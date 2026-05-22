/அடேங்கப்பா..ரிலீஸான ஒரே வாரத்தில் ‘கருப்பு’ படம் செய்த வசூல்! எவ்வளவு தெரியுமா?

Karuppu Box Office Collection TN : சூர்யா ஹீரோவாக நடித்திருக்கும் திரைப்படம், ‘கருப்பு’. இந்த படத்தில், த்ரிஷா, ஆர்.ஜே.பாலாஜி உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருக்கின்றனர். இந்த படத்தின் ஒரு வார வசூல் என்ன என்பதை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
Karuppu Box Office Collection TN : கருப்பு திரைப்படம் கடந்த மே மாதம் 15 ஆம் தேதி வெளியாகி ரசிகர்களை இந்த ஆண்டு கவர்ந்த படங்களை ஒன்றாக இருக்கிறது. சமூகப் பின்னணி, கமர்சியல் அம்சங்கள் நிறைந்த படமாக இருக்கும் இது, வெளியான முதல் நாளில் இருந்து பேசுபொருளாக சமூக வலைதளங்களில் பேசு பொருளாக மாறியது.
13 வருடங்களுக்கு பிறகு, சூர்யாவிற்கு பெரிய ஹிட் படமாக அமைந்திருக்கிறது, கருப்பு. இந்த படத்தை ஆர்.ஜே.பாலாஜி இயக்கியிருக்கிறார். இந்த படத்தை எழுதி, இயக்கியதோடு மட்டுமல்லாமல் இதில் வில்லனாகவும் நடித்திருக்கிறார். த்ரிஷாவும் சூர்யாவும் கிட்டத்தட்ட 20 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மீண்டும் ஒன்றாக ‘கருப்பு’ திரைப்படத்தில் சேர்ந்து நடித்திருக்கின்றனர்.
கருப்பு திரைப்படம் வெளியாக வேண்டிய 14ஆம் தேதி பல நிதிப்பிரச்சனைகள் கிளம்பியதை அடுத்து, அடுத்த நாளான 15ஆம் தேதி வெளியானது. இதையடுத்து, வெளியான முதல் நாளில் இருந்து ஒரு வாரம் கழித்தும் இந்த படத்தை பார்க்க ரசிகர்கள் தியேட்டர்களை ஹவுஸ்ஃபுல் ஆக்கி வருகின்றனர்.
கருப்பு திரைப்படம், ரிலீஸான நான்கு நாட்களில், கிட்டத்தட்ட ரூ.147 கோடி வரை வசூலை பெற்றது. இதையடுத்து தொடர்ந்து ஒரு வாரத்தில் இப்படம் ரூ.200 கோடி வசூலை இந்திய அளவில் வசூலித்து இருக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து, தமிழ்நாட்டில் மட்டும், இப்படம் சுமார் ரூ.100 கோடி வரை வசூலித்திருப்பதாக அறிவிப்பு வெளியாகி இருக்கிறது.
A thunderous ₹100 CR GROSS milestone conquered on Day 8
படத்தின் பின்னணி இசை மற்றும் மாஸ் காட்சிகள் ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளன. இசையமைப்பாளர் சாய் அப்யங்கர் இசையமைத்துள்ள பாடல்கள் மற்றும் BGM சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகின்றன. குறிப்பாக “God Mode” பாடல் ரசிகர்களிடம் அதிக கவனம் பெற்றது. இதன் பிறகு, அவருக்கு இன்னும் பெரிய வாய்ப்புகளும் நிறைய வரிசைக்கட்டி நிற்கின்றன.