப்பினர். அதற்கு, “தேர்தல் முடிந்துதான் ஆரம்பிக்கனும். எனக்கு வேலை இருக்கே இங்க..நானும் நடிக்கனும்” என்று கூறினார்.

ரஜினிகாந்த், கமல்ஹாசன் இருவரும் நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் நடிக்கின்றனர். தேர்தல், ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி நிறைவடைகிறது. இதற்கு பிறகுதான் இப்படத்தின் பணிகள் தொடங்கும் என்று கமல் அப்டேட் கொடுத்திருக்கிறார்.

