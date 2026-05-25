/கார்த்தி – மீனாட்சி சௌத்ரி இணையும் புதிய படம்! அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு!

Actor Karthi Meenakchi Chaudhary: சித்தாரா என்டர்டெயின்மென்ட்ஸ் தயாரிப்பில் கார்த்தி – மீனாட்சி சௌத்ரி இணையும் புதிய படம்: விறுவிறுப்பாக நடக்கும் படப்பிடிப்பு!
தென்னிந்திய திரையுலகில் கதைகளை தேர்வு செய்வதிலும், மாறுபட்ட கதாபாத்திரங்களில் நடிப்பதிலும் தனக்கென ஒரு தனி முத்திரையை பதித்தவர் நடிகர் கார்த்தி. இவரது நடிப்பில் வெளியாகும் படங்கள் எப்போதுமே ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்துவது வழக்கம். அந்த வகையில், தற்போது கார்த்தியின் முப்பதாவது திரைப்படமாக உருவாகி வரும் புதிய தற்காலிகப் படமான #Karthi30 குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல்கள் வெளியாகி, சினிமா வட்டாரங்களில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கின்றன. பிரமாண்ட தயாரிப்பு நிறுவனமான சித்தாரா என்டர்டெயின்மென்ட்ஸ், தயாரிப்பாளர் சூர்யதேவரா நாக வம்சி தலைமையில் இத்திரைப்படத்தை தயாரிக்கிறது. தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு என இரு மொழிகளில் ஒரே நேரத்தில் நேரடித் திரைப்படமாக இது தயாராகி வருகிறது.
இப்படத்தை தெலுங்கில் பிளாக்பஸ்டர் வெற்றியை பதிவு செய்த திறமையான இளம் இயக்குநர் கல்யாண் சங்கர் இயக்குகிறார். கார்த்திக்கு ஜோடியாக, தற்போதைய தென்னிந்திய சினிமாவின் கனவு கன்னியாக வலம் வரும் முன்னணி நடிகை மீனாட்சி சௌத்ரி கதாநாயகியாக ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளார். இவர்களின் புதிய திரைக்கூட்டணி, ரசிகர்களுக்கு ஒரு புத்தம் புதிய அனுபவத்தை தரும் என்பதில் சந்தேகமில்லை. சமீபத்தில், படக்குழுவினர் முன்னிலையில் இத்திரைப்படத்தின் பூஜை மிகவும் பிரமாண்டமான முறையில் நடைபெற்றது. அதனை தொடர்ந்து, படத்தின் முதல்கட்ட படப்பிடிப்பு தற்போது முழு வீச்சில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. முக்கியக் காட்சிகள் மற்றும் ஆக்ஷன் காட்சிகளை தீவிரமாகப் படமாக்கி வருகிறது படக்குழு.
Karthi30 A Telugu Film !!! After 10 years Coming back to TOLLYWOOD #Karthi30 starring Meenakshi Chaudhary— Let's X OTT GLOBAL (@LetsXOtt) May 25, 2026
Director: Kalyan Shankar. He is very wellknown for directing the hit Telugu comedy movie MAD.
தனுஷ் நடித்த வாத்தி, துல்கர் சல்மான் நடித்த லக்கி பாஸ்கர் மற்றும் விஸ்வநாத் & சன்ஸ் போன்ற தொடர் வெற்றி திரைப்படங்களை தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு ரசிகர்களுக்கு வழங்கிய பெருமை சித்தாரா என்டர்டெயின்மென்ட்ஸ் நிறுவனத்திற்கு உண்டு. அந்த வரிசையில், தற்போது கார்த்தியுடன் கைகோர்த்திருக்கும் இந்த புதிய படைப்பு, வணிக ரீதியாகவும், விமர்சன ரீதியாகவும் மிகப்பெரிய மைல்கல்லாக அமையும் என கோலிவுட் மற்றும் டோலிவுட் வட்டாரங்கள் கணிக்கின்றன.
வழக்கமான மசாலா படமாக இல்லாமல், ஒரு தனித்துவமான பின்னணியில், ரசிக்க வைக்கும் புதுமையான கதாபாத்திரங்களுடன் இக்கதை வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. கார்த்தியின் எதார்த்தமான மற்றும் ஆக்ரோஷமான நடிப்புத் திறனுக்கும், இயக்குநர் கல்யாண் சங்கரின் கலகலப்பான திரைக்கதை இயக்கும் பாணிக்கும் இடையே உள்ள பொருத்தமே இப்படத்தின் பலமாகப் பார்க்கப்படுகிறது. குடும்பங்கள் கொண்டாடும் கமர்சியல் எண்டர்டெய்னராகவும், இளைஞர்களைக் கவரும் மாஸ் படமாகவும் இது உருவாகி வருகிறது.
படப்பிடிப்பு தளத்தில் இருந்து வரும் தகவல்களின்படி, படத்தின் தலைப்பு மற்றும் மிரட்டலான 'ஃபர்ஸ்ட் லுக்' போஸ்டரை மிக விரைவில் பிரமாண்டமான முறையில் வெளியிட தயாரிப்பு நிறுவனம் திட்டமிட்டுள்ளது. ரசிகர்களுக்கு இன்ப அதிர்ச்சி அளிக்கும் வகையில் பல ஆச்சரியமான அப்டேட்டுகள் அடுத்தடுத்து வெளியாகக் காத்திருக்கின்றன. வலுவான தயாரிப்பு, அனுபவம் வாய்ந்த அசாத்திய நடிகர், முத்திரை பதித்த இயக்குநர் என அனைத்தும் சரியாக அமைந்திருப்பதால், இந்த 2026 ஆம் ஆண்டின் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்படும் முக்கியத் திரைப்படங்களில் ஒன்றாக இப்போதே இது மாறியுள்ளது.