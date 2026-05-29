/14 நாட்களை கடந்த ‘கருப்பு’ திரைப்படம்! மொத்த வசூல் எவ்வளவு தெரியுமா?

Karuppu Box Office Collection : சமீபத்தில் சூர்யா நடிப்பில் வெளியாகி மக்கள் மத்தியில் வரவேற்பை பெற்ற படம், கருப்பு. இந்த படத்தின் வசூல் விவரம் என்ன என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
Karuppu Box Office Collection : தமிழ் திரையுலகில் டாப் நடிகராக விளங்குபவர், சூர்யா. இவர் நடிப்பில், சமீபத்தில் வெளியாகியிருந்த படம், கருப்பு. இந்த படத்தை ஆர்.ஜே.பாலாஜி எழுதி இயக்கியிருந்தார். படம் வெளியாகி 14 நாட்கள் ஆகியிருப்பதை தொடர்ந்து, இதன் வசூல் என்ன என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
சூர்யா நடிப்பில் உருவாகியிருக்கும் ‘கருப்பு’ திரைப்படம், கடந்த மே 15ஆம் தேதி வெளியானது. நிதி பிரச்சனை காரணமாக படம் ஒரு நாள் தள்ளி வெளியானதால், படத்தின் இயக்குநரான ஆர்.ஜே.பாலாஜி எமோஷனலாக பதிவிட்டார். இதையடுத்து, பலரும் அவருக்கு ஆதரவு அளித்ததை தொடர்ந்து படமும் அடுத்த நாளே வெளியாகி மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.
கருப்பு படத்தில் சூர்யா கருப்பசாமியாக நடித்திருக்கிறார். இவருடன் சேர்ந்து முக்கிய கதாப்பாத்திரத்தில் த்ரிஷா நடித்திருப்பார். மலையாள நடிகர் இந்திரன்ஸ், நட்டி உள்ளிட்ட பலரும் முக்கிய கேரக்டர்களில் நடித்திருந்தனர். வில்லனாக ஆர்.ஜே.பாலாஜி நடித்திருந்தார். இந்த படத்தில் அவரது கதாப்பாத்திரத்தின் பெயர் பேபி கண்ணன். காமெடி வில்லனாக வந்தாலும், இந்த படத்தில் அவர் டெரரான கதாப்பாத்திரத்திலேயே நடித்திருந்தார்.
கருப்பு திரைப்படம் வெளியானதில் இருந்து வசூலிலும் விமர்சனங்களிலும் சக்கைப்போடு போடப்பட்டு வருகிறது. வெளியான 3 நாட்களில் சுமார் ரூ.140 கோடியை தாண்டிய இந்த படத்தின் வசூல், 14 நாட்களில் இன்னும் அதிகமாகியிருக்கிறது. கருப்பு படம், உலகளவில் சுமார் ரூ.286 கோடி வசூலித்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இதில் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் ரூ.200 கோடியை தாண்டியிருக்கும் என கூறப்படுகிறது.
‘கருப்பு’ திரைப்படத்தின் இந்த இமாலய வசூல் சாதனை, கோலிவுட் திரையுலகினரையும் பாக்ஸ் ஆபீஸ் வல்லுநர்களையும் வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளது. பொதுவாக சூர்யாவின் படங்களுக்கு உலகளவில் நல்ல வரவேற்பு இருக்கும் என்றாலும், ஒரு வித்தியாசமான கிராமத்து பின்னணி கொண்ட ஆன்மீக மற்றும் அதிரடித் திரைப்படத்திற்கு இந்த அளவிற்கு வசூல் மழை பொழியும் என்று பலரும் எதிர்பார்க்கவில்லை.
தமிழகத்தில் மட்டும் 14 நாட்களில் ரூ.200 கோடியை தாண்டியிருப்பது சாதாரண விஷயம் அல்ல என்பது சினிமா ரசிகர்களின் கருத்தாக இருக்கிறது. இதன் மூலம் நடப்பு ஆண்டின் மிகச்சிறந்த வசூல் சாதனை படைத்த படங்களில் ஒன்றாக ‘கருப்பு’ மாறியிருக்கிறது. வார இறுதி நாட்கள் மட்டுமன்றி, வார நாட்களிலும் (Weekdays) தியேட்டர்களில் 80% மேல் இருக்கைகள் நிரம்பி வழிவது இந்த படத்தின் பெரும் வெற்றிக்கு சான்றாகும்.
கேரளா, ஆந்திரா மற்றும் தெலுங்கானா ஆகிய அண்டை மாநிலங்களிலும் சூர்யாவின் மார்க்கெட் பலமாக இருப்பதால், அங்கிருந்தும் கணிசமான வசூல் கிடைத்துள்ளது. மேலும், வெளிநாடுகளில் வசிக்கும் தமிழ் மக்களிடையே படத்திற்கு கிடைத்துள்ள பாசிட்டிவ் விமர்சனங்கள் காரணமாக, உலகளாவிய வசூல் இன்னும் சில தினங்களில் ரூ.300 கோடி கிளப்பில் இணையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இடையில் ஏற்பட்ட நிதி நெருக்கடிகளைத் தாண்டி, தரமான ஒரு படத்தை கொடுத்தால் தமிழ் சினிமா ரசிகர்கள் எப்போதுமே கைவிட மாட்டார்கள் என்பதை ‘கருப்பு’ படத்தின் இந்த அசுரத்தனமான 14 நாள் வசூல் மீண்டும் நிரூபித்துள்ளது.