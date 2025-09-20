English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

கவின் நடித்துள்ள KISS படம் எப்படி இருக்கு? திரை விமர்சனம்!

Kiss Movie Review: சதீஷ் கிருஷ்ணன் இயக்கத்தில் கவின், ப்ரீத்தி அஸ்ரானி நடித்துள்ள கிஸ் படம் இந்த வாரம் திரையரங்குகளில் வெளியாகி உள்ளது. படத்தின் விமர்சனத்தை பற்றி பார்ப்போம். 

Written by - RK Spark | Last Updated : Sep 20, 2025, 11:36 AM IST
  • இந்த வாரம் வெளியாகியுள்ள கிஸ்.
  • கவின் மற்றும் ப்ரீத்தி அஸ்ரானி நடித்துள்ளனர்.
  • படத்தின் விமர்சனத்தை பற்றி பார்ப்போம்.

கவின் நடித்துள்ள KISS படம் எப்படி இருக்கு? திரை விமர்சனம்!

Kiss Movie Review: சின்னத்திரையில் இருந்து படிப்படியாக வளர்ந்து இன்று ஒரு ஹீரோவாக உயர்ந்து நிற்பவர் நடிகர் கவின்.  நடன இயக்குனர் சதீஷ் கிருஷ்ணன் இயக்குனராக அறிமுகமாகியுள்ள கிஸ் படத்தில் கவின், ப்ரீத்தி அஸ்ரானி, தேவயானி, ரமேஷ், பிரபு, விடிவி கணேஷ், மிர்ச்சி விஜய் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். இயக்குனர் சதீஷ் கிருஷ்ணனுடன் இணைந்து முகில் மற்றும் சவாரி முத்து இந்த படத்திற்கு வசனங்கள் எழுதி உள்ளனர். ஜென் மார்ட்டின் இந்த படத்திற்கு இசையமைக்க, ஹரிஷ் கண்ணன் ஒளிப்பதிவும், பிரணவ் எடிட்டிங் பணிகளையும் மேற்கொண்டுள்ளனர். காதலை மையப்படுத்தி பேண்டஸி படமாக உருவாகியுள்ள கிஸ் படத்தின் விமர்சனத்தை பற்றி பார்ப்போம்.

மேலும் படிக்க | உருகுலைந்து போன பிரபல நடிகர்..ஓடிச்சென்று உதவிய KPY பாலா! வைரல் வீடியோ..

கிஸ் படத்தின் கதை 

கல்லூரி படிப்பை முடித்துவிட்டு ஒரு இசையமைப்பாளராக ஆக வேண்டும் என கனவில் இருக்கிறார் கதாநாயகன் கவின். அவருக்கு காதலை கண்டாலே மிகவும் வெறுப்பாக உள்ளது. யார் காதலித்தாலும் அதனை பிரித்து விடும் மனநிலையில் இருக்கிறார். இந்த சமயத்தில் கதாநாயகி ப்ரீத்தி அஸ்ரானி எதேர்சையாக அவருக்கு ஒரு புத்தகத்தை கொடுக்கிறார், அதன் பிறகு முத்து காட்சிகளை நேரில் பார்த்தால் அவர்களுக்கு எதிர்காலத்தில் என்ன ஆகும் என்பதை தெரிந்து கொள்ளும் சக்தி கவினுக்கு கிடைக்கிறது. இதன் பிறகு அவர் வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட மாற்றமே கிஸ் படத்தின் கதை.

நடிகர்கள் மற்றும் தொழில்நுட்பம் 

நடிகர் கவின் தாதா மற்றும் ஸ்டார் படங்களுக்கு பிறகு கிஸ் படத்திலும் நல்ல ஒரு நடிப்பை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். அவரின் திரை ஆளுமை தான் இந்த படத்தை காப்பாற்றுகிறது. காமெடி காட்சிகளிலும், எமோஷனல் காட்சிகளிலும் கைத்தட்டல்களை பெறுகிறார் கவின். பல இடங்களில் பார்ப்பதற்கு விஜய் போலவும் காட்சியளிக்கிறார் கவின். அவரின் மேனரிசத்தை அதிகம் வெளிப்படுத்துவது போல் படம் பார்க்கும் நமக்கு தோன்றுகிறது, ஆனாலும் அது பெரிதாக உறுத்தும் அளவிற்கு இல்லை. மறுபுறம் கதாநாயகி ப்ரீத்தி அஸ்ரானிக்கு, கதாநாயகனுக்கு ஈக்குவலாக முக்கியத்துவம் உள்ள ஒரு கதையில் நல்ல ஒரு நடிப்பை கொடுத்துள்ளார். 

அயோத்தி படத்திற்கு பிறகு கிஸ் படம் அவருக்கு ஒரு நல்ல பெயரை பெற்று தரும். திரையில் அழகாகவும் அதேசமயம் நல்ல ஒரு நடிப்பை வெளிப்படுத்தும் ஒரு சில நடிகைகளில் ப்ரீத்தி அஸ்ரானியும் இணைந்துள்ளார். கவின் மற்றும் ப்ரீத்தி அஸ்ரானிக்கு இடையே உள்ள கெமிஸ்ட்ரி நன்றாக ஒரு ஒர்க் ஆகி உள்ளது.  இவர்களை தாண்டி படத்தை பெரிதும் காப்பாற்றுவது விடிவி கணேசன் தான். அவரின் காமெடி முதல் பாதியிலும் இரண்டாவது பாதியிலும் நன்றாக வொர்க் ஆகியுள்ளது. குறிப்பாக இரண்டாம் பாதியில் ஒரு திருமண மண்டபத்தில் நடக்கும் காட்சி ஒட்டுமொத்த திரையரங்கமே சிரிப்பலையில் அதிர வைக்கிறது. ஆர் ஜே விஜய் ஒரு சில இடங்களில் கைத்தட்டல்களை பெறுகிறார். 

கவினின் அப்பாவாக ரமேஷ் மற்றும் தேவயானி அந்த கதாபாத்திரத்திற்கு ஏற்ற நடிப்பை கொடுத்துள்ளார். நடன இயக்குனரான சதீஷ் கிருஷ்ணன் தனது முதல் படத்திலேயே தான் ஒரு சிறந்த இயக்குனர் என்பதை நிரூபித்துள்ளார். எடுத்துக்கொண்ட கதையை முடிந்த அளவிற்கு நேர்த்தியாக செல்ல முயற்சி செய்து அதில் வெற்றியும் பெற்றுள்ளார். படத்தில் உள்ள பேண்டஸி எலிமெண்ட்டும் தேவைக்கு அதிகமாக பயன்படுத்தப்படாமல் கதையை நகர்த்தி செல்ல மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது புத்திசாலித்தனம். ஜென் மார்டினின் இசையில் பாடல்கள் மற்றும் பின்னணி இசை நன்றாக உள்ளது, ஆனால் அவை எதுவும் மனதில் நிற்கும்படி இல்லை. அதே போல கதாநாயகிக்கு ஏன் கவின் மீது காதல் வந்தது என்பதற்கான சரியான காட்சிகள் இல்லை. படத்தின் தொடக்கத்தில் சொல்லப்பட்ட ராஜா கதையும் நன்றாக இருந்தது. இன்றைய இளம் தலைமுறை ரசிகர்களை டார்கெட் ஆடியன்ஸாக கொண்டு எடுக்கப்பட்டுள்ள கிஸ் படம் நிச்சயம் அவர்களை சென்று சேரும்.

மேலும் படிக்க | காந்தி கண்ணாடி படம் பல ஊர்ல ரிலீஸ் ஆகல! பாலா பேச்சு..

