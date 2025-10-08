அரசியலை இப்படித்தான் கையாள வேண்டும்! விஜய்க்கு பிரபல நடிகர் அட்வைஸ்

Shiva Rajkumar Advice To Vijay In Politics : திருச்செந்தூர் முருகன் கோவிலுக்கு கன்னட சூப்பர் ஸ்டார் சிவராஜ்குமார் சுவாமி தரிசனம் செய்ய வருகை தந்தார். கோவிலுக்குள் சென்ற அவர் கோவிலில் மூலவர், சண்முகர், வள்ளி, தெய்வானை தட்சிணாமூர்த்தி, சத்ரு சம்கார மூர்த்தி மற்றும் பெருமாள் உள்ளிட்ட அனைத்து சன்னதிகளிலும் தரிசனம் செய்தார். கோவிலிலிருந்து வெளியே வந்த அவருக்கு பக்தர்கள் வாழ்த்துகள் தெரிவித்தும், செல்பி மற்றும் புகைப்படம் எடுத்தும் மகிழ்ந்தனர்.
தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் சிவராஜ்குமார் பேசுகையில், டிசம்பர் மாதம் அனைத்து மொழிகளிலும் 45 என்ற படம் வெளியாக உள்ளது.
பெயில் என்ற திரைப்படம் சூட்டிங் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. ஜெயிலர் 2 ம் பாகத்திலும் நடித்து வருகிறேன். சர்ப்ரைஸ் கொடுப்பதற்கான இன்று திருச்செந்தூர் வந்தேன்.
ரஜினிகாந்த் இமயமலைக்கு சென்றுள்ளது குறித்து கேட்டதற்கு எங்கு நிம்மதி கிடைக்கிறதோ அங்கு செல்வது வழக்கம். அவர் எப்போதும் செல்வது வழக்கமான ஒன்று தான். ரஜினி வேறமாதிரியான ஒரு மனிதர். விஜய் அரசியலுக்கு வந்தபோது எனக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தது. தமிழக அரசியல் குறித்து எனக்கு பெரிய அளவில் தெரியாது. தமிழகத்தில் ஸ்டாலின் அவரது மகன் ஆகியோரை நன்றாக தெரியும். அதுமட்டுமல்லாமல் அனைத்து கட்சியும் தெரியும்.
விஜய்க்கு அட்வைஸ்!
விஜய் அரசியலுக்கு வருவது வரவேற்கதக்கது. மக்களுக்கு நல்லது செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் வந்துள்ளஅவருக்கு ஆல் த பெஸ்ட். கரூர் சம்பவம் எனக்கு மிகவும் கஷ்டமாக இருந்தது. ஆனால் இந்த சம்பவம் எப்படி நடந்தது என்று எனக்கு தெரியாது. விஜய் என்ன ஸ்டெப் எடுத்து வைத்தாலும் யோசித்து நிதானமாக எடுத்து வைக்க வேண்டும் என்று ஒரு சகோதரராக கூறுகிறேன் என்றார்.
