/கருப்பு திரைப்படம் ரிலீஸ் ஆகுமா, ஆகாதா? கண்கலங்கி ஆர்.ஜே.பாலாஜி வெளியிட்ட வீடியோ!

RJ Balaji Video : சூர்யா நடிப்பில் வெளியாக இருந்த ‘கருப்பு’ திரைப்படம், சில தவிர்க்க முடியாத காரணங்களால் அதன் காலை காட்சிகள் ரத்து செய்யப்பட்ட நிலையில், ஆர்.ஜே.பாலாஜி இது குறித்து வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டிருக்கிறார்.
RJ Balaji Video : ஆர்.ஜே.பாலாஜியின் எழுத்து மற்றும் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள திரைப்படம்தான் கருப்பு திரைப்படம். இந்த படத்தில் சூர்யா ஹிரோவாக நடிக்க, அவருக்கு ஜோடியாக த்ரிஷா இந்த படத்தில் நடித்திருக்கிறார். இந்த படத்தின் ரிலீஸ் மே 14ஆம் தேதியான இன்றைய நாள் என்று அறிவிக்கப்பட்டது. தமிழ்நாட்டின் புதிய முதல்வராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள விஜய்யும், கருப்பு படத்திற்கு ஸ்பெஷல் ஷோவிற்கான (காலை 9 மணி) அனுமதியை வழங்கயிருந்தார். ஆனால், கடைசியில் படத்தின் முதல் காட்சியே ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.
கருப்பு திரைப்படத்தின் முதல் காட்சி ரத்து செய்யப்படுவதாக, படத்தின் தயாரிப்பாளர் எஸ்.ஆர்.பிரபு நள்ளிரவில் ஒரு பூகம்பம்ப பதிவை வெளியிட்டிருந்தார். அதில், “தவிர்க்க முடியாத சில காரணங்களால், கருப்பு திரைப்படத்தின் காலை 9 மணி காட்சிகள் ரத்து செய்யப்படுகின்றன. இதற்காக அனைவரிடமும் தாழ்மையுடன் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்கிறோம்” என்று தெரிவித்துள்ளார். இது, ரசிகர்கள் பலருக்கும் கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. பலரும், முதல் காட்சியை பார்க்க பல தூரம் பயணம் செய்து வந்தும் அது வேஸ்ட் ஆனதால் அதிருபதியில் உள்ளனர்.
நடிகரும், இயக்குநர் மற்றும் திரைக்கதை எழுத்தாளருமான ஆர்.ஜே.பாலாஜி கருப்பு திரைப்படத்தின் முதல் நாள், முதல் காட்சி ரத்து குறித்து வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டிருக்கிறார். வீடியோவை பார்க்கும் போதே, அவர் கண்கண் சிவப்பாகி, ஏற்கனவே அழுதிருப்பது தெரிகிறது. காருக்குள் அமர்ந்து வீடியாேவில் பேசும் அவர், “எல்லா ரசிகர்களுக்கும் ரொம்ப சாரி. இது நடந்திருக்க கூடாது. படம் பார்ப்பதற்காக அவ்வளவு தூரம் பயணம் செய்து, காலையில் 9 மணிக்கு தியேட்டருக்கு போன தமிழ்நாடு, கேரளா, ஆந்திரா எந்த ஊரில் போயிருந்தாலும், நான் மன்னிப்பு கேட்டுகொள்கிறோம்.
“படம் பார்ப்பதே நம் மனதில் உள்ள ஸ்ட்ரெஸ்ஸை குறைக்கத்தான், வாழ்க்கையில் இருக்கும் பிரச்சனைகளை மறக்கத்தான். ஆனால், இந்த படம் பார்ப்பதற்கே இவ்ளோ தூரம் பயணம் செய்து, இவ்ளோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸா கடைசியில் அந்த படத்தை பார்க்கவே முடியாமல் போனதுக்கு I'm really sorry. நானும் இதை எதிர்ப்பார்க்கல. இந்த பிரச்சனையெல்லாம் முடிந்து, இன்று மாலை ஆறு மணியிலிருந்து படம் ரிலீஸ் ஆகிவிடும் என நம்புகிறேன். நான் நிறைய யோசிச்சிருக்கேன்..மே 14 கருப்பு திரைப்படம் ரிலீஸ் ஆகும், ப்ளாக்பஸ்டர் ஹிட் ஆகும், என நான் யோசித்திருக்கிறேன்” என்று கூறினார்.
பேசிக்கொண்டே இருக்கையில் ஆர்.ஜே.பாலாஜி கண்கலங்கினார். “அழுகை வருது..அது வலி வேற டிப்பார்ட்மெண்ட். ஆனால், கடவுள் இந்த பிரச்சனைகளை தீர்த்து கண்டிப்பாக படத்தை ரிலீஸ் செய்ய வைப்பார் என நம்பிக்கையுடன் இருக்கிறேன். எல்லாருமே அதுக்குதான் வெயிட் பண்றாங்க. இந்த தாமதத்திற்கு மன்னிக்கவும். உங்களை இந்த அளவிற்கு ஸ்ட்ரெஸ் ஆக்குவதற்கு மன்னிக்கவும். படம் கண்டிப்பா சாயங்காலம் வரும். உங்க எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக பிடிக்கும். நிறைய தடைகள்..எல்லாத்தையும் தாண்டி படம் வரும்னு நம்புறேன். எல்லாமே நல்லதா நடக்கும். நன்றி” என்று கூறியிருக்கிறார்.