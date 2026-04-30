‘கர’ திரைப்படம் எப்படியிருக்கு? சரியான ட்விஸ்ட் இருக்கு.. X விமர்சனம்!

Kara X Review Tamil : தனுஷ் நடிப்பில் இன்று வெளிவந்திருக்கும் ‘கர’ திரைப்படம் ஏப்ரல் 30ஆம் தேதியான இன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகியுள்ளது. இதனை விக்னேஷ் ராஜா இயக்கியிருக்கிறார். இந்த படத்தின் எக்ஸ் விமர்சனம் என்ன என்பதை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Apr 30, 2026, 11:12 AM IST
Kara X Review Tamil : ரசிகர்களின் பலமான எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் வெளியாகியிருக்கும் படம், கர. இந்த படத்தை ‘போர் தொழில்’ இயக்குநர் விக்னேஷ் ராஜா இயக்கியிருக்கிறார். இதையடுத்து, இந்த படத்தை பார்த்த ரசிகர்கள் பலர் எக்ஸ் தளத்தில் என்ன விமர்சனங்களை கொடுத்துள்ளனர் என்பதை பற்றி இங்கு பார்ப்போம்.

‘கர’ திரைப்படம்:

தமிழ் திரையுலகில் திறமைமிகு நடிகர்களுள் ஒருவராக இருப்பவர் தனுஷ். இவர் இந்த ஆண்டில் நடித்திருக்கும் பெரிய படம், ‘கர’. இந்த படத்தை ‘போர் தொழில்’ பட இயக்குநர் விக்னேஷ் ராஜா இயக்கியிருக்கிரார். கர திரைப்படம், ஆக்‌ஷன் - த்ரில்லர் பாணியில் உருவாகியிருக்கிறது. இதில் தனுஷுக்கு ஜோடியாக மமிதா பைஜு நடித்திருக்கிறார். இவர், இதற்கு முன்னர் இல்லாத ஒரு கதாப்பாத்திரத்தில் மமிதா நடித்துள்ளார். முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களில் கருணாஸ், ரவிகுமார் உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருக்கின்றனர்.

முதல் 45 நிமிடங்கள்..

கர படத்தின் முதல் 45 நிமிடங்கள் அற்புதமாக இருப்பதாக ஒரு ரசிகர் பதிவிட்டிருக்கிறார். படத்தில் இருக்கும் எமொஷன் நன்றாக காண்பிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும், புது இயக்குநர்கள் விக்னேஷ் ராஜாவிடமிருந்து நிறைய கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.

அசுரன் வைப்ஸ்..

படத்தின் முதல் பத்து நிமிடங்களை பார்த்த பின்பு தனக்கு ‘அசுரன்’ படத்தின் வைப்ஸ் வருவதாக ஒரு ரசிகர் தெரிவித்திருக்கிறார்.

அழ வைக்கிறாங்க..

கர பட வைக்கிறாங்க த்தை பார்த்த ஒரு ரசிகர், படம் ரொம்ப எமோஷனலாக இருப்பதால் “அழ வைக்கிறாங்க” என்று தெரிவித்திருக்கிறார்.

முதல் பாதி..

’கர’ படத்தை பார்த்த ஒரு ரசிகர், படம் செம்மையாக இருப்பதாகவும், முதல் பாதி சுவாரஸியமாக இருப்பதாகவும் படத்தில் எதிர்பாராத ட்விஸ்ட் இருப்பதாக தெரிவித்திருக்கிறார்.

யார் யாருக்கு பிடிக்கும்னு தெரியல..

‘கர’ படத்தின் முதல் பாதி நன்றாக இருப்பதாகவும், ஒரு சில காட்சிகள் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருப்பதாகவும் ஒரு ரசிகர் தெரிவித்திருக்கிறார். இது யார் யாருக்கு பிடிக்குமென தெரியவில்லை என்று  கூறும் அவர் , படத்திற்கு ஜிவி பிரகாஷ்குமார் பெரிய ப்ளஸ் என்று தெரிவித்துள்ளார்.

இட்லி கடை மாதிரி இருக்கு..

கர படத்தை பார்த்த ஒரு ரசிகர், இந்த படத்தின் முதல் பாதியை  பார்க்க கொஞ்சம் ‘இட்லி கடை’ மாதிரி இருக்கு என கூறியுள்ளார். 

பார்த்த திரைக்கதை..எதிர்பாரா திருப்பங்கள்..

கர படத்தை பார்த்த ஒரு ரசிகர், இது நாம் ஏற்கனவே பார்த்த ஒரு கதைதான் என்றும் இதில் எதிர்பாராத திருப்பங்கள் இருப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.

