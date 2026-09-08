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"நாசமாக்கப்படும் காமராஜர் நினைவு இல்லம்" ‘காமராஜ்’ திரைப்பட இயக்குநர் வேதனை

காமராஜரின் நினைவு இல்லம் நாசமாக்கப்படுவதாக, ‘காமராஜ்’ படத்தின் இயக்குநர் ஏ.ஜே.பாலகிருஷ்ணன் வேதனை தெரிவித்திருக்கிறார்.

Written ByYuvashree
Published: Sep 08, 2026, 06:03 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 06:03 PM IST
"நாசமாக்கப்படும் காமராஜர் நினைவு இல்லம்" ‘காமராஜ்’ திரைப்பட இயக்குநர் வேதனை
Image Credit: Kamarajar | X Page

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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