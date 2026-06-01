/‘கருப்பு’ படம் வசூல் விவரம்! 17 நாட்களில் செய்யப்பட்ட கலெக்ஷன் எவ்வளவு?

Karuppu Box Office Collection : சூர்யா, சமீபத்தில் நடித்திருந்த படம் கருப்பு. இந்த படத்தை ஆர்.ஜே.பாலாஜி இயக்கியிருந்தார். இந்த படம் கடந்த மே 15ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது. வெளியாகி 17 நாட்கள் முடிந்திருக்கும் நிலையில், இந்த படத்தின் வசூல் என்ன என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
2026ஆம் ஆண்டு தொடங்கி வெளியானதில், நல்ல வரவேற்பையும் வசூலையும் பெற்ற படமாக விளங்குகிறது, கருப்பு திரைப்படம். இந்த படத்தில் சூர்யா ‘கருப்பசாமி’ கதாப்பாத்திரத்தில் ஹீரோவாக நடித்திருக்கிறார். ஆர்.ஜே.பாலாஜி இந்த படத்தை எழுதி-இயக்கியிருப்பதோடு இதில் ‘பேபி கண்ணன்’ எனும் கதாப்பாத்திரத்தில் வில்லனாகவும் நடித்திருக்கிறார். இதில், த்ரிஷா ‘ப்ரீத்தி’ எனும் முக்கிய கேரக்டரில் நடித்துள்ளார். மலையாள நடிகர் இந்திரன்ஸிற்கு இந்த படம் மூலம் பெரிய வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது.
கருப்பு திரைப்படம், மே 14ஆம் தேதியே வெளியாவதாக இருந்தது. ஆனால் சில நிதி பிரச்சனை காரணமாக இந்த படத்தை சொன்ன தேதியில் ரிலீஸ் செய்ய முடியாமல் படக்குழு தவித்தனர். கடைசியில் படத்தை மறு நாள் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது. பொதுவாக இது போன்ற சொன்ன நேரத்திற்கு வெளிவர முடியாமல் தாமதமாக வெளியாகும் படங்கள் சுமாரான வசூலையும், விமர்சனத்தையும்தான் பெரும். ஆனால், கருப்பு திரைப்படம் ஒரு நாள் தாண்டி வெளியானாலும் நல்ல வசூல் மற்றும விமர்சனத்தையே பெற்றிருக்கிறது.
கருப்பு படம் வெளியாகி 17 நாட்கள் ஆகிவிட்டது. இத்தனை நாட்களுக்கு பிறகு இந்த படம், இந்தியாவில் மட்டும் சுமார் ரூ.200 கோடி வரை வசூலித்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது. உலகளவில் சுமார் ரூ.300 கோடி வசூலை இப்படம் தாண்டியிருக்கிறது. தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இப்படம் ரூ.144.25 கோடி வசூலித்திருப்பதாக தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது. பள்ளிகள் விடுமுறையை மனதில் வைத்து வெளியானதாலும், ‘மூக்குத்தி அம்மன்’ திரைப்படம் போலவே இந்த படத்தின் கதையும், ‘கடவுள்-மனிதன்’ ட்ராமாவாக இருந்ததால் இதற்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைத்தது. இதையடுத்து, இந்த படத்திற்கு வசூலும் அதிகமாக வந்துள்ளது.
கருப்பு திரைப்படத்தில் வந்த பல காட்சிகள், பிற படங்களில் இருந்து இன்ஸ்பையர் ஆகி எடுக்கப்பட்ட காட்சிகளாக இருந்தன. அதையும் தாண்டி, படம் முழுக்க ‘சாமி காப்பாத்தும்’ என்பது போன்ற ஐடியாலஜியை திணிப்பதாக பலரும் விமர்சித்து வருகின்றனர். இதற்கு பதிலளித்த ஆர்.ஜே.பாலாஜி, இது போன்று தன் மீது பல விமர்சனங்கள் வந்திருப்பதாகவும், பேசுபவர்கள் பேசிக்கொண்டேதான் இருப்பார்கள் என்றும் கூறியிருந்தார்.
நடிகர் சூர்யா, வெங்கி அட்லூரி இயக்கத்தில் ‘விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ்’ திரைப்படத்தில் நடித்திருக்கிறார். இந்த படத்தில் அவருக்கு ஜோடியாக மமிதா பைஜூ நடித்திருக்கிறார். இந்த படத்தில் 40களில் இருக்கும் ஒருவருக்கும், 20களில் இருக்கும் ஒரு பெண்ணுக்கும் காதல் வருவதுதான் கதை. இதன் டீசர் மக்களை கவர்ந்தது. இந்த படம், வரும் ஆகஸ்ட் மாதம் 14ஆம் தேதி வெளியாக இருக்கிறது. இதையடுத்து சூர்யா ஜீத்து ஜோசப் இயக்கும் ஒரு படத்திலும் நடித்து வருகிறார். இந்த படத்தில் அவருக்கு ஜோடியாக நஸ்ரியா நடித்து வருகிறார். இந்த படமும் இந்த வருடம் அல்லது அடுத்த வருடத்தின் தொடக்கத்தில் படம் வெளியாகலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.