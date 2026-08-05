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கணவரை பிரிந்த ‘கயல்’ சீரியல் நடிகை? 6 வருட திருமண வாழ்க்கைக்கு full stop-ஆ?

Chaitra Reddy : கயல் தொடர் மூலம், பிரபலமாகி தற்போது தமிழகத்தின் இல்லங்களில் அடிக்கடி பார்க்கப்படும் முகங்களுள் ஒன்றாக இருப்பவர் சைத்ரா ரெட்டி. இவர், தன்னுடைய கணவரை பிரிந்ததாக கூறப்படுகிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Aug 05, 2026, 05:57 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 05:57 PM IST
கணவரை பிரிந்த ‘கயல்’ சீரியல் நடிகை? 6 வருட திருமண வாழ்க்கைக்கு full stop-ஆ?
Image Credit: Chaitra Reddy | X Page

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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