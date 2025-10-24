கார் விபத்து ஏற்படுத்திய பிரபல நடிகை? வெளியான ஆதாரம்..முழு தகவல்

Divya Suresh Accident : ரியாலிட்டி நிகழ்ச்சியின் மூலம் பிரபலமான நடிகை ஒருவர், தற்போது ஒரு விபத்துக்கு காரணமாகி இருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு பார்ப்போம்.
திவ்யா சுரேஷ்:
கன்னட திரையுலகின் முக்கிய நட்சத்திரங்களுள் ஒருவராக இருப்பவர், திவ்யா சுரேஷ். இவர், ஒரு ரியாலிட்டி நிகழ்ச்சி மூலம் பிரபலமானவர். கடந்த அக்டோபர் 4ஆம் தேதி அன்று, இவரது கார் ஒரு விபத்தை ஏற்படுத்தியதாக பெங்களூரு போக்குவரத்து காவல் துறை கண்டுபிடித்துள்ளது.
புகார்:
பிக்பாஸ் ரியாலிட்டி நிகழ்ச்சியில் இடம் பெற்ற திவ்யா சுரேஷிற்கு எதிராக, தற்போது காவல் நிலையத்தில் புகாரும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த புகாரில் எது போன்ற விவரங்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன என்பது பின்வருமாறு:
கிரண் என்கிற 25 வயது நபர், தனது உறவினர்கள் அனுஷா மற்றும் அனிதாவுடன் நித்யா உணவகத்திற்கு அருகில் சென்று கொண்டிருந்த போது, மதியம் 1.30 வேளையில், அடையாளம் தெரியாத ஒரு கருப்பு கார் தனது வண்டியை இடித்து விட்டு சென்று விட்டதாக கூறியிருக்கிறார். இதில், அனுஷாவிற்கு ஓரளவிற்கு அடிப்பட்டிருப்பதாகவும், 33 வயதான அனிதாவிற்கு காலில் பலத்த அடி ஏற்பட்டதாகவும் குறிப்பிட்டிருந்தார். மருத்துவமனையில் அனுமதித்ததில் அவருக்கு கால் உடைந்திருப்பது தெரிய வந்துள்ளது.
தான் மூன்று நாட்களாக இந்த விபத்து குறித்து புகார் கொடுக்கவில்லை என்றும் அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார். இந்த புகார், ‘பொது மக்களின் உயிருக்கு ஆபத்து விளைவிக்கும் நபர்’ என்பதற்கு கீழ் பதியப்பட்டுள்ளது. மேலும், அந்த காரை ஓட்டியவர் விபத்து நடந்த போது நிறுத்தாமல் சென்றதும் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.
சிசிடிவி கேமரா சிக்கியது!
மேற்கூறிய புகாரின் பெயரில், போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டனர். அப்போது சிசிடிவி காட்சிகளை ஆராய்ந்த அவர்கள், அந்த காரை ஓட்டியது யார் என்று கண்டுபிடித்தனர். அது, கன்னட நடிகை திவ்யா சுரேஷ்தான் என்று தெரிய வந்துள்ளது. இது குறித்து பேசிய போலீஸார், இந்த விசாரணையை தொடர்ந்து நடத்தி வருவதாக கூறியிருக்கின்றனர்.
