காதல் கணவரால் கடத்தப்பட்ட பிரபல நடிகை! காரணம் என்ன? பகீர் தகவல்..

Kannada Serial Actress Chaitra Kidnapped : கன்னட திரையுலகில், பிரபலமான நடிகையாக இருப்பவர் சைத்ரா. இவரை, இவரது காதல் கணவர் கடத்தியிருக்கும் சம்பவம் பேரதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.
கணவருடன் பிரிவு:
கன்னட திரையுலகை சேர்ந்த நடிகையாக இருக்கிறார், சைத்ரா. இவர், சீரியல் நடிகையாக இருப்பதை தாண்டி ஒரு சில படங்களில் துணை நடிகையாகவும் பணியாற்றி வருகிறார். பெங்களூருவில், ‘தர்ஷன் எண்டர்பிரைசஸ்’ எனும் நிறுவனத்தின் உரிமையாளராகவும், திரைப்பட தயாரிப்பாளராகவும் இருப்பவர் ஹர்ஷவர்தன். இவரும், நடிகை சைத்ராவும் சில அண்டுகளுக்கு முன்னர் காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டனர். இவர்களுக்கு, தற்போது ஒரு வயதான பெண் குழந்தை உள்ளது.
திருமணம் முடிந்த சில மாதங்களிலேயே, இருவருக்கும் பல்வேறு பிரச்சனைகள் எழ ஆரம்பித்திருக்கின்றன. இதையடுத்து, தற்போது இருவரும் பிரிந்து வாழ்ந்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. சைத்ரா, மகளுடன் பெங்களூருவில் தனியாக வசித்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. திரைப்படங்களிலும் நடித்துக்கொண்டு, தன் மகளையும் பார்த்துக்கொண்டு வருகிறார்.
நடிகை கடத்தல்:
ஹர்ஷவர்தன், சில நாட்களுக்கு முன்பு தன் மகளை பார்க்க வேண்டும் என்று கூறி, சைத்ராவிடம் கேட்டதாக தெரிகிறது. ஆனால், சைத்ரா இதற்கு சம்மதிக்கவில்லை. அவரது குடும்பத்தினரும் சைத்ராவிற்கு ஆதரவாக நின்றிருக்கின்றனர். இந்த விஷயம், ஹர்ஷவர்தனுக்கு கடும் கோபத்தை ஏற்படுத்தியதாக கூறப்படுகிறது.
இதையடுத்து, மகளை தன் மனைவியிடம் இருந்து பறித்துக்கொள்ள திட்டமிட்ட சைத்ரா, அதற்காக சதித்திட்டம் தீட்டியிருக்கிறார். அதன்படி, நண்பர் கவுசிக் என்பவர் மூலமாக, மைசூருவில் ஒரு ஷூட்டிங் இருப்பதாக கூறி, சைத்ராவை அதில் கலந்து கொள்ள அழைத்து வருமாறு கூறியிருக்கிறார். சைத்ரா, அதற்கு சம்மதம் தெரிவித்ததை அடுத்து, முன்பணமாக ரூ.20 ஆயிரம் கேட்டிருக்கிறார். இந்த பணம் கொடுக்கப்பட்டதை அடுத்து, வீட்டிற்கே நேரில் காரில் வந்து அவரை கவுசிக் அழைத்து சென்றுள்ளார்.
சைத்ராவை, நேற்று காலை கவுசிக் காரில் வந்து அழைத்து சென்றிருக்கிறார். சிறிது நேரத்தில், அங்கே மற்றொரு காரில் வந்த ஹர்ஷவர்தன், கவுச்சிக் காரை வழிமறிப்பது போல டிராமா செய்து, மனைவி சைத்ராவை தாக்கி தன்னுடன் காரில் கடத்தி சென்றிருக்கிறார்.
மிரட்டல்:
நடிகை சைத்ராவை கடத்திய ஹர்ஷவர்தன், அவரது தாயை செல்போனில் தொடர்பு கொண்டு “உங்கள் மகளை நான் கடத்தி இருக்கிறேன். என் மகளை என்னிடம் கொடுத்து விடுங்கள், அப்போதுதான் உங்கள் மகளை பாதுகாப்பாக விடுவிப்பேன்” என்று மிரட்டல் விடுத்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்த போன் வந்தவுடன் பதறிப்போன சைத்ராவின் தாயார், தன் இரண்டாவது மகளிடம் சைத்ரா கடத்தப்பட்டது குறித்து தெரிவித்திருக்கிறார். இதையடுத்து ஹர்ஷவர்தன் மீது பேடராயனபுரா போலீஸில் புகார் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து, வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார் நடிகையின் கடத்தல் வழக்கு குறித்த தீவிர விசாரணையில் ஈடுபட்டிருக்கின்றனர். இப்போது ஹர்ஷவர்தன் எங்கே இருக்கிறார் என்றும் போலீஸார் வலைவீசி தேடி வருகின்றனர். மகளை பறித்துக்கொள்வதற்காக, காதலித்த கணவனே இப்படி மனைவியை கடத்தியிருக்கும் விவகாரம், பேரதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.
மேலும் படிக்க | சோஷியல் மீடியா ராணிகள்: 2025-ன் கலக்கிய டாப் சென்சேஷனல் நடிகைகள்
மேலும் படிக்க | பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் காதல்.. வெளியே வந்தவுடன் பிரேக்-அப்! லிஸ்டில் இத்தனை ஜோடியா?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ