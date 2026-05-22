/‘கர’ ஓடிடி ரிலீஸ்! எந்த தளத்தில் எப்போது வெளியாகிறது? முழு விவரம்!

Kara OTT Release : தனுஷ் நடிப்பில் சமீபத்தில் வெளியான ஆக்சன் - heist திரில்லர் திரைப்படம்தான், கர. இந்தப் படத்தை போல் தொழில் பட இயக்குனர் விக்னேஷ் ராஜா இயக்கியிருந்தார்.
Kara OTT Release : தமிழ் திரையுலகில் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவராக வலம் வருகிறார் தனுஷ். அனைத்து ஹீரோக்களைப் போலவும் வழக்கமான டெம்ப்லேட் கதைகளில் நடித்தாலும், வருடத்திற்கு ஒரு முறையாவது வித்தியாசமான கதைகளை தேர்ந்தெடுத்து நடித்து வரும் தனுஷ், அதுபோன்ற ஒரு கதையாக தான் கர திரைப்படத்தையும் தேர்வு செய்தார்.
தனது முதல் படைப்பான போர் தொழில் படத்தில் இயக்கத்தில் பட்டைய கிளப்பிய விக்னேஷ் ராஜாவை முழுமையாக நம்பி நடிகர் தனுஷ் கர திரைப்படத்தில் களமிறங்கினார். இந்த படத்தில் தனுஷ் ஒரு திருடனாக நடித்துள்ளார். தனுஷுக்கு ஜோடியாக படத்தில் மமிதா பைஜூ நடித்திருந்தார். முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் கே எஸ் ரவிக்குமார், கருணாஸ், சுராஜ் வெஞ்சரமூடு உள்ளிட்டோர் நடித்திருந்தனர். இந்த படம் கடந்த ஏப்ரல் முப்பதாம் தேதி அன்று திரையரங்குகளில் வெளியானது.
1990களின் பின்னணியில் உருவான இந்த படம், குடும்பத்தின் பூர்வீக நிலத்தை காப்பாற்ற போராடும் ஒரு முன்னாள் திருடனின் கதையை மையமாகக் கொண்டதாக இருந்தது. இதில் தனுஷின் கதாபாத்திரத்தின் பெயர் கரசாமி. வங்கியால் பறிமுதல் செய்யப்படும் தங்களின் குடும்ப நிலத்தை மீட்க, மீண்டும் குற்ற உலகிற்குள் நுழைய வ்வேண்டிய சூழ்நிலை கரசாமிக்கு உருவாகிறது. அவருக்கு அதற்கு பின் என்ன நடந்தது? என்பதை கருவாக இந்த படத்தில் வைத்துள்ளனர். இந்த படத்தின் ட்ரைலர், டீசர் உள்ளிட்டவை வெளியான போது ரசிகர்களுக்கு பெரும் எதிர்பார்ப்பு கிளம்பியது. ஆனால், தியேட்டரில் ரிலீஸான பிறகு அந்த எதிர்பார்ப்புகள் ஏமாற்றமானதாக விமர்சனங்கள் எழுந்தது.
திரையரங்குகளில் வெளியாகும் பல படங்கள், நன்றாக வரவேற்பை பெற்றால் 48 நாட்களிலும், ஒரு சில சமயங்களில் 20 நாட்களுக்குள்ளேயும் ஓடிடி தளங்களில் வெளியாகி விடுகின்றன. டிஜிட்டல் உரிமையை விற்க தாமதமாகும் சமயங்களில், ஓடிடியில் திரைப்படங்கள் வெளியாவது லேட் ஆகலாம். அப்படி, ஏப்ரல் மாதத்தில் திரையரங்குகளில் வெளியான ‘கர’ திரைப்படமும் தற்போது ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
கர திரைப்படத்தின் ஓடிடி உரிமையை, நெட்ஃப்ளிக்ஸ் தளம் பெற்றிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அதிலும், இந்த படத்தை அந்த தளம் பெரிய அமௌண்ட் கொடுத்து வாங்கியிருக்கிறதாம். இப்படத்தை நெட்ஃப்ளிக்ஸ் தளத்தில், வரும் மே 28ஆம் தேதி முதல் பார்க்கலாம் என கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல் எதுவும் வெளியாகவில்லை.
கர திரைப்படத்திற்கு ஜி.வி.பிரகாஷ் குமார் இசையமைத்திருக்கிறார். ஐசரி கணேஷ் தயாரிப்பில் உருவாகியிருக்கும் இந்த படம், சுமார் ரூ.100 கோடி பட்ஜெட்டில் உருவானதாக கூறப்படுகிறது. ஆனால், இந்த படம் இந்திய அளவில் சுமார் ரூ.53.62கோடி வரை மட்டுமே வசூலித்ததாக கூறப்படுகிறது. இப்படம் தியேட்டரில் வெளியான போது நல்ல வரவேற்பை பெறவில்லை என்றாலும், ஓடிடியில் வெளியான பிறகு கண்டிப்பாக இன்னும் நிறைய பேரை சென்றடையும் என்றும் நல்ல விமரச்னங்கள் கிடைக்க வாய்ப்பிருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது.