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‘கருப்பு’ ஓடிடி ரிலீஸ்: எந்த தளத்தில், எப்போது கருப்பனை மீண்டும் பார்க்கலாம்?

Karuppu OTT Release : சூர்யா நடிப்பில் சமீபத்தில் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பை பெற்ற படம், கருப்பு. ஆர். ஜே.பாலாஜி இயக்கத்தில் வெளியாகியிருந்த இந்த படம் ஓடிடியில் எப்போது வெளியாகும் என்பது குறித்த முழு தகவலை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jun 08, 2026, 11:56 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 11:56 AM IST
‘கருப்பு’ ஓடிடி ரிலீஸ்: எந்த தளத்தில், எப்போது கருப்பனை மீண்டும் பார்க்கலாம்?
Image Credit: Karuppu OTT Release | X

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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