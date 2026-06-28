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காவ்யா மாறன் - அனிருத் திருமணம் விரைவில்... பிரபல நடிகர் சொன்ன தகவல்

Kavya Maran - Anirudh Marriage : சன்ரைசர்ஸ் அணிகளின் உரிமையாளர் காவ்யா மாறன் - இசையமைப்பாளர் அனிருத் ஆகியோருக்கு விரைவில் திருமணம் நடைபெற இருப்பதாக பிரபல நடிகர் ஒய்.ஜி. மகேந்திரன் தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர் சொன்ன தகவல்கள் இதோ...!

Written BySudharsan G
Published: Jun 28, 2026, 10:09 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 10:19 AM IST
காவ்யா மாறன் - அனிருத் திருமணம் விரைவில்... பிரபல நடிகர் சொன்ன தகவல்
Image Credit: Image Credit : Kavya Maran - Anirudh Marriage | Image Source : XSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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