நடிகை சுபாஷினியின் உடலை சொந்த ஊர் எடுத்து செல்வதில் சிக்கல்! என்ன நடந்தது?

Kayal Actress Subashini : கயல் திரைப்படத்தொடர் மூலம் பிரபலமானவர், சுபாஷினி. அந்த சீரியலில் முக்கிய கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்து வந்த அவர், சில நாட்களுக்கு முன்பு திடீரென சென்னையில் இருக்கும் அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் தற்கொலை செய்து கொண்டார். இவருடைய உயிரிழப்பிற்கு குடும்ப தகறாருதான் காரணம் என்று கூறப்படும் நிலையில், அவரது உடலை சொந்த ஊர் கொண்டு செல்வதில் தற்போது சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.
சீரியல் நடிகை சுபாஷினி:
இலங்கையை சேர்ந்தவர், நடிகை சுபாஷினி. இவரது உண்மையான பெயர், ஷாஸ்விபாலா. 36 வயதாகும் இவர், பிரபல தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் கயல் தொடரில் முக்கிய கதாப்பாத்திரமாக நடித்து வந்தார். இவரது கணவர் பிபின் சந்திரா. இவருக்கு 38 வயதாகிறு. இவர், பெங்களூரில் உள்ள தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை பார்த்து வருகிறார்.
சுபாஷினி கயல் தொடரில் நடித்ததோடு இன்னும் பல சின்னத்திரை தொடர்களிலும், படங்களில் துணை கதாப்பாத்திரமாகவும் நடித்து வந்தார். இவருக்கும் பிபனிற்கும் கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு திருமணம் நடந்துள்ளது.
திருமணத்திற்கு பின்பு பெங்களூர் வாழ்ந்து வந்த நடிகை சுபாஷினிக்கு, தொடர்ந்து சீரியல் வாயப்பு கிடைக்க ஆரம்பித்துள்ளது. இதனால், அவ்வப்பொழுது படப்பிடிப்பிற்காக சென்னைக்கு வந்து தங்கி ஷூட்டிங்கில் கலந்து கொண்டு வந்தார். இந்த நிலையில், கடந்த 3ஆம் தேதியன்று படப்பிடிப்பிற்காக சென்னை வந்த நடிகை சுபாஷினி, ஐயப்பன் தாங்கல் பகுதியில் இருக்கும் அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் வாடகை வீட்டில் தங்கி ஷூட்டிங்கிற்கு சென்று வந்துள்ளார்.
உயிரை மாய்த்துக்கொண்டார்:
கடந்த 5ஆம் தேதி இரவு படப்பிடிப்பு முடிந்து சுபாஷினி தனது அறைக்கு வந்துள்ளார். பின்னர் தனது கணவர் பிபின் உடன் வீடியோ காலில் இவர் பேசியதாக கூறப்படுகிறது. அப்போது கணவன் மனைவி இடையே குடும்ப பிரச்சினை காரணமாக வாக்குவாதம் நடந்ததாக தெரிகிறது. இதனால், மன உளைச்சலுக்கு ஆளான நடிகை இரவு படுக்கை அறையில் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டதாக கூறப்படுகிறது.
நடிகை சுபாஷிணி தற்கொலை செய்து கொள்வதை வீடியோ காலில் பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்த கணவர் பிபின், உடனே அடுக்குமாடி காவலாளிக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளார். அவர், இந்த தகவலின் பேரில் உடனே காவல் கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த தகவல் கிடைத்ததை அடுத்து, எஸ் ஆர் எம் சி காவல் நிலைய போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று நடிகை உடலை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக கேஎம்சி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இந்த சம்பவம் குறித்து போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
சுபாஷினி உடலை எடுத்து செல்வதில் சிக்கல்..
சுபாஷினியின் சொந்த ஊர், இலங்கை. இவரது உடலை அங்கு எடுத்து செல்வதில் தற்போது சிக்கல் எழுந்துள்ளது. போலீசாரின் முதல் தகவல் அறிக்கையான FIR மற்றும் பாஸ்போர்டில் இருக்கும் அவரது பெயர்களில் முரண்பாடு இருக்கிறது. இதனால் இவரது உடலை அண்டை நாடான இலங்கைக்கு கொண்டு செல்வதில் சிக்கல் எழுந்துள்ளது. இதை எப்படியாவது சரி செய்து, சொந்த ஊருக்கு அவரது உடலை எடுத்துச்செல்ல குடும்பத்தினர் பல்வேறு முயற்சிகளையும் கையாண்டு வருவதாக கூறப்படுகிறது.
பிபின் பாேட்ட பதிவு..
சுபாஷினி, இறப்பதற்கு சில மணி நேரங்களுக்கு முன்பு கூட, தனது சமூக வலைதளத்தில் ஒரு பதிவை வெளியிட்டிருக்கிறார். அதில், “நீ இல்லாமல் என்னால் இருக்க முடியவில்லை..” என்பது போன்ற வாக்கியங்களை குறிப்பிட்டிருக்கிறார். சுபாஷினி இறப்பிற்கு யார் காரணம் என்ற விசாரணையை, போலீசார் தொடங்கும் முன்பே, இணையவாசிகள் தொடங்கி விட்டனர். அவர்களில் சிலர், பிபினை இதற்கு காரணமாக கூறி வந்தனர். இதனால், அவர் மன உளைச்சலில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
மகிழ்ச்சியாக பாேட்ட பதிவு..
சுபாஷினி, இறப்பதற்கு சில மணி நேரத்திற்கு முன்பு கூட, தனது இன்ஸ்டாவில் ஒரு வீடியோ பதிவினை வெளியிட்டிருக்கிறார். அதில் அவர் மரங்கள் மற்றும் செடிகள் நிறைந்த பகுதியில் நடந்து செல்வது போன்ற காட்சிகள் இடம் பெற்றுள்ளன. அதே சமயத்தில் அவ்வப்போது, பயணம் செய்வது, கணவருடன் எடுத்த புகைப்படங்களை வெளியிடுவது என்றிருந்தார். இவ்வளவு மகிழ்ச்சியாக இருந்த இவர், ஏன் இப்படி ஒரு முடிவை எடுத்தார் என்பது அனைவருக்கும் புரியாத விஷயமாக இருக்கிறது.
