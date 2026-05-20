/‘கருப்பு’ ஓடிடி ரிலீஸ் எப்போது? நீக்கப்பட்ட காட்சிகளுடன் ‘இந்த’ தளத்தில் வெளியாகும்!

Karuppu OTT Release : சூர்யாவின் கருப்பு திரைப்படம், இந்த வருடத்தில் வெளியாகி வெற்றி பெற்ற படங்களுள் ஒன்றாக இருக்கிறது. இதையடுத்து, இந்த படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் குறித்த தகவல் தற்போது பரவி வருகிறது.
Karuppu OTT Release : சூர்யாவிற்கு பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு வெற்றியை தேடித்தந்த படமாக அமைந்திருக்கிறது, ‘கருப்பு’. இந்த படம் கடந்த மே 15ஆம் தேதி வெளியானது. இதையடுத்து, இப்படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் எப்போது என்பது குறித்த தகவல் தற்போது வெளியாகி இருக்கிறது.
ஆர்.ஜே.பாலாஜி எழுத்து மற்றும் இயக்கத்தில் உருவாகியிருக்கும் திரைப்படம்தான் கருப்பு. இதில் அவர் வில்லனாகவும் நடித்திருக்கிறார். இந்த படத்தில் சூர்யா ‘கருப்பசாமி’யாக நடித்திருக்கிறார். இவர்களுடன் த்ரிஷா, இந்திரன், சிவதா உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர். சூர்யாவிற்கு மிக நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு, பெரும் வெற்றி கொடுத்த படமாக கருப்பு படம் அமைந்துள்ளது.
மே 14ஆம் தேதி தியேட்டர்களில் வெளியாக வேண்டி இந்த படம், நிதி சிக்கலில் மாட்டிக்கொண்டதால் ஒரு நாள் கழித்து 15 ஆம் தேதி வெளியானது. பொதுவாக இப்படி வெளியாகும் படங்களுக்கு ரசிகர்கள் மத்தியில் மவுசு குறைய அதிக வாய்ப்புள்ளது. ஆனால் கருப்பு படத்திற்கு அப்படி ஏதும் நேரவில்லை. ஒரே நாளில் நிதி பிரச்சனையை சரி செய்து, படக்குழு படத்தை மறு நாளே ரிலீஸ் செய்தது.
ஆர்.ஜே.பாலாஜி நடிப்பு, எழுத்து மற்றும் இயக்கத்தில் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் மூக்குத்தி அம்மன் திரைப்படம் வெளியானது. இந்த படத்தில், தன்னை வணங்கும் மனிதருக்கு ஒரு இன்னல் நேரும் போது, அதனை மூக்குத்தி அம்மனே இறங்கி வந்து காப்பாற்றுவது போல கதைக்களம் அமைக்கப்பட்டிருக்கும். அதே கதைதான், கருப்பு படத்திலும். இருப்பினும் இதில் ஒரு சில மாற்றங்கள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. அந்த கருப்பசாமியையே கோட் போட்டு நீதிமன்ற படியேறி லாயராக விவாதிக்க வைத்தால் எப்படியிருக்கும் என யோசித்து இந்த கதையை எழுதியுள்ளனர்.
கருப்பு திரைப்படம் வெளியான நாள் முதலே நல்ல வசூலை ஈட்டி வருகிறது. இப்படம் வெளியான 4 நாட்களில் சுமார் ரூ.140 கோடிக்கும் மேல் உலகளவில் வசூலித்தது. தற்போது வரை தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இந்த படம் ரூ.80 கோடிக்கும் மேல் வசூலித்திருக்கிறது. இது, குழந்தைகளுக்கு விடுமுறை விடப்பட்டுள்ள நாட்கள் என்பதால், பலரும் தங்களின் குழந்தைகளுடன் சேர்ந்த இந்த படத்தை தியேட்டரில் பார்த்து வருகின்றனர். இந்த படத்திற்கு குடும்ப ரசிகர்கள் பல பேர் சென்று வருகின்றனர்.
படம் நன்றாக இருந்தாலும் இல்லையென்றாலும் தியேட்டர்களில் தவறாமல் அப்போதெல்லாம் 50 நாட்களுக்கு மேல் ஓடும். அதுவும், ரொம்பவே நன்றாக இருக்கும் ஒரு சில படங்கள் 150 நாட்கள் கூட ஓடியிருக்கின்றன. இப்போது அந்த நிலை இல்லை. வழக்கமாக, தற்போது திரையரங்குகளில் வெளியாகும் படங்கள் யாவும் ஓடிடியில் மிக சீக்கிரமாகவே வெளிவர ஆரம்பித்து விடுகின்றன. அந்த வகையில், கருப்பு திரைப்படமும் ஓடிடியில் வெளியாவது குறித்த தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது.
கருப்பு படத்தின் டிஜிட்டல் உரிமையை அமேசான் ப்ரைம் நிறுவனம் வாங்கியிருக்கிறது. இந்த தளத்தில் கருப்பு படம் ஜூன் மாதத்தின் முதல் வாரத்தில் வெளியாகலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
கருப்பு திரைப்படத்தில் காளி வெங்கட், திவாகர் உள்ளிட்டோர் நடித்திருக்கும் காட்சிகள் இடம் பெறவில்லை. இந்த காட்சிகள், அடுத்த பாகத்தில் சேர்க்கப்படுமா அல்லது ஓடிடியில் வெளியாகும் போது சேர்க்கப்பட்டு வெளியிப்படுமா என்கிற கேள்வி எழுந்துள்ளது. படக்குழு இது குறித்து அதிகாரப்பூர்வ தகவலை வெளியிட்டால்தான் நிலை என்ன என்பது தெரியும்.