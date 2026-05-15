/கடவுளாக சூர்யா! ’கருப்பு’ படம் எப்படியிருக்கு? X தள விமர்சனம் இதோ..

Karuppu X Review Tamil : சூர்யா நடிப்பில் உருவாகியுள்ள ‘கருப்பு’ திரைப்படம் நீண்ட போராட்டங்களுக்கு பின்பு வெளியாகியிருக்கிறது. இந்த படத்தை ஆர்.ஜே.பாலாஜி இயக்கியிருக்கிறார். இந்த படத்திற்கு ரசிகர்கள் கொடுத்துள்ள X தள விமர்சனத்தை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
Karuppu X Review Tamil : சூர்யாவின் திரைப்படங்கள் பல, கரெக்டாக ரிலீஸ் டைமில்தான் பல்வேறு இன்னல்களை சந்தித்திருக்கின்றன. இப்போது ‘கருப்பு’ படத்திற்கும் அதே நிலைதான் நேர்ந்தது. மே 14ஆம் தேதி ரிலீஸாக இருந்த இந்த படம், சில நிதி பிரச்சனை காரணமாக நேற்று வெளியிடப்படாமல் போனது. இதையடுத்து, மே 15ஆம் தேதியான இன்று தமிழ்நாடு மட்டுமன்றி, ஆந்திரா, கேரளா உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களிலும் இத்திரைப்படம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்த படத்தை பார்த்த ரசிகர்கள் பலர், எக்ஸ் தளத்தில் தங்களின் விமர்சனத்தை தெரிவித்து வருகின்றனர்.
கருப்பு திரைப்படத்தை, தியேட்டரில் பார்த்த ரசிகர் ஒருவர், படத்தின் இண்டர்வல் காட்சி, வெறியாக இருப்பதாக பதிவிட்டிருக்கிறார். கருப்பசாமி சூர்யாவிற்கும் தியேட்டரில் பயங்கர ரெஸ்பான்ஸ் கிடைத்துள்ளதாக குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.
#Karuppu Veri Maxxxx interval— AmuthaBharathi (@CinemaWithAB) May 15, 2026
Absolutely theatrical madness from Karuppasamy Suriya
GOD MODE BEGINS !! pic.twitter.com/BWG5zd3OtR
கருப்பு படத்தின் இண்டர்வல் காட்சி எப்படியிருக்கும் என்பதை, ஒரு ரசிகர் ஒரு வரியில் சொல்லியிருக்கிறார். அவர், தனது எக்ஸ் தள பதிவில் “மை லார்ட் vs மை காட்” என்று சொல்லியிருக்கிறார்.
கருப்பு திரைப்படம் குறித்து ஒரு ரசிகர் வெளியிட்டிருக்கும் பதிவில், “இது கருப்பு இல்லை..மூக்குத்தி அம்மன் 2” என்று தெரிவித்திருக்கிறார். மூக்குத்தி அம்மன் திரைப்படம் இதற்கு முன்னர் ஆர்.ஜே.பாலாஜி இயக்கத்தில் நயன்தாரா நடிப்பில் வெளியானது. அதே ‘கடவுள்’ கான்செப்ட்தான் இந்த படத்திலும் என்பதை இந்த ரசிகர் சொல்லாமல் சொல்லியிருக்கிறார்.
’கருப்பு’ படத்திற்கு இசையமைத்துள்ள சாய் அபயங்கரை ஒரு ரசிகர் பாராட்டியிருக்கிறார். அதில் அவர் இசையமைப்பாளர் சாய் அபயங்கரின் பிஜிஎம் செம்மையாக இருப்பதாக குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.
Karuppu First half just wow— Deon X (@umashankar82721) May 15, 2026
Goosebumps interval
Sai abhyankar what a BGM
God mode activated karuppan varan #Karuppu #Blockbuster loading @Suriya_offl @RJ_Balaji @trishtrashers https://t.co/L79g3C8No5
|கருப்பு படக்குழுவினர்
|விவரம்
|ஆர்.ஜே.பாலாஜி
|இயக்குநர், படத்தின் வில்லன்
|சூர்யா
|நாயகன்
|த்ரிஷா
|நாயகி
|ஷிவதா
|துணை கதாப்பாத்திரம்
|ஸ்வாகதா
|முக்கிய கதாப்பாத்திரம்
|சாய் அபயங்கர்
|இசையமைப்பாளர்
ஒரு ரசிகர், படத்தின் ஒளிப்பதிவை பாராட்டி பதிவிட்டிருக்கிறார். அதில், DOP விஷ்ணுவை டேக் செய்துள்ள அவர், விஷுவல்ஸ் தெறிக்க விட்டிருப்பதாக கூறியிருக்கிறார்.
Karuppu 1st half @dop_gkvishnu yaru sami neega visuals intermission vera level #karuppu #suriya— Sreejith (@Sreejit48303960) May 15, 2026
கருப்பு படத்தின் முதல் பாதியை பார்த்த ரசிகர் ஒருவர், கருப்பு படம் முழுக்க முழுக்க கமர்ஷியல் எண்டர்டெயினர் என்றும், படத்தில் மாஸான பல எமோஷன் இருப்பதாகவும், பார்க்கும் போது விசிலடிக்க தோன்றுவதாகவும் தெரிவித்திருக்கிறார். மேலும், சூர்யா காட் மோடில் இருப்பதாகவும், ஆர்ஜே.பாலாஜி ப்ளாக்பஸ்டர் வின்னராக இந்த படத்தை ஆக்கியிருப்பதாகவும் தெரிவித்திருக்கிறார்.
Halfway through #Karuppu.— Only Kollywood (@OnlyKollywood) May 15, 2026
A full-on commercial entertainer loaded with a rollercoaster of mass, emotion & whistle worthy moments throughout @Suriya_offl isn’t just in god mode; he IS the god here.
Looks like @RJ_Balaji has delivered a potential blockbuster winner pic.twitter.com/IhuTsa3qla
சாய் அபயங்கர் மீது விமர்சனம்!
#karuppu Interval fight le , was the sound too low or what @SaiAbhyankkar— Ram (@1120_insane) May 15, 2026
கருப்பு படத்தின் சண்டை காட்சியில் சத்தம் ரொம்பவே குறைவாக இருந்ததாக, ரசிகர் ஒருவர் சாய் அபயங்கர் மீது விமர்சித்து பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டிருக்கிறார்.
தமிழ் சினிமாவில் கிராமத்து கதைகள் மீண்டும் கம்-பேக் கொடுத்திருப்பதாக கூறியிருக்கும் ஒரு ரசிகர், பி,சி செண்டர்களிலும் படம் கண்டிப்பாக ஹிட் அடிக்கும் என தெரிவித்துள்ளார்.
Long lost rural Mass from Indian Cinema is Back with #Karuppu— (@Surya_Nish) May 15, 2026
B & C centers gonna erupt for sure. @Suriya_offl @RJ_Balaji pic.twitter.com/1FqPUP7i8h
இறுதியாக..
கருப்பு திரைப்படம், அதே மூக்குத்தி அம்மன் படத்தின் கான்செப்டில்தான் எடுக்கப்பட்டுள்ளது என்பது உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், இது புதுவிதமான திரைக்கதையுடன் குடும்ப ரசிகர்களை கவர்வதாக ரசிகர்கள் தங்களின் விமர்சனங்களில் குறிப்பிடுகின்றனர்.
