கயல் சீரியல் நடிகை தற்கொலை: கணவர் வெளியிட்ட முக்கிய பதிவு..மனசே உடைஞ்சிருச்சு..!

Subashini Husband Bibin Chandra Post : சில நாட்களுக்கு முன்னர், கயல் சீரியலில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்து வந்த நடிகை சுபாஷினி எதிர்பாராத விதமாக உயிரை மாய்த்துக் கொண்டார். சம்பவம் பலருக்கும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியது. இதையடுத்து, இவரது கணவர் சமீபத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவு வைரல் ஆகி வருகிறது.
கயல் தொடர் நடிகை தற்கொலை:
பிரபல தொலைக்காட்சியில், தினம் தோறும் ப்ரைம் டைமில் ஒளிபரப்பாகும் சீரியலாக இருக்கிறது கயல். இதில், சயித்ரா ரெட்டி ஹீரோயினாகவும், சஞ்சீவ் கார்த்திக் ஹீரோவாகவும் நட்த்து வருகின்றனர். இதில், சுபாஷினியும் முக்கிய கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்து வந்தார். இவரது உண்மையான பெயர், ஷாஸ்விபாலா.
36 வயதாகும் சுபாஷினி, இலங்கையை சேர்ந்தவர். இவர், சீரியல்களில் நடித்து வந்தார். சுபாஷினிக்கு அடுத்தடுத்து திரைப்பட வாய்ப்புகளும் வந்த வண்ணம் இருந்தன. சுபாஷினி, இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு, ஐயப்பந்தாங்கலில் உள்ள அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் தனது குடியிருப்பில் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்துகொண்ட நிலையில் பிணமாக கண்டெடுக்கப்பட்டார். இந்த சம்பவம், பலருக்கும் கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.
சுபாஷினியின் கணவர் மீது திரும்பிய சந்தேகம்!
சுபாஷினிக்கும், 38 வயதான பிபின் சந்திரா என்கிற நபருக்கும், கடந்த ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் திருமணம் நடந்தது. இவரும் பெங்களூருவில் உள்ள ஒரு தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை பார்த்து வருகிறார். சுபாஷினிக்கு பட வாய்ப்புகள் மற்றும் சீரியலில் நடிக்க வாய்ப்புகள் கிடைப்பதால் அவர் அவ்வப்போது படப்பிடிப்பிற்காக சென்னைக்கு வ்னது தங்கி, படப்பிடிப்பில் கலந்து கொள்கிறார். இதைஅடுத்து, கடந்த 3ஆம் தேதி படப்பிடிப்பிற்காக சுபாஷினி சென்னைக்கு வந்திருக்கிறார். அப்போது ஐயப்பன் தாங்கல் பகுதியில் இருக்கும் ஐயப்பன் தாங்கல் அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் வாடகை வீட்டில் தங்கி படப்பிடிப்பிற்கு சென்று வந்துள்ளார். சம்பவம் நடந்த இரவு, ஷூட்டிங் முடிந்து சுபாஷினி தனது அறைக்கு வந்துள்ளார். அப்போது அவருடன் வீடியோ காலில் பேசியதாக கூறப்படுகிறது. அப்படி பேசும் போது ஏற்பட்ட தகறாரில் அந்த நடிகை தற்கொலை செய்து கொண்டிருக்கலாம் என்று கூறப்படும் நிலையில், போலீசார் இது குறித்து விசாரித்து வருகின்றனர்.
சுபாஷினி, இறப்பதற்கு முன்னர் அவரது கணவருடன் வீடியோ காலில் பேசியது தெரிந்த பின்பு, சமூக வலைதள வாசிகள், கணவர் மீது குற்றச்சாட்டுகளை வைத்து வருகின்றனர். காரணம், இறப்பதற்கு சில மணி நேரம் முன்பு வரை கூட, சுபாஷினி தனது சமூக வலைதளங்களில் ஆக்டிவாக இருந்திருக்கிறார். சில நாட்களுக்கு முன்பு வெளியில் சென்ற வீடியோக்களை இன்ஸ்டா பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். இவ்வளவு மகிழ்ச்சியாக பதிவுகளை வெளியிடும் ஒருவர், எப்படி சில நாட்களில் இப்படியொரு முடிவை எடுப்பார் என்பது பலரது கேள்வியாக இருந்தது. சுபாஷினியின் கணவர், தற்போது புதிதாக ஒரு பதிவை தனது சமூக வலைதளத்தில் வெளியிட்டிருக்கிறார்.
உருக்கமான பதிவு!
பெங்களூருவில் வசித்து வரும் பிபின் சந்திரா, தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் தற்போது உருக்கமான பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டு இருக்கிறார். அதில், தான் சுபாஷினியை இழந்த வேதனையை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார். அவர், “நீ இல்லாமல் நான் இல்லை, என்னால் இதை நம்ப முடியவில்லை, நீ இன்னும் என்னுள் வாழ்கிறாய்” என்பது போன்ற வார்த்தைகளை அவர் அதில் பயன்படுத்தி இருக்கிறார். மேலும், திருமணநாள், பிறந்தநாள், போன்ற முக்கிய தினங்களை ஒன்றாக கொண்டாட வேண்டும் என்று தனக்கு ஆசை இருப்பதாகவும் இனி அதை செய்ய முடியாது என்றும் பதிவிட்டிருக்கிறார். அவர், இந்த பதிவை வெளியிட்ட சில மணி நேரங்களில் தன் இன்ஸ்டாகிராம் அகவுண்டை ப்ரைவேட்டாக மாற்றிவிட்டார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
சீரியல் நடிகையின் கணவர் குறித்த பதிவுகள்!
பிபின், கேரளாவை சேர்ந்தவர். கடந்த ஆண்டு இவர்கள் இருவரும் வயநாட்டில் திருமணம் செய்து கொண்டுள்ளனர். அதன் பிறகு பெங்களூருவில் செட்டில் ஆகினர். பிபின், அடிக்கடி சுபாஷினியை வைத்து வீடியோ எடிட் செய்வது, ”நீ தான் என் வாழ்க்கை” என்று கேப்ஷன் போடுவது என்றிருப்பார். சுபாஷினியும் அப்படித்தான் தனது கணவர் குறித்து அவ்வப்போது பதிவிட்டு வருவார்.
அடிக்கடி அவருடன் டூர் செல்வது, அவருடன் ஜோடியாக போட்டோ எடுத்து பதிவிடுவது போன்ற விஷயங்களை செய்து வந்தார். உயிரிழப்பதற்கு முந்தைய நாள் கூட, தான் அடர்ந்த மரங்கள் நிறைந்த பகுதியில் இருப்பது போன்ற வீடியோவை சுபாஷினி பகிர்ந்திருந்தார். இதை பார்த்த ரசிகர்கள் பலர், “வெளியில் இவ்வளவு சந்தோஷமாக இருந்து விட்டு, உள்ளுக்குள் எவ்வளவு சோகம் இருந்திருந்தால், இவ்வளவு பெரிய முடிவை எடுத்திருப்பார்?” என்று கேட்டு வருகின்றனர்.
தொடரும் விசாரணை!
சுபாஷினி தற்கொலை செய்துகொண்ட தகவல் கிடைத்ததன் பேரில் எஸ் ஆர் எம் சி காவல் நிலைய போலீசார் சம்பவயிடத்திற்கு விரைந்து சென்று நடிகை உடலை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக கேஎம்சி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.பின்னர் இந்த சம்பவம் குறித்து போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். பிரபல சின்னத்திரை நடிகை கணவருடன் ஏற்பட்ட தகராறில் தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் சின்னத்திரை நடிகர்கள் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சியையும் சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
