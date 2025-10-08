English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ஆரம்பித்த சில நாட்களிலேயே நிறுத்தப்பட்ட பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி! என்ன ஆனது?

பிக்பாஸ் கன்னடா நிகழ்ச்சிக்கு பூட்டு! சுற்றுச்சூழல் விதிகளை மீறியதால் படப்பிடிப்பை மூட அதிரடி உத்தரவு - பாதியில் நிற்கும் சீசன் 12? முழு விவரம் இதோ!

Written by - RK Spark | Last Updated : Oct 8, 2025, 11:02 AM IST
  • பாதியில் நிறுத்தப்பட்ட பிக்பாஸ்!
  • விதிகளை மீறியதால் நிறுத்தம்.
  • முழு விவரம் இதோ!

Trending Photos

நாளை புதன்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
camera icon6
Powercut
நாளை புதன்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
புரட்டாசி 21 செவ்வாய்க்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Astro
புரட்டாசி 21 செவ்வாய்க்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
8வது ஊதியக்குழு: அடி தூள்!! லெவல் 1-3 மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு மாஸான ஊதிய உயர்வு
camera icon11
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: அடி தூள்!! லெவல் 1-3 மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு மாஸான ஊதிய உயர்வு
புரட்டாசி 22 புதன்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Astro
புரட்டாசி 22 புதன்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
ஆரம்பித்த சில நாட்களிலேயே நிறுத்தப்பட்ட பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி! என்ன ஆனது?

பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி தமிழ், மலையாளம், கன்னடா, ஹிந்தி என அனைத்து மொழிகளிலும் முக்கியமான ஒரு ரியாலிட்டி ஷோவாக உள்ளது. சமீபத்தில் பிக்பாஸ் தமிழ் சீசன் 9 நிகழ்ச்சி தமிழில் தொடங்கியது. கன்னடத்திலும் கடந்த மாதம் சீசன் 12 பிரமாண்டமாக தொடங்கியது. இந்நிலையில் கன்னட பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி தொடங்கிய சில நாட்களிலேயே பெரும் சிக்கலில் சிக்கியுள்ளது. நிகழ்ச்சியின் படப்பிடிப்பு அரங்கம் அமைந்துள்ள ஸ்டுடியோ, கடுமையான சுற்றுச்சூழல் விதிகளை மீறி செயல்படுவதால், அதனை உடனடியாக மூடுமாறு கர்நாடக மாநில மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் அதிரடியாக நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது. இந்த உத்தரவால், கோடிக்கணக்கான ரசிகர்களால் பார்க்கப்படும் இந்த நிகழ்ச்சி பாதியிலேயே நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க | இட்லி கடை Vs காந்தாரா சாப்டர் 1 : தமிழ்நாட்டில் யாரு கெத்து? அதிக வசூல் பெற்ற படம் எது?

சோதனையில் வெளிவந்த அதிர்ச்சி தகவல்கள்

பெங்களூருவுக்கு அருகே உள்ள ராம்நகரா மாவட்டம், பிடதியில் அமைந்துள்ள 'வெல்ஸ் ஸ்டுடியோஸ் என்டர்டெயின்மென்ட்' என்ற பிரம்மாண்ட படப்பிடிப்பு தளத்தில் தான் பிக்பாஸ் கன்னடா நிகழ்ச்சிக்கான அரங்கம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஸ்டுடியோ, மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்திடம் இருந்து நீர் மற்றும் காற்று சட்டங்களின் கீழ் பெறப்பட வேண்டிய அத்தியாவசிய அனுமதிகளை பெறாமல், சட்டவிரோதமாக இயங்கி வருவதாக வாரியத்தின் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரிய அதிகாரிகள் நடத்திய திடீர் ஆய்வில் பல அதிர்ச்சிகரமான விதிமீறல்கள் அம்பலமாகியுள்ளன.

கழிவுநீர் வெளியேற்றம்

படப்பிடிப்பு தளத்தில் இருந்து வெளியேறும் கழிவுநீரை, கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் முறையாக சுத்திகரிக்காமல், நேரடியாக சுற்றுப்புற பகுதிகளில் வெளியேற்றியுள்ளது. இது பிடதி பகுதியில் கடுமையான நீர் மற்றும் நில மாசுபாட்டை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பயன்படுத்தப்பட்ட பிளாஸ்டிக் கோப்பைகள், காகித தட்டுகள் போன்ற திடக்கழிவுகளை முறையாக தரம் பிரிக்காமல், ஒரே இடத்தில் கொட்டி வைத்துள்ளனர்.  கழிவு மேலாண்மைக்கான எந்தவிதமான முறையான செயல்முறையும் பின்பற்றப்படவில்லை. கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் செயல்படும் விதம் குறித்தோ, கழிவுநீர் கையாளப்படும் விதம் குறித்தோ எந்தவிதமான ஆவணங்களும், வரைபடங்களும் ஸ்டுடியோ நிர்வாகத்திடம் இல்லை. சுற்றுச்சூழலுக்கு மாசு ஏற்படுத்தும் 625 kVA மற்றும் 500 kVA திறன் கொண்ட இரண்டு பெரிய டீசல் ஜெனரேட்டர்கள் பயன்படுத்தப்படுவதும் கூடுதல் கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

"சட்டத்திற்கு மேல் யாரும் இல்லை" - அமைச்சர் கண்டனம்

இந்த விவகாரம் குறித்து கர்நாடகாவின் வனம், சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சூழலியல் துறை அமைச்சர் ஈஸ்வர் கண்ட்ரே காட்டமாக பேசியுள்ளார். அவர் கூறுகையில், "பிக்பாஸ் ஸ்டுடியோவுக்கு கடந்த மார்ச் 2024ம் ஆண்டே நாங்கள் எச்சரிக்கை நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளோம். பலமுறை எச்சரித்தும், அவர்கள் அனுமதிக்கு விண்ணப்பிக்கக் கூட இல்லை. இது உச்ச நீதிமன்றம் மற்றும் தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தின் உத்தரவுகளை அப்பட்டமாக மீறும் செயலாகும். சட்டத்திற்கு மேல் யாரும் இல்லை. நாங்கள் எங்கள் கடமையை செய்கிறோம், இந்த நாட்டின் சட்டத்தை அனைவரும் மதிக்க வேண்டும்," என்று அவர் திட்டவட்டமாக தெரிவித்தார்.

நிகழ்ச்சியின் எதிர்காலம் என்ன?

மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம், ஸ்டுடியோவை மூடும் உத்தரவை உடனடியாக அமல்படுத்துமாறு ராம்நகரா மாவட்ட துணை ஆணையர் மற்றும் பெஸ்காம் அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளது. இதன் மூலம், படப்பிடிப்பு தளத்திற்கான மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டு, அனைத்து செயல்பாடுகளும் நிறுத்தப்படும். எண்டெமால் ஷைன் இந்தியாவின் தயாரிப்பில், பெரும் பொருட்செலவில் உருவாக்கப்பட்டு வரும் இந்த நிகழ்ச்சியின் தற்போதைய சீசன், இந்த நடவடிக்கையால் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.

ஸ்டுடியோ நிர்வாகம் இந்த உத்தரவை எதிர்த்து நீதிமன்றத்தை அணுகலாம் என்றாலும், சட்டப்படி நடவடிக்கை தொடரும் என அமைச்சர் கூறியிருப்பது, இந்த விவகாரத்தின் தீவிரத்தை உணர்த்துகிறது. இந்த திடீர் தடையால், நிகழ்ச்சியின் போட்டியாளர்கள், தொழில்நுட்பக் கலைஞர்கள் மற்றும் தயாரிப்பு நிறுவனமான பனிஜாய் என்டர்டெயின்மென்ட் ஆகியோர் பெரும் குழப்பத்தில் ஆழ்ந்துள்ளனர். பிக்பாஸ் கன்னடா சீசன் 12-இன் எதிர்காலம், தற்போது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியாகவே உள்ளது.

மேலும் படிக்க | காந்தாரா சாப்ட்டர் 1 படம் எப்படி இருக்கு? திரை விமர்சனம்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Bigg BossBigg Boss kannadaKannada Bigg BossKiccha SudeepBB

Trending News