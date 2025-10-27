English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ’காந்தாரா: சாப்டர் 1’: ஓடிடி-யில் எப்போது ரிலீஸ்? எந்த தளத்தில் பார்க்கலாம்?

’காந்தாரா: சாப்டர் 1’: ஓடிடி-யில் எப்போது ரிலீஸ்? எந்த தளத்தில் பார்க்கலாம்?

Kantara Chapter 1 OTT: கடந்த அக்டோபர் 2 ஆம் தேதி வெளியான "காந்தாரா அத்தியாயம் 1" திரைப்படம், அதிக வசூல் செய்து வரும் இந்த படம் எந்த ஓடிடி தளத்தில், எப்போது ரிலீஸாகப் போகிறது என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.   

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Oct 27, 2025, 03:20 PM IST
  • ஹோம்பேல் பிலிம்ஸ் நிறுவனத்திற்கு இது ஒரு பெருமையான மைல்கல்.
  • உலக அளவில் ரூ.818 கோடிக்கு மேல் வசூலை குவித்துள்ளது.
  • இந்திய அளவில் ரூ. 500 கோடிக்கு மேல் வசூலித்து சாதனை படைத்துள்ளது.

ஹோம்பாலே ஃபிலிம்ஸ் தயாரித்த படம், காந்தாரா. 2022ஆம் ஆண்டில் வெளியான இந்த படத்தையும் ரிஷப் ஷெட்டியே நடித்து இயக்கி இருந்தார். இந்த படம் பெருவெற்றி பெற்றதை தொடர்ந்து, அதன் முன் கதையும் படமாக எடுக்கப்பட்டது. இந்த படத்திற்கு, காந்தாரா சாப்டர் 1 என்று பெயரிடப்பட்டது. ரிஷப் ஷெட்டியுடன் சேர்ந்து இந்த படத்தில் ஜெயராம், ராகேஷ் பூஜாரி கிட்ட பலர் நடித்திருந்தனர். ருக்மிணி வசந்த், இந்த படத்தில் வில்லியாக நடித்திருந்தார். 2022 ஆம் ஆண்டில் வெளியான காந்தாரா படத்தில் காண்பிக்கப்பட்டிருந்த குறிப்பிட்ட கிராம மக்கள் தெய்வத்தின் கதையாக இந்த படம் இருந்தது.

தெய்வீகக் கதைக்களம், வியக்க வைக்கும் காட்சிகள், ஆழமான கதை சொல்லல் — இவை அனைத்தும் சேர்ந்து இந்தப் படத்தை ஒரு திரைப்படத்தை விட, ஒரு பேரனுபவமாக மாற்றியன. மீண்டும் மீண்டும் பார்க்கும் ரசிகர்கள், நிரம்பிய திரையரங்குகள் என காந்தாரா சேப்டர் 1, தமிழ்நாட்டில் ஒரு கலாச்சார கொண்டாட்டமாக மாறியது. அஜனீஷ் லோக்நாத் இசையமைத்த மனதை கவரும் பாடல்கள், அரவிந்த் S. காஷ்யப் ஒளிப்பதிவில் ஆச்சரியபட வைக்கும் காட்சிகள் , மற்றும் ரிஷப் ஷெட்டியின் ஆற்றல் மிகு நடிப்பு — இவை அனைத்தும் சேர்ந்து திரையரங்குகளை திருவிழாக்கோலமாக மாற்றியது.

ஹோம்பேல் பிலிம்ஸ் நிறுவனத்திற்கு இது ஒரு பெருமையான மைல்கல் — கன்னடத்திலிருந்து உலகத் திரை வரை உயர்ந்த தரத்தில் படங்களை வழங்கும் தங்கள் முயற்சியை இந்நிறுவனம் மீண்டும் நிரூபித்திருக்கிறது.

காந்தாரா படத்தின் முதல் பாகம், நல்ல வரவேற்பையும் வசூலையும் பெற்றதை அடுத்து, அதன் அடுத்த பாகம் மீது அதிக எதிர்பார்ப்புகள் இருந்தது. இதற்கு ஏற்றார் போலவே, படத்தின் முதல் நாள் வசூலும் பல கோடிகளை தாண்டியது. படம் ரிலீஸாகி, தற்போது வரை உலக அளவில் ரூ.818 கோடிக்கு மேல் வசூலை குவித்துள்ளது. தரவுகளின்படி ‘காந்தாரா சாப்டர் 1’ திரைப்படம் இந்திய அளவில் ரூ. 500 கோடிக்கு மேல் வசூலித்து சாதனை படைத்துள்ளது.

இந்நிலையில் தற்போது "காந்தாரா சாப்டர் 1" திரைப்படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் குறித்த அறிவிப்பு தற்போது வெளியாகியுள்ளது. அதன்படி 'காந்தாரா சேப்டர் 1' (Kantara: Chapter 1) படத்தின் ஓ.டி.டி ரிலீஸ் தேதி குறித்த அறிவிப்பு விரைவில் வரவிருப்பதை உறுதிப்படுத்தும் விதமாக, அமேசான் ப்ரைம் ஓ.டி.டி தளம் புதிய போஸ்டர் ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது!

ரிஷப் ஷெட்டி நடிப்பில் பிரம்மாண்ட வெற்றி பெற்ற இந்தப் படத்தின் புதிய போஸ்டரை, அமேசான் ப்ரைம் வீடியோ தனது சமூக வலைதளப் பக்கங்களில் வெளியிட்டு, "to become LEGENDARY" என்று குறிப்பிட்டுள்ளது.

போஸ்டரில் வெளியீட்டுத் தேதி குறிப்பிடப்படவில்லை என்றாலும், விரைவில் தேதி அறிவிக்கப்படும் என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவுவதால், இந்தப் பதிவு ரசிகர்களிடையே பெரிய வரவேற்பைப் பெற்று வைரலாகி வருகிறது. ரசிகர்கள் பலரும் படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுக்காக ஆவலுடன் காத்திருப்பதாகக் கமெண்ட்களில் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

KantharaKanthara OTTRishabh ShettyKanthara Chapter 1Amazon Prime

