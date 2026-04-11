  • ஜனநாயகன் லீக்... இது அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்டது - கமல்ஹாசன் சொல்வது என்ன?

Jana Nayagan Leaked Online: ஜனநாயகன் திரைப்படம் ஆன்லைனில் லீக் ஆகியிருக்கும் நிலையில், திரைப்படங்களின் திருட்டு பிரதி வெளியாவது என்பது அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்டது என நடிகரும், மநீம தலைவருமான கமல்ஹாசன் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Apr 11, 2026, 02:01 AM IST
  • ஜனநாயகன் கடந்த ஜனவரி 9இல் வெளியாக திட்டமிடப்பட்டது.
  • விஜய்யின் தவெக 233 தொகுதிகளில் போட்டியிடுகிறது.
  • இதனால், ஜனநாயகன் ரிலீஸ் ஆவதில் தாமதம் ஏற்பட்டது.

சொந்த வீட்டை விற்ற நடிகை மீனா! சரியான லாபம்..எத்தனை கோடி தெரியுமா?
சொந்த வீட்டை விற்ற நடிகை மீனா! சரியான லாபம்..எத்தனை கோடி தெரியுமா?
Oppo Find X9s ஏப்ரல் 21 அறிமுகம்: பேட்டரி, கேமரா... லீக் ஆன முக்கிய விவரங்கள்
Oppo Find X9s ஏப்ரல் 21 அறிமுகம்: பேட்டரி, கேமரா... லீக் ஆன முக்கிய விவரங்கள்
தங்கம் விலை உயர்வு! கொள்ளை லாபம் பார்த்த நிறுவனங்கள் - முக்கிய தகவல்
தங்கம் விலை உயர்வு! கொள்ளை லாபம் பார்த்த நிறுவனங்கள் - முக்கிய தகவல்
அஸ்வினியில் செவ்வாய் பகவான்... மே மாசத்தில் இந்த 4 ராசிகளுக்கு பணமழை கொட்டும்!
அஸ்வினியில் செவ்வாய் பகவான்... மே மாசத்தில் இந்த 4 ராசிகளுக்கு பணமழை கொட்டும்!
Kamal Haasan On Jana Nayagan Leaked Online: விஜய் நடிப்பில், ஹெச். வினோத் இயக்கத்தில், KVN தயாரிப்பில் 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம் உருவாகி உள்ளது. கடந்த ஜனவரி 9ஆம் தேதி இப்படம் வெளியாக இருந்த நிலையில், தணிக்கைச் சான்றிதழ் பெறுவதில் சிக்கல் எழுந்ததை தொடர்ந்து, திரைப்படம் வெளியாவதில் தொடர்ந்து சிக்கல் நீடித்தது. 

நீதிமன்றம் சென்று, அங்கும் தீர்வு தாமதமானதால், மறுஆய்வு குழுவின் திரைப்படத்தை மீண்டும் பார்த்து தணிக்கைச் சான்றிதழை வழங்கியிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. ஆனால், இதுகுறித்து விவரம் வெளிவரவில்லை. விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்ற கட்சியை தொடங்கி தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தலை சந்திக்கிறார், விசில் சின்னத்தில் 233 தொகுதிகளில் போட்டியிடுகிறார்.  மேலும், தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் அமலில் இருக்கும் நிலையில், விஜய்யின் ஜனநாயகன் ரிலீஸ் ஆவதிலும் சிக்கல் எழுந்தது.

லீக்கான ஜனநாயகன்

இந்நிலையில், ஜனநாயகன் திரைப்படம் முழுமையாக இணையத்தில் சட்டவிரோதமாக வெளியாகி உள்ளது. இது அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை கிளப்பி உள்ள நிலையில், சினிமா வட்டாரத்தில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. ஜனநாயகன் லீக்கானதற்கு பாஜக, திமுகவின் கூட்டுச் சதிதான் காரணம் என தவெக தேர்தல் பிரச்சார மேலாண்மை பொதுச்செயலாளர் ஆதவ் அர்ஜுனா தெரிவித்திருந்தார்.

கமல் கண்டனம்

இது ஒருபுறம் இருக்க, சினிமா வட்டாரத்தில் விஜய்க்கு ஆதரவாக பல்வேறு நடிகர்கள், இயக்குநர்கள் ஆதரவு குரல் எழுப்பி வருகின்றனர்.  அந்த வகையில், நடிகரும், மக்கள் நீதி மய்யம் தலைவர் கமல்ஹாசன் அவரது X பக்கத்தில், "ஜனநாயகன் திரைப்படம் கசிந்தது ஒரு விபத்து அல்ல. அது ஒரு அமைப்பு ரீதியான தோல்வியின் விளைவு. உரிய சட்ட நடைமுறைகள் சரியான நேரத்தில் பின்பற்றப்பட்டிருந்தால், நாம் இந்த நிலைக்கு வந்திருக்க மாட்டோம். தணிக்கைச் சான்றிதழ் வழங்குவதில் ஏற்பட்ட அளவுக்கதிகமான தாமதங்கள், படம் லீக்கான சாதகமான சூழலை உருவாக்கின. சட்டப்பூர்வமான அணுகல் தடைபடும்போது, சட்டவிரோத வழிகள் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றன.

அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்டது

இதுபோன்ற திரைப்படங்களின் திருட்டு பிரதி என்பது அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்டது. அது கலை மற்றும் கலைஞர் மீதே தொடுக்கப்படும் ஒரு தாக்குதல் ஆகும். அது நூற்றுக்கணக்கான கலைஞர்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களின் உழைப்பையும் நாம் விரும்பும் சினிமாவை தாங்கி நிற்கும் நேர்மையான வரி செலுத்தும் தயாரிப்பாளர்கள், திரையரங்கு உரிமையாளர்கள், திரையரங்கு உரிமையாளர்களின் முதலீடுகளையும் ஆபத்தில் ஆழ்த்துகிறது.

திரையரங்குகளில் பாருங்கள்

அமைப்பு தோல்வியடையும்போது படைப்பாளியை யார் பாதுகாப்பார்கள்? நமது பொறுப்பு என்பது விரைவான சான்றிதழ் வழங்குதல், கடுமையான அமலாக்கம் மற்றும் உடனடியாக நீக்கங்கள் ஆகியவை தேவை. கடந்த காலத்தில் நீங்கள் எனக்குத் துணையாக நின்றதைப் போல, உண்மையான சினிமா ரசிகர்கள் ஒன்றிணைந்து, சட்டப்பூர்வமாக திரையரங்குகளில் இப்படத்தை பார்த்து தகுந்த பதிலடி கொடுப்பார்கள் என்று நான் நம்புகிறேன்" என பதிவிட்டுள்ளார். இதன் பின்னணியில் அரசியல் கட்சிகள் இல்லை என்றும் அமைப்பு ரீதியான தோல்வியே படம் லீக்கானதற்கு காரணம் என்றும் கமல்ஹாசன் குறிப்பிட்டுள்ளார். கமல்ஹாசனின் மநீம ஆளும் திமுக கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ளது, ஆனால் தேர்தலில் போட்டியிடவில்லை.

ரஜினியும் கண்டனம் 

கமல்ஹாசன் மட்டுமின்றி ரஜினியும் கூட ஜனநாயகன் திரைப்படம் லீக்கானதற்கு தனது கண்டனத்தை பதிவு செய்துள்ளார். இதுகுறித்து ரஜினி அவரது X பதிவில், "ஜனநாயகன் திரைப்படம் இணையத்தில் யாராலோ வெளியிடப்பட்டிருப்பது அதிர்ச்சியையும், வேதனையையும் அளிக்கிறது. திரை அமைப்புகள் இதற்கு எதிராகக் குரல் எழுப்பி, அரசு இதைச் செய்தவர்களைக் கண்டுபிடித்து கடுமையான தண்டனை அளிக்க வேண்டும். இது போன்ற குற்றம் இனியும் தொடரக்கூடாது" என பதிவிட்டுள்ளார். தவெக ஆதவ் அர்ஜுனா சமீபத்தில் ரஜினி குறித்து தெரிவித்திருந்தது, அதற்கு பல்வேறு தரப்பினர் ஆதவ் அர்ஜுனாவுக்கு கண்டனம் தெரிவித்துனர். காலம் பேசாது, ஆனால் காத்திருந்து பதில் சொல்லும் என ஆதவ்வுக்கு பதிலடி கொடுத்திருந்தார்.

இது மன்னிக்க முடியாதது...

ஜனநாயகன் லீக் விவகாரத்தில் நடிகர் சூர்யா அவரது X தளத்தில், "இதயத்தை நொறுக்கும் மற்றும் நியாயமற்ற செயலாகும். ஒரு முழு படக்குழுவின் ஆவலும் கடுமையாக சுருங்கிவிட்டது. உங்கள் அனைவரையம் நான் கேட்டுக்கொள்வது என்னவென்றால், தயவுசெய்து இந்தப் படத்தை ஆன்லைனில் பார்க்கவோ, பகிரவோ, விவாதிக்கவோ வேண்டாம். அவர்களின் உழைப்பை மதியுங்கள். நான் என் நண்பர்களுடன் துணை நிற்கிறேன். இந்த செயலையும் வன்மையாக கண்டிக்கிறேன். இது மன்னிக்க முடியாது" என பதிலளித்திருந்தார்.

திறமையாளர்களை மதியுங்கள்...

தொடர்ந்து சிவகார்த்திகேயன் அவரது X பக்கத்தில், "ஒவ்வொரு திரைப்படமும் நூற்றுக்கணக்கான மக்களின் பேரார்வம், ரத்தம் மற்றும் வியர்வையால் உருவாக்கப்படுகிறது. தயவுசெய்து திருட்டுத் தனமாக திரைப்படம் பார்ப்பதை தவிர்க்கவும். திரையரங்குகளில் வெளியாகும் வரை காத்திருந்து, அங்கேயே பார்க்கவும். இதற்கு பொறுப்பானவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும். திறமையாளர்களை மதியுங்கள், கடின உழைப்பை மதியுங்கள், இந்த துறையை மதியுங்கள்" என பதிவிட்டுள்ளார்.

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

Jana NayaganKamal HaasanJana Nayagan piracyJana Nayagan Leaktvk vijay

