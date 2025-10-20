‘கருப்பு’ படத்தின் God Mode பாடல் வெளியீடு! ரசிகர்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா?

Karuppu God Mode Song Lyrical Video : தமிழ் திரையுலகில் முக்கிய நடிகராக வலம் வரும் சூர்யா, தற்போது பிற மொழி இயக்குநர்களுடனும் வெவ்வேறு படங்களில் கமிட் ஆகி படங்களில் நடித்துக்கொண்டிருக்கிறார். இப்போதைக்கு, அவர் கையில் ரிலீஸிற்கு ரெடியாக இருக்கும் படம், கருப்பு.
கருப்பு திரைப்படம்:
பல்வேறு எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் இணைந்த கூட்டணிதான் ஆர்.ஜே.பாலாஜி மற்றும் சூர்யாவின் படம். இந்த படத்தை ட்ரீம் வாரியர்ஸ் பிக்சர்ஸ் தயாரிக்கிறது. சில மாதங்களுக்கு முன்பு இப்படத்தின் அறிவிப்பு வெளியான நிலையில், படப்பிடிப்புகளும் துரிதமாக ஆரம்பித்தன. இந்த படத்திற்கு ஆரம்பத்தில் ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் இசையமைப்பதாக இருந்தது. அவர், சில நாட்களில் இந்த படத்திலிருந்து விலகவே, புது இளம் இசையமைப்பாளர் சாய் அப்யங்கர் இசையமைப்பாளராக மாறினார்.
முதல் சிங்கிள் வீடியோ:
கருப்பு திரைப்படத்தின் முதல் சிங்கிள், தற்போது வெளியாகி இருக்கிறது. ‘God Mode’ என்று தாெடங்கும் இந்த பாடல், சாய் அப்யங்கரின் துள்ளள் இசையில் உருவாகி இருக்கிறது. இதன் லிரிக்ஸை லோகேஷ் கனகராஜின் நெருங்கிய தோழரும், பாடலாசிரியருமான விஷ்ணு எடவன் எழுதியிருக்கிறார்.
இந்த பாடல், படத்தில் சூர்யாவின் இன்ட்ரோ பாடலாக இருக்கலாம் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில், கோயிலில் இடம் பெறும் பாடலாக இருந்தாலும் மாடர்னிஸ்டிக்கான இசையையும் லிரிக்ஸையும் புகுத்தி, பாடலை உருவாக்கியுள்ளனர்.
ரசிகர்களுக்கு பிடித்துள்ளதா?
காட் மோட் பாடல், சூர்யாவின் ரசிகர்களுக்கு மிகவும் பிடித்ததாகவே இருக்கிறது. இருப்பினும், சாதாரணமாக ஒரு பாடலையோ இசையையோ கேட்பவர்கள், இந்த பாடல் தங்களை பெரிதாக ஈர்க்கவில்லை என்று கூறி வருகின்றனர். அதே சமயத்தில், சூர்யாவின் சரிந்த மார்கெட்டை இந்த படமாவது தூக்கி நிறுத்த வேண்டும் என்று ஒரு சில ரசிகர்கள் கூறி வருகின்றனர்.
பொங்கலுக்கு ரிலீஸ்?
கருப்பு திரைப்படம், இந்த வருட தீபாவளிக்கே வெளியாக இருந்தது. ஆனால், சில காரணங்களால் தள்ளிப்போடப்பட்ட இந்த படம், 2026ஆம் ஆண்டில்தான் வெளியாகும் என்று தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இந்த படத்தை பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு வெளியிட திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
