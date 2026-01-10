100 நாட்களைக் கடந்த 'காந்தாரா சேப்டர் 1'... ஆஸ்கார் ரேஸில் அதிரடி காட்டும் ரிஷப் ஷெட்டி

Kantara Chapter 1: இந்தியத் திரையுலகையே வியப்பில் ஆழ்த்திய "காந்தாரா சேப்டர் 1" திரைப்படம், திரையரங்குகளில் வெளியாகி வெற்றிகரமாக 100 நாட்களைக் கடந்து புதிய மைல்கல்லை எட்டியுள்ளது. வெறும் வணிக ரீதியான வெற்றியாக மட்டும் நின்றுவிடாமல், இந்திய கலாச்சாரத்தின் ஆழமான வேர்களை உலகிற்கு பறைசாற்றிய ஒரு படைப்பாக இத்திரைப்படம் உருவெடுத்துள்ளது.
காந்தாரா சேப்டர் 1
ரிஷப் ஷெட்டி எழுதி, இயக்கி, நாயகனாக நடித்த திரைப்படம் காந்தாரா சேப்டர் 1, ஹொம்பாலே ஃபிலிம்ஸ் சார்பில் விஜய் கிரகந்தூர் அவர்களால் பிரம்மாண்டமாக தயாரிக்கப்பட்டது. மண்ணின் மைந்தர்களின் வாழ்வியல், பூர்வகுடி மக்களின் மரபுகள் மற்றும் ஆன்மீக நம்பிக்கைகளை மையமாகக் கொண்டு உருவான இக்கதை, ரசிகர்களிடையே ஒரு உணர்வுப்பூர்வமான பிணைப்பை ஏற்படுத்தியது. குறிப்பாக, படத்தின் கிளைமாக்ஸ் காட்சிகள் மற்றும் ரிஷப் ஷெட்டியின் அசாத்திய நடிப்பு விமர்சகர்களிடம் பெரும் பாராட்டைப் பெற்றது.
100 நாட்கள் கடந்தும் வெற்றி நடை
இன்றைய டிஜிட்டல் ஓடிடி காலத்தில், ஒரு திரைப்படம் திரையரங்கில் 100 நாட்களைக் கடப்பது என்பது சவாலான ஒன்று. ஆனால், 'காந்தாரா சேப்டர் 1' அதன் பிரமிக்க வைக்கும் ஒளிப்பதிவு மற்றும் இசைக்காக மீண்டும் மீண்டும் ரசிகர்களை திரையரங்கிற்கு ஈர்த்துள்ளது. தற்போதைய நவீன சினிமா சூழலில், இது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க சாதனையாகக் கருதப்படுகிறது.
சர்வதேச அங்கீகாரம் மற்றும் ஆஸ்கர்
இந்த 100 நாள் கொண்டாட்டத்தின் மற்றொரு சிறப்பம்சமாக, காந்தாரா சேப்டர் 1 திரைப்படம் உலகப் புகழ்பெற்ற "அகாடமி அவார்ட்ஸ்" (ஆஸ்கர்) விருதுகளுக்கான பரிசீலனைப் பட்டியலில் அதிகாரப்பூர்வமாக இடம் பிடித்துள்ளது. இந்திய எல்லைகளைக் கடந்து, ஒரு உள்ளூர் கதையாடல் உலகளாவிய மேடையில் அங்கீகரிக்கப்படுவது இந்திய சினிமாவிற்கு பெருமை சேர்க்கும் விஷயமாகும். இந்திய நாட்டுப்புறக் கதைகளின் செழுமையும், நேர்த்தியான தொழில்நுட்பமும் இணைந்தால் உலகத் தரத்திலான வெற்றியைப் பெற முடியும் என்பதற்கு 'காந்தாரா சேப்டர் 1' ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாகத் திகழ்கிறது. விருதுகளுக்கான போட்டியில் இத்திரைப்படம் வென்று இந்தியாவிற்குப் பெருமை சேர்க்கும் என ரசிகர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துக் காத்துள்ளனர்.
