வா வாத்தியார் ரிலீஸ்..மீண்டும் ஒத்திவைப்பு! எப்போதான் பிரச்சனை முடியும்?

Vaa Vaathiyaar Movie Release Postponed : நளன் குமாரசாமி இயக்கத்தில், கார்த்தி நடித்திருக்கும் படம், வா வாத்தியார். இந்த படத்தின் ரிலீஸ், இரண்டாவது முறையாக தள்ளிப்போடப்பட்டுள்ளது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.
படத்திற்கு தடை:
கடனை திரும்ப செலுத்தும் வரை நலன் குமாரசாமி இயக்கத்தில் கார்த்தி நடிப்பில் உருவாகி உள்ள ‘வா வாத்தியார் திரைப்படத்த. வெளியிட சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தடை விதித்து உத்தரவிட்டுள்ளது. நலன் குமாரசாமி இயக்கத்தில் கார்த்தி நடிப்பில் உருவாகி உள்ள ‘வா வாத்தியார் திரைப்படத்தை ஸ்டுடியோ கிரின் ஞானவேல்ராஜா தயாரித்துள்ளார் இத்திரைப்படத்தை வரும் டிசம்பர் 12-ம் தேதி திரையரங்குகளில் திரையிட படக்குழு திட்டமிட்டுள்ளது. இந்நிலையில் சென்னை உயர் நீதிமன்ற சொத்தாட்சியர் தரப்பில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
அந்த மனுவில், தொழிலதிபர் அர்ஜுன்லால் சுந்தர்தாஸ் என்பவர் திவாலானவர் என கடந்த 2014 ம் ஆண்டு அறிவித்து அவருடைய சொத்துக்களை நிர்வகிக்க சொத்தாட்சியரையும் நியமித்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. திவாலானவர் என அறிவிக்கப்பட்ட அர்ஜூன்லால் சுந்தர்தாஸ் யிடம் இருந்து ஸ்டூடியோ கிரீன் படத் தயாரிப்பு நிறுவனம் 10 கோடியே 35 லட்சம் ரூபாய் கடன் பெற்றிருந்தனர்.
அந்த தொகை வட்டியுடன் சேர்த்து தற்போது 21 கோடியே 78 லட்சத்து 50 ஆயிரம் ரூபாயாக உள்ளது. அந்த தொகையை செலுத்த ஞானவேல் ராஜாவுக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என்றும் அவர் தயாரித்துள்ள வா வாத்தியார் திரைப்படம் வெளியிட இடைக்கால தடை விதிக்கவும், படம் மூலம் கிடைக்கும் வருவாயை நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்ய உத்தரவிடக் கோரியும் சொத்தாட்சியர் மனுவில் கோரியிருந்தார்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த சென்னை வா வாத்தியார் திரைப்படத்தை வெளியிட இடைக்கால தடை விதித்து உத்தரவிட்டி, ஞானவேல் ராஜா எப்போது கடன் தொகையை செலுத்துவார் என பதிலளிக்க உத்தரவிட்டிருந்தது. இந்நிலையில் இந்த வழக்கு நீதிபதி எஸ் எம் சுப்பிரமணியம், சி.குமரப்பன் அமர்வில் மீண்டும் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது சொத்தாட்சியர் சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், நீதிமன்றம் பலமுறை வாய்ப்பளித்தும் ஞானவேல்ராஜா கடனை திருப்பி அளிக்கவில்லை எனக்கூறினார். எனவே, அவரது சொத்துகளை முடக்க வேண்டுமென வாதிட்டார். ஞானவேல் ராஜா சார்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர், மூன்று கோடியே 75 லட்சம் ரூபாயை 24 மணி நேரத்தில் செலுத்துவதாகவும் மீதமுள்ள தொகைக்கான சொத்து ஆவணங்களை தாக்கல் செய்ய தயாராக இருப்பதாகவும் கூறினார். மேலும், வா வாத்தியார் படத்தை வெளியிட தடை விதித்தால் தங்களுக்கு ஈடுசெய்ய முடியாது எனவும் தெரிவித்தார்.
இதனையடுத்து, உத்தரவு பிறப்பித்த நீதிபதிகள், ஞானவேல்ராஜாவுக்கு நீதிமன்ற ஏற்கனவே பல வாய்ப்புகள் அளித்துள்ள நிலையில் மீண்டும் வாய்ப்பளிக்க தேவையில்லை எனவும் பணம் கொடுத்தவர்கள் அதனை திரும்ப பெற நீண்ட காலமாக காத்திருப்பதாக கூறினர். நீதிமன்ற உத்தரவிட்ட பணத்தை திரும்ப செலுத்த ஞானவேல் ராஜா எந்த வித தீவிர முயற்சியும் மேற்கொள்ளவில்லை எனவும் நீதிபதிகள் உத்தரவில் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.
நீதிமன்ற ஏற்கனவே போதுமான கால அவகாசம் அளித்துள்ளதாகவும் அதனை ஞானவேல் ராஜா தவறாக பயன்படுத்தியுள்ளதாகவும் நீதிபதிகள் கூறியுள்ளனர். எனவே, கடன் தொகையை திரும்ப செலுத்தும் வரை “வா வாத்தியார்”படத்தை அனைத்து தளங்களிலும் வெளியிடகூடாது என தடை விதித்து உத்தரவிட்டனர்.
எப்போதுதான் இந்த பிரச்சனை முடியும்?
கடந்த டிசம்பர் 5ஆம் தேதி, வா வாத்தியார் திரைப்படம் ரிலீஸ் ஆக வேண்டியதாக இருந்தது. ஆனால், மேற்கூறிய இதே பிரச்சனை காரணமாகத்தான் ரிலீஸ் தள்ளிப்போனது. இப்போது 2வது முறையாக மீண்டும் இந்த படத்தின் ரிலீஸ் ஆனது தள்ளிப்போடப்பட்டுள்ளது. ஞானவேல் ராஜா அந்த தொகையை திரும்ப கொடுத்து விட்டால், இந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு வழி பிறந்துவிடும். இப்போது தேதி குறிப்பிடப்படாமல் படம் தள்ளிப்போடப்பட்டிருப்பதால், மீண்டும் ரிலீஸ் தேதியை படக்குழு புதிதாக அறிவிக்கலாம்.
மேலும் படிக்க | அப்படி ஜெயலலிதாவிற்கும் - ரஜினிக்கும் என்னதான் பிரச்சனை? மனம்திறந்த சூப்பர் ஸ்டார்!
மேலும் படிக்க | அப்பவே இவ்வளவு கோடியா? படையப்பா பிரம்மாண்ட வசூல் சாதனை! எவ்வளவு தெரியுமா?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ