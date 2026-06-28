/காவ்யா மாறன் - அனிருத் திருமணம் விரைவில்... பிரபல நடிகர் சொன்ன தகவல்

Kavya Maran - Anirudh Marriage : பிரபலங்களின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை குறித்து அறிய பொதுமக்களுக்கு அதிக ஆர்வம் இருக்கிறது. அதுவும் அவர்களின் திருமணம் மற்றும் காதல் சார்ந்த தகவல்களை அறியவே பலரும் ஆர்வம் காட்டுகிறார்கள், இதில் ஆண், பெண் வித்தியாசம் ஏதுமில்லை.
அந்த வகையில், அனிருத் - காவ்யா மாறன் இருவரும் திருமணம் செய்து கொள்ள இருப்பதாக, இதுவரை சமூக வலைதளங்களில் அரசல்புரசலாக பரப்பப்பட்ட வந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் நடிகர் ஒய்.ஜி. மகேந்திரன் பேசி உள்ளார். இதன்மூலம் விரைவில் அனிருத் - காவ்யா மாறன் திருமணம் நடைபெற இருப்பதாக தெரிகிறது.
பிரபல இசையமைப்பாளரான அனிருத் தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி திரைப்படங்களில் பிஸியாக இருந்து வருகிறார். இவரது இசையமைப்பில் தயாரான ஜனநாயகன் ரிலீஸிற்கு காத்திருக்கிறது.
அடுத்து DC, ஜெயிலர் 2 ஆகிய இரண்டு தமிழ் திரைப்படங்கள் இந்தாண்டு வெளியாக காத்திருக்கின்றன. மேஜிக், தி பாரடைஸ் என இரண்டு தெலுங்கு படங்களும் இந்தாண்டு வெளியாக உள்ளன.
வெற்றிமாறன் - சிம்பு கூட்டணியில் அரசன், ஷாருக்கானின் கிங் (இந்தி) என தற்போது படப்பிடிப்பில் உள்ள திரைப்படங்களிலும் அனிருத் பணியாற்றி வருகிறார்.
அடுத்தடுத்து ரஜினி - அஸ்வத் மாரிமுத்து கூட்டணியில் தர்மன், அல்லு அர்ஜூன் - லோகேஷ் கனகராஜ் இணையும் AA23, கமல் - ரஜினி நடிப்பில் நெல்சன் இயக்கத்தில் உருவாகும் KH x RK படத்திலும் அனிருத் ஒப்பந்தமாகி உள்ளார்.
அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளில் 10 திரைப்படங்கள் அனிருத் இசையில் வெளியாகும். இந்தாண்டில் கடைசியாக வெளியான LIK திரைப்படம், அவருக்கு 41வது திரைப்படமாகும். 35 வயதான அனிருத் அடுத்தாண்டு அவரது 15வது ஆண்டு திரைவாழ்வை நிறைவு செய்ய உள்ளார்.
மறுபுறம் 33 வயதான காவ்யா மாறன், சன்ரைசர்ஸ் அணிகளின் உரிமையாளராக உள்ளார். ஐபிஎல் தொடரில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத், தென்னாப்பிரிக்காவின் SA20 தொடரில் சன்ரைசர்ஸ் ஈஸ்ட்ரன் கேப், இங்கிலாந்தின் The hundred தொடரில் சன்ரைசர்ஸ் லீட்ஸ் உள்ளிட்ட அணிகளை காவ்யா மாறன் கவனித்து வருகிறார்.
சன் குழுமத்தின் நிறுவனத் தலைவரான கலாநிதி மாறனின் ஒரே மகள் தான் காவ்யா மாறன். சன்ரைசர்ஸ் அணிகளை மட்டுமின்றி சன் டிவி நெட்வொர்கிலும் காவ்யா மாறன் முக்கிய பொறுப்பை வகிக்கிறார்.
அவரவர் துறையில் பெரும் உச்சத்தில் இருக்கும் காவ்யா - அனிருத் ஆகியோர் கடந்த சில ஆண்டுகளாக டேட் செய்து வருவதாக தகவல்கள் கசிந்தன. அவர்கள் வெளிநாடுகளில் ஒன்றாக இருப்பது போன்ற உறுதிப்படுத்தப்படாத புகைப்படங்களும், வீடியோகளும் இணையத்தில் அவ்வப்போது பரவும்.
இந்தச் சூழலில், பிரபல நடிகர் ஒய்.ஜி. மகேந்திரன் காவ்யா மாறன் - அனிருத் திருமணம் குறித்த தகவலை தற்போது தெரிவித்துள்ளார். அனிருத் குறித்து பேசிக்கொண்டிருந்தபோது, திடீரென திருமண டாப்பிக்கை தொட்ட ஒய்.ஜி. மகேந்திரன், "நானும் கேள்விப்பட்டதை வைத்துதான் சொல்கிறேன், கண்டிப்பாக அது நடக்கும். அந்த பொண்ணு (காவ்யா மாறன்) ஒண்ணும் சாதாரண பொண்ணு இல்லை.
So it's almost confirmed now— Deepak Kaliamurthy (@Dheeptweet) June 27, 2026
Anirudh going to Marry Kavya Maran.
YGM Confirms it in a interview.
Kalanidi Maran took a Good Decision.
SUN Network Mappilai Ani.
Rajinikanth will soon announce it officially along with Ani parents and Kalanidhi Maran.#Anirudh#KavyaMaran pic.twitter.com/tOh2Z82se5
அவ்வளவு பெரிய டீமை பார்த்துக்கொள்ள முடிகிறது என்றால் அவரது அப்பாவின் வியாபார மூளையை பெற்றிருக்கிறார் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். இவர்கள் இரண்டு பேரும் சேர்ந்து மியூஸிக்கல் பிசினஸ் பண்ணுவாங்க" என சொல்லியிருந்தார். ஒய்.ஜி. மகேந்திரன் பேசும் இந்த வீடியோ இணையத்தில் வைரலாக பரவி வருகிறது. ஒய்.ஜி. மகேந்திரன் - அனிருத் ஆகியோர் உறவினர்கள் என்பதும் கவனிக்கத்தக்கது.