/’கருப்பு’ திரைப்படம் இத்தனை படங்களின் காப்பியா? RJB-ஐ கலாய்க்கும் நெட்டிசன்கள்!

Karuppu Copied Scenes : சூர்யா நடிப்பில் வெளியாகி ரசிகர்கள் மத்தியில் செம ரெஸ்பான்ஸ் பெற்று ஓடிக்கொண்டிருக்கும் ‘கருப்பு’ திரைப்படம் பிற படங்களில் இருந்து உருவப்பட்ட காட்சிகள் என்று நெட்டிசன்கள் பலர் கூறி வருகின்றனர். இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
Karuppu Copied Scenes : சில நாட்களுக்கு முன்பு வெளியாகி திரையரங்குகளில் வெற்றி நடை போட்டு வரும் படம், கருப்பு. ஆர்.ஜே.பாலாஜி இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள இந்த படத்திற்கு ரசிகர்கள் பெரும் வரவேற்பு கொடுத்துள்ளனர். ரிலீசான நான்கு நாட்களில், இந்த திரைப்படம் சுமார் 150 கோடிக்கு மேல் வசதி உள்ளது. இந்த சமயத்தில், இப்படத்தில் வரும் காட்சிகள் பிற படங்களை நினைவூட்டுவதாக ரசிகர்கள் பலர் ஆர்.ஜே பாலாஜியை கேள்வி கேட்டு வருகின்றனர்.
கருப்பு திரைப்படத்திற்கு முன்பு, ஆர் ஜே பாலாஜிக்கு பெரிய வெற்றியை கொடுத்த படம் மூக்குத்தி அம்மன். இந்த திரைப்படத்தில் நயன்தாரா அம்மன் கேரக்டரில் நடித்திருப்பார். இந்த படத்தின் கான்செப்டே வித்தியாசமாக இருந்தது. சாதாரண மனிதன் ஒருவருக்கு, கடவுள் நேரில் வந்து அவன் பிரச்சனைகளை தீர்த்தால் எப்படி இருக்கும் என்பதை வைத்து இப்படம் எடுக்கப்பட்டது. தற்போது இதே கான்செப்ட் தான் கருப்பு படத்திலும். இதில் ஒரே ஒரு வித்தியாசம், இந்த படத்தில் மனிதனை தெய்வத்திற்கு எதிராக நிற்கும் வகையில் கதை எழுதப்பட்டிருக்கிறது.
மூக்குத்தி அம்மன் வெளியான சமயத்தில் அதன் பிரமோஷன் நிகழ்ச்சிகளை பேசிய ஆர்.ஜே.பாலாஜி, “இந்தப் படம் அமீர்கானின் PK படத்தில் இன்ஸ்பிரேஷன் தான்” என்று கூறினார். அந்தப் படத்தில் ரைட் செய்வாங்க தன்னிடம் காசு இல்லை என்பதால் அப்படியே உறுதி ஏலியனை சாமி ஆக்கியதாகவும் ஒரு நேர்காணலில் கூலாக பதில் சொன்னார்.
தற்போது கருப்பு பணத்திலும் அவர் காந்தாரா, ஓ மை காட், லையர் லையர் ஒரு லிட்டர் படங்களின் காட்சிகளை எடுத்து வைத்திருப்பதாக நெட்டிசன்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
SSE என்கிற கன்னட படத்தில், ஹீரோயின் ஜெயிலில் இருக்கும் ஹீரோ ரிலீஸ் ஆகி விடுவார் என்று வாரம் ஒரு முறை 60 கிலோ மீட்டர் பயணித்து அவரை பார்த்துவிட்டு வருவார். அப்போது தன்னுடன் அடிக்கடி வரும் பாட்டிக்கு இடம் கொடுப்பார். ஆனால் ஒரு கட்டத்தில் ஹீரோ ரிலீஸ் ஆக மாட்டார் என்று தெரிந்துவிடும். அப்போது அந்த பாட்டி அருகில் நிற்பது தெரிந்தும் விரக்தியில் அப்படியே அவர் உட்கார்ந்திருப்பார். இந்த சீன் அச்சு பிசாகாமல் அப்படியே கருப்பு படத்திலும் இருக்கும்.
இந்தியாவில் மிகவும் பிரபலமான ஆங்கில வெப் தொடராக இருந்தது, ஸ்ட்ரேஞ்சர் திங்க்ஸ். இதில், கடைசி இரண்டு சீசன்களில் ‘வெக்னா’ என்கிற கேரக்டர் வரும். அந்த கேரக்டர், சிவப்பு நிறத்தில் இருக்கும் ஒரு portal மூலமாகத்தான் நிஜ உலகத்திற்கு வரும். கருப்பு திரைப்படத்திலும் கருப்பசாமி வந்து அய்யோக்கியர்களை அழிப்பதற்கு அந்த சிகப்பு நிற போர்டலில் இருந்துதான் வருகிறார். ஏற்கனவே அந்த தொடரை பார்த்தவர்கள், படத்தில் இந்த சீன் வரும் போது அதனை கரெக்டாக கண்டுபிடித்து விட்டனர்.
இளையராஜா, தன் பாடல்களை அனுமதி பெறால் யாரேனும் அவர்களின் படத்திலோ மேடையிலோ உபயோகித்தால், அவர் அவர்கள் மீது வழக்கு போடுவார். இதை அவர், காசுக்காக செய்வதில்லை. தனது உழைப்பிற்கான காப்புரிமையை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று செய்கிறார். ஆனால், இந்த விஷயத்தை கருப்பு படத்தில் கலாய்த்துள்ளனர். நீதிமன்றம் இடிந்து விழுந்ததால், தங்களது கோர்டை வேறு இடத்திற்கு மாற்ற வேண்டும் என்று அங்கிருக்கும் வழக்கறிஞர்கள் போராட்டம் நடத்துவர். அப்போது, “போராடடா..வாளேந்தடா..” என்கிற பாடல் இடம் பெறும். அலை ஓசைபடத்தில் வரும் இந்த பாடல், ஒடுக்கப்பட்டவர்களுக்கான வீர முழக்கமாக பார்க்கப்படுகிறது. ஆனால், “தனது பாடலை உபயோகித்ததற்காக, வழக்கறிஞர்கள் மீது இளையராஜா வழக்கு தொடுத்துள்ளார்” என்று செய்தி வரும். அவரது உரிமைக்காக அவர் போராடுவதை எப்படி இந்த படத்தில் கலாய்க்கலாம் என்பது பலருடைய கேள்வியாக இருக்கிறது. இப்படி, படத்தில் நிறையவே ஓட்டைகள் இருந்தாலும், அதை ரசிகர்கள் மறைத்து, மறக்குமளவிற்கு படம் திரையரங்குகளில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.