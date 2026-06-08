/‘கருப்பு’ ஓடிடி ரிலீஸ்: எந்த தளத்தில், எப்போது கருப்பனை மீண்டும் பார்க்கலாம்?

Karuppu OTT Release : சமீபத்தில் வெளியாகி, ரொம்ப நாளைக்கு பிறகு மக்கள் மத்தியில் அதிக வரவேற்பை பெற்ற சூர்யா படம், கருப்பு. இந்த படம், ஓடிடியில் எப்போது வெளியாகும் என்பது குறித்த விவரத்தை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
சூர்யா, த்ரிஷா, இந்திரன்ஸ் உள்ளிட்டோரின் நடிப்பில் வெளியாகியிருந்த படம்தான் கருப்பும். இந்த படத்தின் கதையை எழுதி, படத்தை இயக்கியதோடு, ஆர். ஜே.பாலாஜி இந்த படத்தில் வில்லனாகவும் நடித்திருந்தார். கடந்த மே மாதம் 14ஆம் தேதி வெளியாக வேண்டிய இந்தப்படம், நிதி பிரச்சனைகள் காரணமாக, ஒரு நாள் கடந்து மே15 அன்று வெளியானது. வழக்கமாக, இப்படி காலம் தாழ்த்தி வெளியாகும் படங்கள் மக்களிடையே வெற்றி பெருவது என்பது அரிதான விஷயம். அதனை கருப்பு திரைப்படம் நிகழ்த்தி காட்டியிருந்தது.
ஆர்.ஜே.பாலாஜி இயக்கத்தில் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வெளியாகியிருந்த படம், “மூக்குத்தி அம்மன்”. தன் பக்தனுக்கு ஒரு பிரச்சனை எனும் பட்சத்தில், கடவுளே நேராக கீழிறங்கி வந்து, அந்த பிரச்சனையை தீர்த்து வைப்பதுதான் இந்த படத்தின் சாராம்சம். அந்த கான்செப்ட்தான், கருப்பு படத்திலும் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. கருப்பு படத்தில் சூர்யா கருப்பசாமியாக நடித்திருக்கிறார். நீதித்துறையில் நடக்கும் ஊழல், பிரச்சனைகளை களையும் கதாப்பாத்திரத்தில் வரும் இவர், ஆக்ஷன் காட்சிகளில் அதிரடி காண்பித்து இருக்கிறார்.
சூர்யாவுக்கு, கடந்த 13ஆண்டுகளாக பட மார்கெட் படுத்துக்கிடந்தது. அவர் நடித்த சூரரைப்போற்று, ஜெய்பீம் உள்ளிட்ட இரு படங்களை தவிர வேறு எவையும் விமர்சன ரீதியாக வெற்றி பெறவில்லை. அந்த படங்களுமே கூட, ஓடிடியில்தான் வெளியாகின. தியேட்டரில் கடைசியாக வெளியான ‘கங்குவா’ திரைப்படமும் பெருந்தோல்வியை தழுவியது. ரொம்ப நாள் கழித்து வெற்றி பெற்ற சூர்யா படமாக இருக்கிறது, ‘கருப்பு’ திரைப்படம்.
கடந்த சில ஆண்டுகளாக, எந்த படம் தியேட்டரில் வெளியானாலும், அப்படம் ஓடும் தன்மையை வைத்து அதன் ஓடிடி ரிலீஸ் கணிக்கப்படுகிறது. எந்த படம் தியேட்டரில் வெளியானாலும், 48 நாட்கள் கழித்துதான் அவை ஓடிடியில் வெளியாக வேண்டும் என்கிற ரூலஸும் இருக்கிறது. இந்த நிலையில், தற்போது கருப்பு படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் எப்போது என்பது குறித்த தகவலும் வெளியாகி இருக்கிறது.
கருப்பு திரைப்படம் வரும் அமேசான் ப்ரைம் தளத்தில் வரும் ஜூன் 19ஆம் தேதி வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கிட்டத்தட்ட 3 வாரங்களை தாண்டி, இந்த படம் திரையரங்குகளில் இப்படம் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் நிலையில், இதன் ஓடிடி ரிலீஸை தள்ளி வைக்க வேண்டும் என்பதும் ஒரு சிலரது கோரிக்கையாக இருக்கிறது.
|நடிகர்கள்
|கேரக்டர்
|சூர்யா
|ஹீரோ
|த்ரிஷா, இந்திரன்ஸ்
|முக்கிய கதாப்பாத்திரங்கள்
|ஆர்.ஜே.பாலாஜி
|வில்லன்
|சாய் அபயங்கர்
|இசையமைப்பாளர்
கருப்பு திரைப்படத்தை தியேட்டரில் பார்த்த பலரும், இதனை “Peak Theatre Experience” என்று கூறி வந்தனர். அவர்களும் தற்போது இந்த படத்தை ஓடிடியில் பார்க்க ஆர்வத்துடன் காண காத்துக்கொண்டுள்ளனர்.
‘கருப்பு’ திரைப்படத்தில் எக்கச்சக்க இன்ஃப்ளூவன்சர்ஸ் நடித்திருந்தனர். அது மட்டுமன்றி, கூடவே நடிகர் ஆர்யாவும் நடித்திருந்தார். ஆனால், அந்த காட்சிகள் அனைத்தும் நீக்கப்பட்டு விட்டது. எனவே, இந்த காட்சிகள் சேர்க்கப்பட்டு ஓடிடியில் வெளியிடப்படுமா என்பது ரசிகர்களின் கேள்வியாக இருக்கிறது. அப்படி இணைக்கப்படவில்லை என்றாலும், இந்த டெலிட்டட் சீன்ஸ் தனியாக வெளியிடப்படலாம் என கூறப்படுகிறது.