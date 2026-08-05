/கணவரை பிரிந்த ‘கயல்’ சீரியல் நடிகை? 6 வருட திருமண வாழ்க்கைக்கு full stop-ஆ?

Chaitra Reddy : பிரபல தொலைக்காட்சியில், கடந்த 2 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக ஒளிபரப்பாகி வரும் சீரியல், ‘கயல்’. இந்த தொடரின் ஹீரோயினாக நடித்து வருபவர் சைத்ரா ரெட்டி. இவர், தன்னுடைய திருமண வாழ்விலிருந்து விலகி விட்டதாக கூறப்படுகிறது.
பிரபல தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் ஒரு தொடர்தான், கயல். இந்த தொடரில், ஹீரோயினாக இவர் நடித்து வருகிறார். இவரை அனைவரும் தெரிந்து கொண்டது, ‘கல்யாணம் முதல் காதல் வரை’ தொடரிலிருந்துதான். இந்த தொடரில் அவர் பிரியா பவானி சங்கர் விலகிய பிறகு ஹீரோயினாக நடித்து வந்தார். இதன் பிறகு, ‘யாரடி நீ மோகினி’ எனும் தொடரில் நடித்தார். இந்த தொடரில் இவர் வில்லியாக வந்து, பலர் மனங்களை கவர்ந்தார்.
நடிகை சைத்ரா ரெட்டி, தயாரிப்பாளரும், ஒளிப்பதிவாளருமான ராகேஷ் சமலாவை காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டார். இவர்களின் திருமணமானது 6 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கோலாகலமாக நடைப்பெற்றது. அடிக்கடி தன் கணவருடன் வெளியில் செல்வதையும், அவருடன் இருப்பதையும் சைத்ரா ரெட்டி போட்டோவாக பதிவிட்டு வந்தார். ஆனால், அந்த புகைப்படங்கள் தற்போது அவருடைய இன்ஸ்டா தளத்திலிருந்து காணாமல் போயுள்ளது.
சைத்ரா ரெட்டி, ஆந்திராவை பூர்வீகமாக கொண்டவர். பின்னர் இவர் பெங்களூருவில் செட்டில் ஆனார். இப்போது தெலுங்கு, தமிழ் உள்ளிட்ட மொழிகளில் உருவாகும் சீரியல்களில் பிசியாக நடித்து வருகிறார். இவருக்கும், ராகேஷிற்கும், 2020ஆம் ஆண்டு திருமணம் நடந்தது. இந்த விழாவில் இரு மொழிகளையும் சேர்ந்த பல்வேறு முக்கிய பிரபலங்கள் கலந்து கொண்டனர்.
சைத்ரா ரெட்டியினுடையது காதல் திருமணம் என்பதை அவருடைய பழைய பதிவுகளை பார்க்கும் போது தெரிந்தது. தனக்கு திருமணம் ஆனதை ஒரு சமயத்தில் கொண்டாடிய சைத்ரா ரெட்டி, இப்போது அதற்குறிய அறிகுறியே இல்லாமல் அமைதி ஆகி விட்டார். கூடவே, தன் பழைய பதிவுகளையும் நீக்கியதாக கூறப்படுகிறது.
இதனால், அவர் தன்னுடைய கணவரை பிரிந்து விட்டாரா? என்கிற கேள்வி அனைவருக்கும் எழுந்துள்ளது. இருப்பினும் அவர் பக்கமிருந்து எந்த அதிகாரப்பூர்வ தகவலும் வெளியாகவில்லை.
சைத்ரா ரெட்டிக்கு, தற்போது 31 வயது ஆகிறது. சீரியலில் பிசியாக இருப்பது மட்டுமன்றி, இவர் இன்ஸ்டா தளத்திலும் படு பிரபலமாக இருக்கிறார். இவருக்கு இன்ஸ்டா தளத்தில் மட்டும் சுமார் 1.7 மில்லியன் ஃபாலோவர்ஸ்களை கொண்டுள்ளார். இவர், ஒரு யூடியூப் சேனலையும் வைத்திருக்கிறார். அதில் இவருக்கு கிட்டத்தட்ட 1.32 மில்லியன் ஃபாலோவர்ஸ் இருக்கின்றனர். அதில், அவர் தன் தோழிகளும் சக சீரியல் நடிகைகளுமான ரேஷ்மா முரளிதரன், நட்சத்திரா உள்ளிட்டோருடன் சில வீடியோக்களை பதிவிட்டிருக்கிறார்.